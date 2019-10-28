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 Політика України
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Все про:ГПУ (3309) Зеленський (3380) Правоохоронні органи (316) ДБР (589) Качура (12) Федина (2)

 Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним"

Олександр Качура подав до правоохоронних органів заяву на депутатку Софію Федину через її висловлювання на адресу президента України Володимира Зеленського.

Про це Качура сказавжурналістам у понеділок у Києві перед засіданням парламентської фракції "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сьогодні подав заяву про вчинений злочин до правоохоронних органів, до Генпрокуратури і до ДБР", - сказав він

Качура висловив сподівання, що справу буде розслідувано. "Я вважаю неприпустимим, коли активісти і навіть народні депутати собі дозволяють заклики до насильницького повалення влади, зокрема фізичної розправи - гранату кинути, що прозвучало", - сказав Качура.

Він також повідомив, що його заяву зареєстрували правоохоронні органи.

Дивіться також: Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться в правоохоронні органи.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на своїй шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156416
 
   
 Топ коментарі
 
в нас не рашка.
нагадую !
ми можемо матюгати преза як завгодно.
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так к тому, кто сомневается в смертности ЗЕ, ещё быстрее надо бы.
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Какая важная новость Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 5159
Чувак решил привлечь полицию заниматься х@ней и попиариться!
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Шестёрка Зе пытается довести что она ещё больший блюдолиз и не лох, чем его начальник
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За угрозы в адрес президента, фактически призывы к убийству, в любой цивилизованной стране это уголовка.
Вот и посмотрим Украина цэ Европа или нет.
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не угрозі. а предупреждения

"MIMENTO MORI"
(помни о смерти) геноцвали Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 8163

это не на грузинском, а на латыни (для совсем тупых ЗЕльоных трускавецких макак) Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 8163
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Да не переживай за бубочку, он их сколько защитников аж 73%
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где она угрожала его убить??? она предупреждала, чтобы он имел повышенную осторожность. НЕ ходил как дебил в белой рубашке. Позаботилась о его безопасности. А вы что подумали??
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Суд должен будет вынести приговор что преЗЕдент не просто не лох, а он бессмертный нелох!! УРя!!! в мавзолей вовочку, пусть будет живее всех живых!!
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исландец, чего тебя коробит, ломка?
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ну тогда она должна дать опровержение что он СМЕРТНЫЙ
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Дуры и те, кто их так звиздануто поддерживает, так и не вкурили, в какое дерьмо они вляпались, и в каком свете себя выставили. Маргинес, внатуре, ловит кайф от собственной пришибленности и мнимой героическо-мессианской жанно-д"арковщины. Какое убожество и низость, помноженные на узколобую ограниченность.
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а рожа у этой соньки стрьомная, прямо кацапская,даже накрашеная, как опудало. Эталон соевых
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Пронька у их за наставника благородных манер и законодателя мод. Мыши, пардон, крисы...
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У соевых баб тест: выглянула в окно и если собаки меньше суток гавкают не берут!
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а если перегавкают самую гавкучую, так ещё и наградят.
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москале, недолуге, всі баби, матрьохи, це на раші-паРаші.
ти щось заблукало у просторі та часі, кацариле.
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Ти слідкуй за рожею Меркель, красота неписана.
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До володі. Без олександровича. Чому? Бо не тянеш ти на олександровича. Так от, володя, ти не лох... ти клоун! А лохи ті 73%, які за клоуна проголосували.
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Лохи те, которые живут в стране где 73% голосовали за ЗЕ!!!
ребят, может поумнеете и свалите?
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Уу смотри как заговорил ЗЕбил, прямо как коцапы на Рабсее, типа кому не нравица царь путин валите с Расиюшки. Ты шо ЗЕбил кремлёвскую методичку отрабатываешь??
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якщо тобі , кацапу , не подобається вибір українців - сиди мовчки в своїй РФії ... Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 4355
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ЗЕбилы малороссы вылизывают ЗЕцарю даже похлеще чем кацапы своему *****...
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ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО
ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ
И главеокомандующему
Осуждаю
Тем более во время агрессии России
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а за его отношение к воинам, благодаря которому ваш зад в тепле сейчас, вы не осуждаете ??
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Защеканка.
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І ШО?Думаєш залякаєш енкаведистськими замашками?
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Чого довго сперечатися? Для слідчого експерименту тре просто гепнути Вофку з 10 поверху на асфальт. Якщо залишиться живим то він дійсно є безсмертний. А якщо ні - ну то вибачєйте... Відсвяткуємо його поминки та ще і запросимо хор Вірьовкі на те весіллє, аби йому там гикнулося 😃
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порохоботам залишається лише мріяти про нездійсненне..)
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До володі. Без олександровича. Чому? Бо не тянеш ти на олександровича. Так от, володя, ти не лох... ти клоун! А лохи ті 73%, які за клоуна проголосували.
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича!
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Да, но нет - смертен или бессмертен ли наш ФОФКА ? Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутата від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 4909
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качура-*******, вот и гонит на конкурентку.
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а че зеля бессмертный? и намеки это и есть намеки, на них вся кампания зе была построена
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Надо закон выпустить, шо зё бессмертный и, шоб в Конституцию занести его бессмертного туда.
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Ущербний порохосос виплюнь рошенкі і подивися в свої штани. Тебе вже згадували.
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Вінничанина за перевернутий портрет Порошенка засудили на ЧОТИРИ роки за грати!!! Може хтось забувся то я нагадаю! За погрозу Президентові вбивством цих двох тупих курок на скільки потрібно посадити?
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ой вей, а що таке трапилося?

