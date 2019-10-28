 Через "злив" інформації про розслідування перестрілки в Харкові проведуть службову перевірку, - начальник главку НП Сокуренко

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, зокрема, це пов'язано з публікацією в телеграм-каналі "Раклей" фотографій зброї і боєприпасів, виявлених на дачі в Олексія Титова, який влаштував перестрілку в Харкові.

"Ця інформація з'являлася в мережі раніше, ніж бачили деякі правоохоронці... Той телеграм-канал, який перший це виклав, вносимо кримінальне провадження в ЄРДР. Буде проведена і службова перевірка причетності наших посадових осіб до скоєння цього злочину, розголошення таємниці слідства. Те, що зроблено, ми вважаємо, зроблено навмисно і воно тільки шкодить", - сказав Сокуренко на брифінгу в понеділок.

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Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

26 жовтня телеграм-канал опублікував інформацію про результати обшуку на дачі у Титова і фото знайденої зброї і боєприпасів.