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Все про:Зеленський (3380) майданчик (1) Гетманцев (35) Слуга народу (410) Медяник В’ячеслав (8)

 Парламентський комітет розробить третій законопроєкт з оцінок майна та участі в них електронних майданчиків, - Гетманцев

Законопроєкт передбачатиме існування єдиного державного майданчика для оцінки майна.

Таке рішення було прийнято на закритому засіданні фракції "Слуга народу", в якому брав участь президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

У своєму зверненні до депутатів Зеленський відзначив високу довіру людей до партії, а також те, що "Слуг народу" хочуть дискредитувати опоненти. Тому Зеленський подякував тим депутатам, які пройшли публічно поліграф і попросив членів фракції не сваритися між собою.

На зборах не було надано доказів того, що депутати взяли хабар.

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Керівник комітету Данило Гетманцев, за словами депутатів учасників засідання, вибачився і сказав, що буде розроблено новий законопроєкт. Він, швидше за все, передбачатиме існування єдиного державного майданчика для оцінки майна.

Також на засіданні фракції обговорювалося питання заморожених субвенцій, ситуація з кадровими питаннями, а також листування депутата Медяника щодо пошуку лобі в ГПУ.

Цю переписку розслідуватимуть правоохоронні органи, а фракція ухвалить рішення вже за результатами розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156422
 
 
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чтобы услуги были качественными надо отдавать их компаниям в порядке конкуренции, а не подминать все под государство. будет вместо новой почты укрпочта, мущина не видите у нас обед
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Таке враження,що Гетманцев розгубився і не знає кому зад лизати Яценко чи Зе.
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А до этого барнов можно стричь с удвеным рвением .Кто за грабеж и шахрайство влады отвечать будет? Это не правительство это оценщики Украины пришли перед распродажей
чтоб поиметь свой прцент.
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