бубочку, яка так жваво бігала від армії, аж чотири рази, такі розпальцовки на днях на передовій показувала, на роялі грало,а тепер налякалося двох українських жінок? Як же так? Дайте хтось шмарклі чисте споднє, пожалійте недолуге.
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"Приємно сісти в полі срати -
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Так проверить на бессмертность - дать по яйцу, шоб треснуло. Если «Игла» (в смысле - ПЗРК) выпадет, значит бессмертный. А не выпадет - то звьіняйте.
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коли Анемподіст засрався
поганий рот його набрав гівна
знову прийшлось його у баню
дубовим дрином затовкти..
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Влипла певичка, теперь даже орден не поможет, что Петро ей нацепил! А подружку ее надо тоже закатать и групповуха готова! Ирка Геращенко получила урок, и уже не рыпается, теперь время преподать урок Федыне! Будут и слезы, будут и извинения... а мы за поп-корном! Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 3710
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на статтю ці дві екзальтовані жіночки все-таки 'не наговорили'..
немає прямого заклику до вбивства чи до збройного повстання..
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А в чем суть заявления окачурившийся утверждает,что зе бессмертно?
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ця Фединка нехай не ображається - з нею зроблять рівно те саме , до чого
вона колись і закликала ... Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 6649
Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 1092
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Александр Качура еще и адвокат Олега Винныка.
Так там еще один привет был:
https://www.youtube.com/watch?v=2K3aR1xKQXU
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качур это генетическое - выше СЕЛЕЗНЯ не прыгнешь
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А она сказала неправду? Пусть президент доведет обратное, стадион так стадион!!! Избиратели ждут чуда!!!!!
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точнее будет:

НЕБОСКРЕБ так НЕБОСКРЕБ !!!!!! Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 1936
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от таких заяв



Туркменбаши нервно грызут узду ахалкетинцев !!!!!!!!!!
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... пора ему и в МАВЗОЛЬОЙ Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 2489

(Ростов-на-Донусский)
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Мирослав Гай: «Зазвичай я ніколи не пощу чужі звернення. Але, як на мене, є певна несправедливість - Маруся Звіробій забанили обидва акаунти. На Федину теж іде атака. І знову ж таки, я б не постив це відео, якби не бачив, що Верховний головнокомандувач особисто бере участь в інформаційній операції Кремля, фоткаючись з проросійськими активістами, для імітації популярності відведення української армії.
У відео багато матюків, а я не є прихильником ненормативної лексики у публічних зверненнях, але не можу пройти повз. Дама попросила про допомогу - і я зголосився поділитися її відеоблогом.»
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А уголовном праве, такая оценка событий, как у Качуры, называется "мнимая угроза".
Если человек применяет силу или оружие при "мнимой угрозе" - он подлежит уголовной ответственности...
Так что Качуре следует самому быть аккуратней с своими фантазими...
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Бессмертие надо заработать - ГЕРОЇ не вмирають!!!
А сцикуны косят от армии и даже боятся барышень
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висновок з теми..

Чоловіки Україні чи тона заробітках.. чи то полохливі..

такі жіночки"кров з молоком" неграні страждають.. Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 9584
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"Весна покаже, хто де срав"©
Привлечь Качуру за ложный донос. Федына не соврала - Зеленский нифига не похож. У Бессмертного очечи, козлячая бородка и ростом он повыше.
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а ведь в самом деле. если он НЕ АККУРАТНО написал заяву, то это ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ донос со всеми вытекающими... было бы классно...
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Клоун наверно уже обдрыстал все стены в бункере, две бабы обозвали бессмертным бедная ЗЕбубочка..иди к мамочке Римме пусть успокоит бубочку...Злые парахаботы обидели бубочку ..
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Паспорта забрать,на головы мешки,в вертолёт и нах выбросить за пределами Украины обоих.
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Есть и другой вариант,на пятёрку лет закатать обоих,как пэтя закатал пацана,нарисовавшего го рожу в прицеле.
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"Что больше позорит Украину - Шевченко на рос. каналах или видео эпической низости с угрозами Президенту?", -Н.Влащенко. Теперь везде враги Украины будут выставлять патриотов Украины, в виде этих двух упоротых переспелых дамочек, с вавкой в голове.
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Кацап постить слова упоротої кацапки - як це показово.
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скажите МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ это Маруся Зверобой - командир 11-го запасного батальона ДУК Киевской области. Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 8942

тогда мне кажется, что ЗЕля все же СМЕРТЕН Нардеп від СН Качура заявив правоохоронцям на депутатку від ЄС Федину, яка назвала Зеленського "не безсмертним" - Цензор.НЕТ 8436
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Якщо в цих словах заклики до повалення державного ладу, то на яку статтю тягнуть усі без винятку передачі на 112,-ЗІК, Ньюсван з мертвечуком-рабііновичем -королевською та іншою нечистю.
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Не дарма SOPHIA в перекладі з грецької - МУДРА.
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Зебилы знатно бугуртят и пригорают))) Федина пошутила же, это йумор такой, 95-кварталовский, смещщной, как зелебобики любят)))
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...Олександр Качура має три вищі освіти, є кандидатом юридичних наук ...ТРИ КОНЧЕНІ "АСФІТИ"
конотопський відьмак (нелох) 29 років
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