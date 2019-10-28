 Зеленський хоче направити частину субвенцій бюджету на відновлення Донбасу, - Корнієнко

Про це журналістам розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент щойно повернувся зі Сходу і у нього була ініціатива, яку він хотів обговорити з депутатами, а потім узгодити з Кабміном з приводу перенаправлення частини субвенцій на соціально-економічний розвиток наших східних областей", - сказав Корнієнко.
Він уточнив, що йдеться про перенаправлення субвенцій з державного бюджету, які не були виділені на інші проекти. Їх пропонується направити на будівництво дороги з селища Золоте, де за планом відкриється новий пункт пропуску між Україною та ОРДЛО, в адміністративний центр Луганщини, місто Сєвєродонецьк.
"Там повністю зруйнована дорога і та відстань, яка долається за півтори години, на цій ділянці займе 3-4 години. Через це в регіоні проблеми з медициною і швидкою допомогою, оскільки лікарня розташована в Сєвєродонецьку. Саме тому президент і запропонував віддати субвенції на соцеконом, які ще не були виділені на проекти, на будівництво цієї дороги", - сказав заступник голови фракції "Слуга народу".
Корнієнко запевнив, фракція таку пропозицію підтримує, залишилося вирішити питання з Кабміном.
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хай "кармильцы" теперь и "васстанавливают"...
что парашенко, что зяленский - один проект х.йла....
Ничего не поменялось - наша власть попрежнему приносит вреда стране больше , чем ***** .
https://samsebeskazal.livejournal.com/421322.html
)))))))))))0 то ли еще будет)))
Сейчас как никогда надо деньги, чтобы вырваться с этого совка, который жители Николаева наблюдают каждый день, так нет, решено всю страну еще глубже в него загнать
А у 60% людей при этом в Украине минимальная пенсия 1567 гривен и такую пенсию получают 58 % украинцев, которые родились до 1960 года и пережили и не здохли в ******* времена Горбачева и 90-е и сами выживали как могли.
Морды из телевизора при власти со смартфонами по 1 500 долларов и выше, очнитесь и спуститесь на Землю, бараны ******* гиаджетовые очнитесь, или точно народ попросит на Майдан тётушку Гильотену из Франции и тогда вы твари айфоновские поймете, что такое порядок.
а МОЖЕТ ПУСТЬ КАЦАПИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ! ЗА СВОИ БАБКИ!ПОДАТЬ В СУД НА НИХ?А?ПАДАЛЬ ЗЕЛЕНАЯ!
Пущай порадуются за свой выбор...
У Зюзі почали розтягувати депутатів у інші фракції і групи. А шо він хотів - набрав молодняка, а ті отримали недоторканість та непогану посаду, і тепер їм потрібне утримання, відповідне їх високому статусу. На кожну хитру політичну схему знайдуться не менш хитрі великі гроші.
Может еще золотой унитаз у них поставить?
Автономія для Донбасу. Як виглядає новий антиукраїнський план Медведчука та Росії Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/columns/dmytrotymchuk.html
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Да ну нах!
Или нагибайте московитов.
ЗЕлебобики, а не пошли бы вы на ЙУХ!
деньги
наверное
в СНБО
от 28 лярдов
откусят
ВОЛОДЯ переигрываешь