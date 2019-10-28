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Все про:Нацполіція (8413) Харків (1537) зливання інформації (12) Сокуренко Максим (2)

 Через "злив" інформації про розслідування перестрілки в Харкові проведуть службову перевірку, - начальник главку НП Сокуренко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Валерій Сокуренко пообіцяв провести службову перевірку і почати кримінальне провадження за фактом розголошення даних досудового слідства.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, зокрема, це пов'язано з публікацією в телеграм-каналі "Раклей" фотографій зброї і боєприпасів, виявлених на дачі в Олексія Титова, який влаштував перестрілку в Харкові.

"Ця інформація з'являлася в мережі раніше, ніж бачили деякі правоохоронці... Той телеграм-канал, який перший це виклав, вносимо кримінальне провадження в ЄРДР. Буде проведена і службова перевірка причетності наших посадових осіб до скоєння цього злочину, розголошення таємниці слідства. Те, що зроблено, ми вважаємо, зроблено навмисно і воно тільки шкодить", - сказав Сокуренко на брифінгу в понеділок.

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Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

26 жовтня телеграм-канал опублікував інформацію про результати обшуку на дачі у Титова і фото знайденої зброї і боєприпасів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156417
 
 
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хах,проверку,а самим работать оперативней чем журналистам,это в голову не придет конечно
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А тебе в голову не приходило, что журналистов на даче у Титова и в помине не было? Не приходило в голову, что эти фотографии могли попать в руки к журналистам только из рук правоохранителей?
Но да о чем это я? На цензоре может быть только поток дерьма в комментариях...
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а тебе не приходило в голову,что если эти фотки журналюгам продали,то не в первый раз,точно также и бандюкам сливают инфу,думаешь не знают кто у них крыса?
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Знают и поэтому начинают служебное расследование с открытием уголовного дела? Из-за "слива" информации о расследовании перестрелки в Харькове проведут служебную проверку, - начальник главка НП Сокуренко - Цензор.НЕТ 5090 Логика у тебя супер. Жги ещё.
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все продается и все продаются, дело в цене
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Пока не будет занесенна сумма на "лапу", ни о какой оперативности и речи быть не может.
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Ну не надо из себя святых строить. Мусора как торговали всем чем можно, так и торгуют....
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мусорня за что угодно зацепится, лишь бы не работать, но крайнего найти..
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а разве только по этому преступлению сливают?
по-моему, по каждому резонансному выходит такой чел (раньше это антоха геращенко)
и сразу выдает все свои версии и даже назначает виновных...
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