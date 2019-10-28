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Все про:Зеленський (3380) Поляков (133) фракція (91) Слуга народу (410)

 Із Зеленським і цілком конфіденційно: фракція "Слуга народу" провела засідання

Президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан відвідали засідання фракції "Слуга народу".

Про це журналістам розповів нардеп Антон Поляков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На зборах був присутній президент України і кожен депутат мав можливість запитати його, що його цікавить", - сказав він журналістам.

За його словами, крім глави держави, збори фракції відвідав також глава його офісу Андрій Богдан.

Читайте також: "Слуга народу" на засіданні фракції в понеділок обговорить можливий підкуп нардепів, - нардеп від "СН" Безгін

При цьому нардеп сказав, що колеги з фракції "Слуга народу" ставили президенту свої запитання. Обговорювали, серед іншого, тему субвенцій для мажоритарних округів. Про виключення з фракції Євгена Шевченка (після його виступу в ефірі пропагандистського російського телеканалу. - Ред.) не говорили.

Президент, за словами Полякова, запевнив, що в ситуації з фінансовим комітетом "все відбудеться згідно із законом".

Доступ до зустрічі був дуже обмежений. На неї не пускали навіть помічників-консультантів.

Також читайте: Фракція "Слуги народу" провела засідання за участю Зеленського, Рябошапки і членів Кабміну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156419
 
 
 Топ коментарі
 
Репетиція майбутнього серіалу «Малороссія»...
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всем сделали химическую кастрациюи прививку от корупции
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вони платять депутатам по 5000 долярів в конвертах.
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пусть и хоть 10 000, по любому есть кто уже разрушил их конфиденциальность, уже не секрет о чём они бормотали.
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ПОДПОЛЬНАЯ ЗЕЛЕНАЯ СХОДКА !!!!! ПОЗЕЛЕНЕВШИЙ пахан опять стращал,что всех засунет в дупу !!!!!!!! планктон молча жевал ЗЕЛЕНЫЕ сопли !!!!!!!!!
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Репетиція майбутнього серіалу «Малороссія»...
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С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание

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флешмоб "янелох " С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание - Цензор.НЕТ 1691
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Ukrainets UA


С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание...


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Чом ти не прийшов,
Як нарід зійшов?
І тебе гукали? .
Чи коня не мав,
Чи знову засцяв,
Мендель не пускала?
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"А вы,друзья,как не садитесь,все в музыканты не годитесь"...(с)
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От тут батєнька, ето нє работає...Оні своімі вялимі, на роялє, стоя, такоє музіціруют, шо аж клавіші отлєтают...
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Ну так нехай **** по роялі і далі музицирують,бо більше вони ні на що не здатні...
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"єто вам нє єто", "неЛох вам нічєво нє должєн, їбо нє обєщал". 😁 Додаток до кінцівки був би доречним.
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масса,просто зеленая масса,типа той что дают коровам по весне
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Ви думаєте Зєєєля, здає Україну по шматочку кацапам просто так, бо він невіглас7
А я думаю. що не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мільтимільярдером, а України не стане.
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Йому дадуть право вільного чьосу на 1/9 території...
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якась фантастика.
а куди ж Україна подінеться?
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А куди свого часу подівся Ізраїль?
Де він був до 1947 року?
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Ось вилізе "джерело" коня сошкіна і скаже,що 226 голосів у слуг не має
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Мародер зеЛя делит бюджетные деньги.и обсуждает здачу Украины под кацапию
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Де Аброськін? Такий шанс сходняк накрити...Усіх разом...
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Владимир Зеленский подал в суд на 24 канал за эту новость. С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание - Цензор.НЕТ 2379
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соесрань, а куда запропастилось ваше божество, не в липецке, часом, производство открывает, ленточки режет?
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Ничего, завтра все узнаем. Были слуги, стали не лохи...
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Слуги урода з усіх пролетарів - найгнусніша мерзота 😕
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Просто нагадаю про те, до чого закликав зе - 450 трупів представників українського народу. Поганих чи не дуже поганих - але 450 трупів. Не зе про християнську мораль розповідатиС Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание - Цензор.НЕТ 1580
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а чувака за ролик с грузовиком-"притягли до видповидальности", Надя-видсидила рик...яке покарання мае бути за такий "ролик"...
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Да знаем, что воно обсуждало-как им тимченко в конвертах мзду не донес, а себе присвоил
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ЗЕшмаркля найняла ботоферму - акаунти Марусі Звіробій, Софії Федини, Вікторії Мірошніченко блокуються у facebook. https://bondarenko.live/bondarenko.live/zeshmarklya-najnyala-botofermu-*******-marusi-zvirobij-sofii-fedini-viktorii-miroshnichenko-blokujutsya-u-facebook/С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание - Цензор.НЕТ 5247
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ольгіно працює.
зе креатура кремля, навіть якщо він сам цього не підозрює.
кацапи скористаються дурощами нашого лоха.
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прихильники Зе досить багаточисельні..
звичайно поскаржились на неадекватні образи з боку Екзальтованих прихильниць Порошенко..
а на масові скарги Фейсбук реагує саме так..
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прищемили саме дороге.. С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание - Цензор.НЕТ 8498
от америкоси кляті !
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Пусть валит в свой Израиль и забудет сюда дорогу пока не поздно. Потому что он кто угодно но не украинец, и не патриот Украины.
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Я взагалі не розумію.
Де наші успіхи в економіці ? Де прорив ? Де розвиток ? Адже вже ніхто не краде, а інвестори не йдуть. Не вірять ?
Чого воно пхається в ту війну ? Якщо тут буде рашка, то інвестори тим більше не прийдуть.
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не зря же МВФ "прогнали"...ждут подачки "с вастока"...
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Насправді, успіхи є. гривня стабільна, ВВП та споживацькі настрої зростають. Фінансовий рейтинг країни в серпні 2019 піднято до B стабільний. Це рівень 2006 року. Але Зеленський не має до цього жодного відношення. Це все наслідки "папереднікав".
Наслідки економічної діяльності поточного уряду можна буде побачити не раніше ніж за результатами 21 року, а насправді, якраз за відповідністю зростання ВВП до 40% (нехай навіть до 30%) загалом протягом п'яти років. Бо так працює економіка, яка на кризу - дуже швидка. А на зміни - дуже інертна.
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А почему конфиденциально? Или там разговоры были на тему что люди начали что-то уже подозревать?
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Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад

