 Із Зеленським і цілком конфіденційно: фракція "Слуга народу" провела засідання

Про це журналістам розповів нардеп Антон Поляков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На зборах був присутній президент України і кожен депутат мав можливість запитати його, що його цікавить", - сказав він журналістам.
За його словами, крім глави держави, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан.
При цьому нардеп сказав, що колеги з фракції "Слуга народу" ставили президенту свої запитання. Обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів. Про виключення з фракції Євгена Шевченка (після його виступу в ефірі пропагандистського російського телеканалу. - Ред.) не говорили.
Президент, за словами Полякова, запевнив, що в ситуації з фінансовим комітетом "все відбудеться згідно із законом".
Доступ до зустрічі був дуже обмежений. На неї не пускали навіть помічників-консультантів.
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флешмоб "янелох "
С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание...
Як нарід зійшов?
І тебе гукали? .
Чи коня не мав,
Чи знову засцяв,
Мендель не пускала?
А я думаю. що не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мільтимільярдером, а України не стане.
а куди ж Україна подінеться?
Де він був до 1947 року?
зе креатура кремля, навіть якщо він сам цього не підозрює.
кацапи скористаються дурощами нашого лоха.
звичайно поскаржились на неадекватні образи з боку Екзальтованих прихильниць Порошенко..
а на масові скарги Фейсбук реагує саме так..
от америкоси кляті !
Де наші успіхи в економіці ? Де прорив ? Де розвиток ? Адже вже ніхто не краде, а інвестори не йдуть. Не вірять ?
Чого воно пхається в ту війну ? Якщо тут буде рашка, то інвестори тим більше не прийдуть.
Наслідки економічної діяльності поточного уряду можна буде побачити не раніше ніж за результатами 21 року, а насправді, якраз за відповідністю зростання ВВП до 40% (нехай навіть до 30%) загалом протягом п'яти років. Бо так працює економіка, яка на кризу - дуже швидка. А на зміни - дуже інертна.
аааааа...... Мало того, что сумму, которую определяют приблизительно в 1 600 000 $, "слугам" раздавали в тайно в конвертах, так еще у них и крысятничество в расцвете. Один из "слуг" тырил у своих нижестоящих холопов.
Мы с Тамарой ходим парой.(С)
І хто Іуда? (Блазня не називати, він замість месії )
"Какое руководство страны - такой и Уотергейт" (c) tZE inform
Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.
Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.
Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.
Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.
В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.
Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...
Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.
Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.
Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).
Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.
Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя
Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...
Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.
У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей. Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру... Ми еще вернемся к этой захватывающей теме.
А поки що, нам філіжанку кави !
Кто этим занимается, СБУ или ещё кто?
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https://www.youtube.com/watch?v=CqEmQpyTEeU