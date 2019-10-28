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Все про:Зеленський (3380) Сєверодонецьк (68) Донбас (13430) Золоте (72) Слуга народу (410)

 Зеленський хоче направити частину субвенцій бюджету на відновлення Донбасу, - Корнієнко

На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував перенаправити частину нерозподілених бюджетних субвенцій на відновлення соціально-економічного та інфраструктурного потенціалу Донбасу.

Про це журналістам розповів заступник голови фракції Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент щойно повернувся зі Сходу і у нього була ініціатива, яку він хотів обговорити з депутатами, а потім узгодити з Кабміном з приводу перенаправлення частини субвенцій на соціально-економічний розвиток наших східних областей", - сказав Корнієнко.

Він уточнив, що йдеться про перенаправлення субвенцій з державного бюджету, які не були виділені на інші проекти. Їх пропонується направити на будівництво дороги з селища Золоте, де за планом відкриється новий пункт пропуску між Україною та ОРДЛО, в адміністративний центр Луганщини, місто Сєвєродонецьк.

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"Там повністю зруйнована дорога і та відстань, яка долається за півтори години, на цій ділянці займе 3-4 години. Через це в регіоні проблеми з медициною і швидкою допомогою, оскільки лікарня розташована в Сєвєродонецьку. Саме тому президент і запропонував віддати субвенції на соцеконом, які ще не були виділені на проекти, на будівництво цієї дороги", - сказав заступник голови фракції "Слуга народу".

Корнієнко запевнив, фракція таку пропозицію підтримує, залишилося вирішити питання з Кабміном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156421
 
   
 Топ коментарі
 
Московія повинна відновлювати.
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Шо то ЗЕбилятни в теме нет совсем? ЗЕбилы куда слились, тут ваше клоунское хочет Даунбасек кормить...Шо вы ЗЕбилы заныкались...Даунбасек кормить готовы? Или вы только в темах про Петю и Гонтареву герои??
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нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет... это должно было пойти на зп учителям и пенсии...
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Зеленский хочет направить часть субвенций бюджета на восстановление Донбасса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7061 Передвиборча програма. "Володимир Зеленський також каже, що «ми повинні вибороти мир для України», «повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки». Зелені, то хто ж для вашого бубочки агресор?
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Сырёзно!? а ты не хочешь пустить что-то на восстановление Донбасса только когда получишь контрибуции и репарации…?
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одного не пойму-чё Президента так ОРДЛО "валнует"...?! давайте сначала экономику Украины поднимем и стабилизируем-глядишь и с "той стороны" люди потянутся...а так-мы для них просто "бандеры"...зачем "дуть в пустоту"...?!!! Зеленский хочет направить часть субвенций бюджета на восстановление Донбасса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6440
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Ну шо тут не ясно? Нелохом керують з москви. Ну і трохи з Ізраїлю
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Вместо тратить деньги на усиление и модернизацию армию, ЗЕбилосепары мосты строят и даунбасек кацапне окупантам восстанавливают. Не... это точно не проукраинская власть. ШОбла поганая кремлёвская зелёная мразь.
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про Крым кстати-Президент -ни слова...видимо-договор был-"вы нам Крым-мы вам ОРДЛО"...но с "асобым статусом"..."классный абмен " намечается...?!
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так оно же кричало, что олигархи будут восстанавливать ! олигархи это народ УКРАИНЫ? зелебобики как вам такой расклад? не на дороги и школы, а на ордло!
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цей недоумок за рахунок простих українців хоче відновлювати зруйноване кацабами на донбасі... Хай гроші краще пустить на відновлення Чернігівської області чи Закарпатської.... От недолуге чмо зелене...
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"..лили воду в решето, вот тебе и здрастье.." - он либо дурак, либо предатель. в любом случае все это зе-шобло - враги Украины.
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Пусть зелохи платят, они за это голосовали.
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А другие области он случайно востановить не хочет? То судя по обстановке у нас везде как после войны.
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"кинець эпохи бидности-вже настав..." для ОРДЛО... Зеленський хоче направити частину субвенцій бюджету на відновлення Донбасу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4472
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Моніка-гармоніка слухняно виконує всі забаганки ху#ла. Мені так цікаво, за яку суму він Україну продав. Мабудь, не дуже дорого, Ненька ж для нього - порноактриса.
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и ещё мысль приходит в голову-там орали что "кормят" всю Украину...и ШО теперь...?! Зеленский хочет направить часть субвенций бюджета на восстановление Донбасса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8113
хай "кармильцы" теперь и "васстанавливают"...
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Что прошлая что сегодняшняя власть продолжает унижать украинцев и вылизывает жопу окупантам. Война бы давно закончилась бы если бы ее не финансировала и не подпитывала в первую очередь украинская власть, которая работает в первую очередь на врага.
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какого х.я, гнида ты обоссанная?..