С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание - Цензор.НЕТ 3981

аааааа...... Мало того, что сумму, которую определяют приблизительно в 1 600 000 $, "слугам" раздавали в тайно в конвертах, так еще у них и крысятничество в расцвете. Один из "слуг" тырил у своих нижестоящих холопов.

С Зеленским и при полной конфиденциальности: фракция "Слуга народа" провела заседание - Цензор.НЕТ 7869
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"Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Богдан посетили заседание фракции "Слуга народа".
Мы с Тамарой ходим парой.(С)
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не буде пидкилимних договорняків-Зеленський
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Тайна вечеря? Із Зеленським і при повній конфіденційності: фракція "Слуга народу" провела засідання - Цензор.НЕТ 9648
І хто Іуда? (Блазня не називати, він замість месії Із Зеленським і при повній конфіденційності: фракція "Слуга народу" провела засідання - Цензор.НЕТ 7096 )
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Если человек что-то скрывает, значит он нечестен.
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Зеленый-презеленый, наш Уотергейт. Часть первая.
Із Зеленським і при повній конфіденційності: фракція "Слуга народу" провела засідання - Цензор.НЕТ 6292

"Какое руководство страны - такой и Уотергейт" (c) tZE inform

Первичной реакцией на скандал вокруг голосования группы депутатов от правящей партии Зеленского, касающийся их голосования в бюджетном комитете ВР (председатель Гетманцев "Слуга народа"), было осознание высшим руководством режима Зеленского факта наличия достаточно большой неконтролируемой группы депутатов "Слуги народа" внутри партии.
Мирится с этим Зеленский явно не желал и немедленно дал указание САПу открыть предварительное производство, а руководству фракции устроить показательную сдачу обследований для депутатов. Показательность расправы должна была продемонстрировать непреклонное непринятие этого положения Зеленским и демонстративно запугать внутрипартийную оппозицию.
Но первые же доклады Корниенко о ситуации, а потом и звонки Холодницкого привели к панической реакции Зеленского и его полному развороту в позиции с указанием спускать все на тормозах.

Дело в том, что Корниенко прекрасно знал кто именно предлагал депутатам деньги, а Зеленский уж никак не мог позволить себе светить этих людей в каких бы то ни было скандалах. Понимая, что первое что спросят у него по возвращении из Японии будет вопрос о коррупции в "СН", он решил сделать паузу в Золотом , где успешно создал себе еще одну проблему.

Но худа без добра не бывает, в обсуждении хамства президента народ как то начал подзабывать о коррупции. А тем временем страсти там разгорались нешуточные. В игру внезапно вступило СБУ и рано поутру задержало шесть человек подозреваемых в причастности к попытке подкупа членов парламентского комитета по финансам и налогам.

В общем все просто, пока Холодницкий чесал репу соображая что же делать, СБУ просмотрев видеоматериал из ВР Украины определило героев дня. Товарищи такого поворота событий явно не ожидали, потому в руки СБУ попало все возможные носители информации которые некоторые дураки носят с собой и используют для записи разговоров с другими дураками.

