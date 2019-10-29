 У комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ немає плану роботи та аналізу ситуації, - Кучеренко розкритикував роботу Геруса

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав в Фейсбуці.
Кучеренко підкреслив: "Два місяці роботи Комітету з енергетики та ЖКП, очолюваного паном Герусом.
Стислий висновок:
1. Плану роботи немає в принципі.
2. Аналізу ситуації немає в принципі.
3. В порушення закону не проведений розподіл обов’язків між заступниками.
4. Основна сфера інтересів керівництва - війна з ДТЕК та лобіювання інтересів власників феросплавних заводів плюс лобіювання інтересів голови правління Нафтогазу Коболєва з метою "анбандлінга" за своєю схемою.
5. Тиск на НКРЕКП та АМКУ з метою їх паралізаціі та обслуговування вищеозначених "планових" завдань.
6. Співбесіди та підбір майбутніх членів НКРЕКП.
Для "устрашения" готується виклик на килим Голови АМКУ, але претензії виключно в сфері вищеозначених завдань.
Про схеми Нафтогазу та Укрнафти там мова точно не йде.
На цьому фоні:
1. Проблеми ЖКП не цікавлять в принципі.
2. Проблеми непрацюючого законодавства, величезних боргів, непомірних цін на газ не цікавлять в принципі.
3. Проблеми "морозних коефіцієнтів", зайвих нарахувань не цікавлять в принципі.
4. Проблеми підприємств ТКЕ та Водоканалів не цікавлять в принципі.
5. Проблеми працівників галузей ( тепловики, водяники, газовики) з їх мізерними зарплатами не цікавлять в принципі.
6. Проблеми захисту споживача не цікавлять в принципі.
Якщо є сумніви - можете звернутися із своїми проблемами до потужної Асоціації захисту прав споживачів енергетичних та комунальних послуг, створеної паном Андрієм під вибори, та попросити захисту.)
Ліквідація профільного Комітету будівництва та ЖКГ була великою авантюрою та глупістю".
До Порошенка у ФБР ніяких питань.
А от до Бєні - вагон і малєнькая тєлєжка.
Зрада - не зрада, а інша точка зору, захисник України не повинен користуватись повагою більше ніж той, кому було байдуже, ба навіть має бути менш шанованим, бо ми ж всі "за мир", тобто за капітуляцію перед ворогом, а Ці чомусь "не хочуть миру".
Нам змінюють смисли і цінності, нам підсовують Портнових і Хорошковських (а шо такоє?), нам пропонують виключно корито (мову, честь, Батьківщину, порядність не намажеш на хліб), вірніше, віртуальне корито, під шоу з поліграфом і "реформами", в результаті яких ми чомусь все міцніше зав'язуємось знову на Росію.
Нас планомірно ведуть до капітуляції перед ворогом.
Отой весь "план Зеленського", який у нього є, але він його нікому не покаже до Нормандської зустрічі, чіткіше і чіткіше проявляється - це спосіб поставити суспільство перед фактом добровільної капітуляції, освяченої своїм віртуальним рейтингом, забитими баками російською пропагандою і союзниками, готовими порішати свої проблеми за рахунок України.
Схоже, що попереду у нас знову весна 2014 року, коли кожний має визначити, за ЩО він і з КИМ він.
Я БОМЖ и у меня есть ПАЛАТКА !!! А там пусть Все здохнють
У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации
шахмат
И сейчас я на его стороне...
Ему верю...
Ведь он хороший специалист... Опытный...
Чего не взяли? А ХЗ!!!
А аналіз є? Скільки? Хто здавав? Моча чи кал? В яку лабораторію? Чи преЗЕдент прицьому був присутній? І т.д.🤪
А працювати не пробував?
Верховний Суд заборонив стягувати з компанії Коломойського 1,5 мільярда
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807225-verhovnij-sud-zaboroniv-staguvati-z-kompanii-kolomojskogo-15-milarda.html
https://peaceinukraine.livejournal.com/4651744.html
Ну а в целом:
А ведь все было ясно уже тогда, когда они не смогли нормально подделать анализы... (с)