что парашенко, что зяленский - один проект х.йла....
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Окуєть, кацапи розбомбили, а ми маємо відновлювати ...
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Лично я в нём разочарован .
Ничего не поменялось - наша власть попрежнему приносит вреда стране больше , чем ***** .
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Ну да действительно в Украине уже все проблемы решили, Донбас вернули, граница под контролем ВСУ, сепары уничтожены..над Донецком и Луганском украинский флаг, на Рабсее развал и нищета, в некоторых районах типа Чечни уже идёт война, Китайцы не стисняясь уже полностью взяли под контроль всю Сибирь.. теперь то можно и бабло вложить на восстановление Даунбасека, правда ЗЕбилы???
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Якби лише відбудовувати за рахунок України то це було б пів-біди. Але чому ніхто не говорить про те що коли не стане лінії розмежування та пройде амністія на територію України хлине орда колишніх обдроченців які всі поголовно є агентами ФСБ, які будуть вбивати, грабувати гвалтувати Бо працювати давно відвикли не хочуть і не будуть. З їх допомогою ФСБ відкриє справжню терористичну війну проти всіх патріотів, України проти органів влади і взагалі неугодних людей. по всій території України. Природно люди будуть чинити спротив, будуть збиратись якісь загони самооборони. Ось тоді якраз і почнеться та громадянська війна про яку заразі трендить кацапія. Під виглядом учасників таких загонів ФСБ буде проводити терор і в західних країнах.А звинувачувати будуть українців. І увесь світ полегшено зітхне коли "доблесна російська армія ввійде на територію України і нарешті то покінчить з кривавим бандеровським терором"
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"Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и тоже время подметать трамвайные пути,и устраивать судьбы каких то иностранных голодранцев"... (с)
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у зебенят наступает похмелье?
)))))))))))0 то ли еще будет)))
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их нужно вообще забыть и закрыть, а наводить порядок на подконтрольной территории.
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Не удивлюсь если завтра ЗЕкловун скажет шо будет сепарам в ДНР\ЛНР беспроцентные кредиты выдавать..Вот серьёзно не удивился бы.
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списувати гроші на вастанавлєніє під час війни це ж золоте дно . хто там щось про мародерство казав ?
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Очередная сказка от ЗЕ накрылась межным тазом! Говорил что ДОМБАБВЕ будут востанавливать ОЛИГАРХИ и международные партнеры а оказалось что будут брать из бюджета! т.е. бюджет как и ФОПы это ОЛИГАРХИ!
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То что с Николаева ехать в Днепр вечность это фигня, давайте заберем деньги на ремонт трассы Н11 и отдадим даунбассу, потому что они решили воевать против нашей страны. Офигенная логика.
Сейчас как никогда надо деньги, чтобы вырваться с этого совка, который жители Николаева наблюдают каждый день, так нет, решено всю страну еще глубже в него загнать
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Как можно восстанавливать то, чего нет?!! - Зебил совсем?!
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зел,ну ти зейло, *****, з кацапів спочатку не хо вибити пару сотень мільярдів на відновлення??!!
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немає сенсу,п'ять мільярдів доларів які були раніше виграні в арбітражі проти газпрому нова влада вже хоче пробачити в обмін на примирення з ******.
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После Донбасса ху@ло потребует от зели восстанавливать разбомбленную кацапами в хлам Сирию (там ху@лу уже предъявили 400 млрд. $ )
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А надо Гаранту, которому 42-й год и который не лох, потребовать у харантов Меркелелей, подписантов Будапештского Меморандума Трампов, Макронов, Джонсонов и прочих Дзинов, с молчаливого попустительства которых Русня попрала все мыслимые международно-правовые нормы, направить миллиарды долларов на восстановление Донбасса, продавить Россию тотальной блокадой и заставить ее выплатить компенсацию Украине за каждую каплю пролитой ее гражданами крови, освободить Крым и Донбасс и покаяться перед мировым сообществом. Вот тогда Зеленский может сказать, что у него не стеклянные яйца.
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кацапы разграбили Домбасс а украинцам со своего нищенского кармана придется лет 40 кормить донбасских старых советских шлюхо-****** советского разлива , которые за 100 гривен прыгали под украинские танки, рыгали, воняли, срали, сцали и кричали, что "рассия и путин наша страна" ?