Именно с этих записей СБУ узнало о том, что г-н Корниенко (первый заместитель главы фракции СН, фактически ее руководитель) не просто знал о фактах попыток подкупа депутатов, но и знал все подробности и фамилии. Но СБУ не знало главного... Главное знал Корниенко ...

Задержанные персонажи - это это группа товарищей, которые за деньги, лоббируют в кулуарах ВР решение определенных вопросов. В США это называется "лоббизмом" и регулируется законом. У нас это называется коррупцией и регулируется уголовным кодексом. Несмотря на это, это явление существовало всегда и деньги там крутятся немалые.

Все они числятся "помощниками депутатов на общественных началах". Депутат просто получает определенную сумму и больше никогда их не видит и никого отношения к их деятельности не имеет. Корочка - просто пропуск на рабочее место.
Узнав, что среди задержанных есть внештатный помощник одного депутата от ОБЗЖ, Корниенко впал в дикий шок и в ужасе сообщил это Зеленскому. дело в том, что СБУ не зная (или зная?) задержало представителя главного донора "Слуги народа".
Мы не раз писали, что партия Зеленского испытывает дичайшие проблемы с деньгами. Положение еще более ухудшается тем , что Коломойский свою часть депутатов худо-бедно, но финансирует (1,5-3 тысячи долларов в месяц).

Президентская же часть фракции СН испытывает все прелести нищего существования за жалкие 40 тысяч гривен в месяц и законно ропщет... И вот в последний месяц на фракцию полился благодатный дождь финансирования позволивший депутатам хоть немного свести концы с концами... Приход этого полумиллиона вечнозеленых не касался вопроса в ВР, а был просто первым взносом за теплое место от хорошего высокого человека. И вот теперь его представитель , который собственно и "лоббировал" это благородное дело, улетел в застенки СБУ , пытаясь помочь бедным депутатам стать еще более богатыми. Неудобно как то получилось.

Обсуждать взаимоотношения Зеленского и Баканова в этой статье мы не будем. Для полного понимания советуем ознакомиться с этим (Цена спасения ).
Скажем только одно - Баканов выстоял в противостоянии с Зеленским\Коломойским и ведет свою игру.
Зеленский пытается контатаковать, но указ №774 / 2019 от 25 октября , был не к месту и не вовремя

Корниенко с Арахамией успели уговорить четырех депутатов собирающихся свидетельствовать в САП этого не делать, или по крайней мере не узнавать с кем говорили, но видео то в СБУ ...

Пока Зеленский с Корниенко и Холодницким пытались сообразить на троих, СБУ вытряхнуло из перепуганных "лоббистов" такой объем информации, что в ней можно утопить не точто Корниенко с Разумковым, а всю фракцию этих зеленых недоразумений.
Зеленский должен смириться, что главным выгодополучателем стало СБУ у которой теперь есть просто убойный компромат на руководство фракции СН в Раде.

У Зеленского выбора нет. Дальнейшее расследование может вылиться в грандиозный скандал, даже без сбушных подробностей. Но... уже целая структура с мощным ресурсом СМИ вступила в игру... Ми еще вернемся к этой захватывающей теме.

А поки що, нам філіжанку кави !
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Монобольшинство - независимая ветвь власти...
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Видать этой зе-шайке есть что скрывать от народа. Или През объясняет что ему 42 года и он не лох
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Звісно ж є. Той кому нема чого приховувати не проводить таємні збори.
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Установить секретное видеонаблюдение, быстро ряды "слуги народа" поредеют.
Кто этим занимается, СБУ или ещё кто?
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Хотят рассказать народным депутатам, что не такие они и "народные", и заставить на одной ноге поскакать.
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Обєщать, ето может бить просто врєменная слабохарактерность, перед актом....
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Особливу увагу прошу на фразу "Зеленые женоподобные безмускульные щенки"
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на "Обозревателе" написали немного больше "Незважаючи на низку скандальних інцидентів із "слугами" в Раді, з фракції нікого не виключили.Зокрема, виправдали нардепа В'ячеслава Медяника, який попався на переписці, в якій "вирішував" справи з прокурорами. Він заявив на засіданні, що ні в чому не винен і на підтвердження цього вже пройшов поліграф. За результатами перевірки питання було закрите.Не стали позбавляти мандатів і нардепів, яких зловили на кнопкодавстві.Один із парламентаріїв також повідомив OBOZREVATEL, що частково обговорювали питання з Євгеном Шевченком, який з'явився в ефірі пропагандистів Кремля з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним. Нардепи прийшли до рішення більше не ходити на російське телебачення."
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