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 Політика України
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Все про:Кабмін (3236) ОДА (688)

 Кабмін погодив призначення глав п'яти ОДА

Кабінет Міністрів України 28 жовтня, на своєму виїзному засіданні в м.Маріуполь (Донецька область) схвалив призначення глав Волинської, Полтавської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької обласної державної адміністрації.

"Уряд погодив призначення глав ОДА: Волинської - Погуляйко Юрій Михайлович; Полтавської - Сінегубов Олег Васильович; Сумської - Пащенко Інна Олексіївна; Хмельницької - Габінет Дмитро Анатолійович; Чернівецької - Осачук Сергій Дмитрович", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Крім того, уряд призначив Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства культури, молоді і спорту.

Так, ухвалено рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Хорева Михайла Юрійовича.

"Також звільнено: заступника Міністерства розвитку громад і територій - Кругляка Едуарда Борисовича; заступника Міністра інфраструктури - Лавренюка Юрія Федоровича; голову Державного агентства водних ресурсів - Овчаренко Ірину Іванівну", - зазначили в Кабміні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156418
 
 
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все понимаю,кроме одного,почему на выездном заседании на востоке страны,назначают глав выездном заседании в г.Мариуполь (Донецкая область) одобрил назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областнойИсточник: https://censor.net.ua/n3156418,там на востоке Украины больше нет других дел?
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