А у 60% людей при этом в Украине минимальная пенсия 1567 гривен и такую пенсию получают 58 % украинцев, которые родились до 1960 года и пережили и не здохли в ******* времена Горбачева и 90-е и сами выживали как могли.

Морды из телевизора при власти со смартфонами по 1 500 долларов и выше, очнитесь и спуститесь на Землю, бараны ******* гиаджетовые очнитесь, или точно народ попросит на Майдан тётушку Гильотену из Франции и тогда вы твари айфоновские поймете, что такое порядок.
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Вроде как недавно публиковали таблицу бюджета, исходя из которой сильно урезали армии и онкольнобольным ( не помню точно все категории). Да и улучшения в зарплатах учителей и врачей тоже не наблюдалось. А теперь оказывается есть нераспределённые бюджетные деньги ??? Обалдеть, вот житуха для сепаров настала..
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Для онкобольных у нас вообще не идет речь, если ты заболел и дай Господь узнал об этом на начальной стадии то сразу продавай квартиру, машину, дачу если есть и то на операцию не хватит все равно семья влезит в долги. У нас в Украине пока здоровые врачи выдирают у больных последнюю копейку. А как семья, дети, внуки ? Вот люди когда узнают про свою страшную болезнь просто сидят дома и ждут конца. И это наша украинская реальность.
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Лучше 2 завода по производству чипов из Гонконга - чем 3 завода непонятно чего в непонятно зачем..))
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О КАК!
а МОЖЕТ ПУСТЬ КАЦАПИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕТ! ЗА СВОИ БАБКИ!ПОДАТЬ В СУД НА НИХ?А?ПАДАЛЬ ЗЕЛЕНАЯ!
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это просто предлог для нового дерибана.
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Де там учителя счастливые дороги перекрывали без зарплаты)
Пущай порадуются за свой выбор...
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Люди,якщо у вас у районі погані дороги і ви багато часу витрачаєте на подолання відстані запросить проїхатися по них особисто Зеленського тоді гроші буде виділено,я так це розумію,бо виходить так,що чого він особисто не бачить не існує.
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шо, зєлєбобіки, готові бабосіки свої кревні в данбас вкладати? Це х*йло так наказав зєлєЧМОнікє...щоб свої не витрачати на пограбований та зруйнований руськім міром...Обрали, млять, урода торчкового на наші і на свої голови...Ладно вам, зєлєбобікам, терпіти, як він вам межи очі сцить...а нам "за что"? Умовляли, розповідали,- та вам "чєсний парєнь із народа" був потрібний...Натє, шмарклєжуї!! Їжте, поки не вдавитесь!Промивати пусті голови каналами типу плюсів, лайноньюсами, 112-ми, кінами пропарашинським, кварталами,- як два пальці об асфальт...бо там пусто...в головах ваших...
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а может изя каломыйский вместе с мертвечуком ахметкой и бойком дороги в лугандоне отремонтируют за свои бабки? зельц решил с пересичных украинцев бабло срубить? ну это то что я говорил ранее! а вам земляки нужен такой лугандон? может все же стена и ров с крокодилами?
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а не бежит ли зеленец впереди паровоза
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Шарапич_5‏ @Sharapich_V 1 час назад

