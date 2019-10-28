 Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним"

Про це Качура сказавжурналістам у понеділок у Києві перед засіданням парламентської фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, до Генпрокуратури і до ДБР", - сказав він
Качура висловив сподівання, що справу буде розслідувано. "Я вважаю неприпустимим, коли активісти і навіть народні депутати собі дозволяють заклики до насильницького повалення влади, зокрема фізичної розправи - гранату кинути, що прозвучало", - сказав Качура.
Він також повідомив, що його заяву зареєстрували правоохоронні органи.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться в правоохоронні органи.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на своїй шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Чувак решил привлечь полицию заниматься х@ней и попиариться!
Вот и посмотрим Украина цэ Европа или нет.
"MIMENTO MORI"
(помни о смерти) геноцвали
это не на грузинском, а на латыни (для совсем тупых ЗЕльоных трускавецких макак)
ти щось заблукало у просторі та часі, кацариле.
ребят, может поумнеете и свалите?
ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ
И главеокомандующему
Осуждаю
Тем более во время агрессии России
как там на латіни будет ?
бубочку, яка так жваво бігала від армії, аж чотири рази, такі розпальцовки на днях на передовій показувала, на роялі грало,а тепер налякалося двох українських жінок? Як же так? Дайте хтось шмарклі чисте споднє, пожалійте недолуге.
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Так проверить на бессмертность - дать по яйцу, шоб треснуло. Если «Игла» (в смысле - ПЗРК) выпадет, значит бессмертный. А не выпадет - то звьіняйте.
поганий рот його набрав гівна
знову прийшлось його у баню
дубовим дрином затовкти..
немає прямого заклику до вбивства чи до збройного повстання..
вона колись і закликала ...
Так там еще один привет был:
https://www.youtube.com/watch?v=2K3aR1xKQXU
НЕБОСКРЕБ так НЕБОСКРЕБ !!!!!!
))))))))
Туркменбаши нервно грызут узду ахалкетинцев !!!!!!!!!!
(Ростов-на-Донусский)
У відео багато матюків, а я не є прихильником ненормативної лексики у публічних зверненнях, але не можу пройти повз. Дама попросила про допомогу - і я зголосився поділитися її відеоблогом.»
Если человек применяет силу или оружие при "мнимой угрозе" - он подлежит уголовной ответственности...
Так что Качуре следует самому быть аккуратней с своими фантазими...
А сцикуны косят от армии и даже боятся барышень
Чоловіки Україні чи тона заробітках.. чи то полохливі..
такі жіночки"кров з молоком" неграні страждають..
Привлечь Качуру за ложный донос. Федына не соврала - Зеленский нифига не похож. У Бессмертного очечи, козлячая бородка и ростом он повыше.
тогда мне кажется, что ЗЕля все же СМЕРТЕН
конотопський відьмак (нелох) 29 років