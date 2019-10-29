 У комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ немає плану роботи та аналізу ситуації, - Кучеренко розкритикував роботу Геруса

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав в Фейсбуці.

Кучеренко підкреслив: "Два місяці роботи Комітету з енергетики та ЖКП, очолюваного паном Герусом.

Стислий висновок:

1. Плану роботи немає в принципі.

2. Аналізу ситуації немає в принципі.

3. В порушення закону не проведений розподіл обов’язків між заступниками.

4. Основна сфера інтересів керівництва - війна з ДТЕК та лобіювання інтересів власників феросплавних заводів плюс лобіювання інтересів голови правління Нафтогазу Коболєва з метою "анбандлінга" за своєю схемою.

5. Тиск на НКРЕКП та АМКУ з метою їх паралізаціі та обслуговування вищеозначених "планових" завдань.

6. Співбесіди та підбір майбутніх членів НКРЕКП.

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Для "устрашения" готується виклик на килим Голови АМКУ, але претензії виключно в сфері вищеозначених завдань.

Про схеми Нафтогазу та Укрнафти там мова точно не йде.

На цьому фоні:

1. Проблеми ЖКП не цікавлять в принципі.

2. Проблеми непрацюючого законодавства, величезних боргів, непомірних цін на газ не цікавлять в принципі.

3. Проблеми "морозних коефіцієнтів", зайвих нарахувань не цікавлять в принципі.

4. Проблеми підприємств ТКЕ та Водоканалів не цікавлять в принципі.

5. Проблеми працівників галузей ( тепловики, водяники, газовики) з їх мізерними зарплатами не цікавлять в принципі.

6. Проблеми захисту споживача не цікавлять в принципі.

Якщо є сумніви - можете звернутися із своїми проблемами до потужної Асоціації захисту прав споживачів енергетичних та комунальних послуг, створеної паном Андрієм під вибори, та попросити захисту.)

Ліквідація профільного Комітету будівництва та ЖКГ була великою авантюрою та глупістю".