У Зюзі почали розтягувати депутатів у інші фракції і групи. А шо він хотів - набрав молодняка, а ті отримали недоторканість та непогану посаду, і тепер їм потрібне утримання, відповідне їх високому статусу. На кожну хитру політичну схему знайдуться не менш хитрі великі гроші.
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В бюджеті на 2020 рік не заклали кошти на підвищення зарплат вчителям і вихователям дитячих садків. Можливо тому, що ті гроші підуть на підвищення рівня життя сепаратистів ОРДО.
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вбухать десятки миллионов в дорогу, чтоб к 30 людям могла скорая быстрее доехать?
Может еще золотой унитаз у них поставить?
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Какого Донбасса нашего или ихнего?
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на чому постійно наголошує кремль це широка автономія ордло, економічну стратегію для якої буде писати саме москва а платити за це будуть всі українські налогоплатники.
Автономія для Донбасу. Як виглядає новий антиукраїнський план Медведчука та Росії Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/columns/dmytrotymchuk.html
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Дайте этому дебилу обосраться, не мешайте. Пусть быдлоскот, который устал от войны покормит годик дырявый даунбас за счет своих пенсий, платежек ЖКХ, цен в магазинах и на заправках. Пусть им пенсионный возраст повысят на 7 лет как на соссии. Вот тогда и посмотрим на рейтинги сифилитика.
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Моника Гидрантовна Нелох краще піклуйся про пересічних українців та пенсіонерів хотя би за тих що тебе на трон посадили. А за сепарню і блудних дибілів з параші хай у ху@ла головка болить.
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это реально президент Донбасса,поздравляем лоховыборцив ..
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Майже вперше прочитав СПРАВЖНІЙ коментар! Я не був в ато,але кожен раз коли дивлюсь як проводжають в останню мить ВОЇНІВ,сльози на очах,але є і дуже багато таких,які прям в очі говорять,що самі винні,нетреба було туди йти,воювати за Пороха. І повірте мені,таких не менш 30-40%,бо для них головне пожрать і пос----ть,а СВОБОДА,то вже таке. Хоча багатьом на сьогодні вже доходить,але запізно,дивимось далі серіал **Слуга народу**!!
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Ишь шо удумал супостат..пущай дрочат на русский мир всухомятку))))
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А чего им не быть довольными, многие из этих ЗЕбилов даже тут на цензоре это сепарское отродье, и в душе полностью за Рашку и за сепаров. Это хорошо видно по всем прокацапским высерам местных ЗЕбилов. Ессно они довольны.
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Згинуть як роса на сонці.Терпець не вічний.
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Из денег на содержание госаппарата - пожалуйста, стройте там самую лучшую дорогу.
Или нагибайте московитов.
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То есть 4 000 уе учителям украинским не ждать - ЗЕ будет сепарам жизнь улучшать за налоги украинцев
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"Зеленский хочет направить часть субвенций бюджета на восстановление Донбасса" - правильно, Путину надо помогать. Я сдуру думал, что кто разрушил, тот и восстанавливает, а оказывается ещё с меня деньги сдерут для сепаров.
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Построить дорогу по которой уйдут наши войска. Стройте уже автобан золотое- Киев.
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Зебилоид решил отблагодарить даунбас за 13000 убитых украинцев? Ну такое...
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Что там дорога еще и ГТС у нас народа осталась ее тоже надо отдать дяде. Только зачем если она 3$ млрд ежегодно дает и газовые сховыща тоже Бо так Кобелев и его мама хочет. Пока не получим экономический паспорт где будет частка каждого мы останемся быдлом которое удобно грабить.Быдлу ни бюджета ни частки не надо оно должно только на налоги заробатывать и радоваться когда его хозяин за ухом почешет и сена подкинет.
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Это как пляааа? У тебя бандюки угнали автомобиль , расхренячили его а теперь пришли к тебе и говорят ,что бы ты дал денег на ремонт, и ты молча отваливаешь им сумму на ремонт? Ещё и номера на машину прицепили ДНР-ЛНР!
ЗЕлебобики, а не пошли бы вы на ЙУХ!
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Правильно, там же сплош его люди! И да еще пенсии монжна считать по коефф 0,75 так лет пять!!!Их же убивали!!! Ублюдки Вы ето сделали вместе!!! Идите себе лбы в цеки моковской расшибите
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Ну...сколько говорилось зебилам...не слушали...ну ок...я теперь как житель Донбасса и вполне заинтересованное лицо запасаюсь попкорном и наблюдаю как вся страна теперь вместо раши будет пахать на Донбасс)))А вас же предупреждали....
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как здорово
деньги
наверное
в СНБО
от 28 лярдов
откусят
ВОЛОДЯ переигрываешь
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