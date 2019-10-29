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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5950) комітет (219) Кучеренко (4) Герус (65)

 У комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ немає плану роботи та аналізу ситуації, - Кучеренко розкритикував роботу Геруса

Народний депутат України перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розкритикував діяльність глави цього комітету Андрія Геруса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав в Фейсбуці.

Кучеренко підкреслив: "Два місяці роботи Комітету з енергетики та ЖКП, очолюваного паном Герусом.

Стислий висновок:

1. Плану роботи немає в принципі.
2. Аналізу ситуації немає в принципі.
3. В порушення закону не проведений розподіл обов’язків між заступниками.
4. Основна сфера інтересів керівництва - війна з ДТЕК та лобіювання інтересів власників феросплавних заводів плюс лобіювання інтересів голови правління Нафтогазу Коболєва з метою "анбандлінга" за своєю схемою.
5. Тиск на НКРЕКП та АМКУ з метою їх паралізаціі та обслуговування вищеозначених "планових" завдань.
6. Співбесіди та підбір майбутніх членів НКРЕКП.

Читайте також: "1% імпорту електроенергії з Росії - не загроза для енергетичної безпеки" - Герус

Для "устрашения" готується виклик на килим Голови АМКУ, але претензії виключно в сфері вищеозначених завдань.
Про схеми Нафтогазу та Укрнафти там мова точно не йде.

На цьому фоні:
1. Проблеми ЖКП не цікавлять в принципі.
2. Проблеми непрацюючого законодавства, величезних боргів, непомірних цін на газ не цікавлять в принципі.
3. Проблеми "морозних коефіцієнтів", зайвих нарахувань не цікавлять в принципі.
4. Проблеми підприємств ТКЕ та Водоканалів не цікавлять в принципі.
5. Проблеми працівників галузей ( тепловики, водяники, газовики) з їх мізерними зарплатами не цікавлять в принципі.
6. Проблеми захисту споживача не цікавлять в принципі.

Якщо є сумніви - можете звернутися із своїми проблемами до потужної Асоціації захисту прав споживачів енергетичних та комунальних послуг, створеної паном Андрієм під вибори, та попросити захисту.)

Ліквідація профільного Комітету будівництва та ЖКГ була великою авантюрою та глупістю".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156415
 
 
 Топ коментарі
 
все это можно сказать одной фразой...нет специалистов в принципе, время громких заявлений и обещаний закончилось, а управлять страной, тут нужен опыт и знания
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Ну шо тебе правда глаза режет. Герус правда же ЗЕлёная подстилка, шо ж ты обижаешься на правду ЗЕбобик??
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Герус занят тем , шо покупает у москалей электроэнергию , когда у нас своей полно . Гнида украинская .
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Ну шо тебе правда глаза режет. Герус правда же ЗЕлёная подстилка, шо ж ты обижаешься на правду ЗЕбобик??
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все это можно сказать одной фразой...нет специалистов в принципе, время громких заявлений и обещаний закончилось, а управлять страной, тут нужен опыт и знания
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По воровству и отжатии бабок у населения
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А ничего другого Бенина ЗЕкодла мародёров и не умеет.
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Дура,речь шла о прошлой воровской банде
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А ФБР США, вважає інакше ніж ти.
До Порошенка у ФБР ніяких питань.
А от до Бєні - вагон і малєнькая тєлєжка.
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К слову,я не поддерживаю олигархат...они уничтожают Украину
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Та ти взгалі, те що хвилину назад сам же казав, нє поддєрживаєш...
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он у своего кумира пример берёт, бегает по кругу и говорит "я не лох"
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По-моєму, одне з пріоритетних завдань зекоманди - це знищення правди і цінностей.
Зрада - не зрада, а інша точка зору, захисник України не повинен користуватись повагою більше ніж той, кому було байдуже, ба навіть має бути менш шанованим, бо ми ж всі "за мир", тобто за капітуляцію перед ворогом, а Ці чомусь "не хочуть миру".
Нам змінюють смисли і цінності, нам підсовують Портнових і Хорошковських (а шо такоє?), нам пропонують виключно корито (мову, честь, Батьківщину, порядність не намажеш на хліб), вірніше, віртуальне корито, під шоу з поліграфом і "реформами", в результаті яких ми чомусь все міцніше зав'язуємось знову на Росію.
Нас планомірно ведуть до капітуляції перед ворогом.
Отой весь "план Зеленського", який у нього є, але він його нікому не покаже до Нормандської зустрічі, чіткіше і чіткіше проявляється - це спосіб поставити суспільство перед фактом добровільної капітуляції, освяченої своїм віртуальним рейтингом, забитими баками російською пропагандою і союзниками, готовими порішати свої проблеми за рахунок України.
Схоже, що попереду у нас знову весна 2014 року, коли кожний має визначити, за ЩО він і з КИМ він.
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схоже, ти скопіпастив не в тему, але тримай іще півбатончика за щоку
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А мне ПОФИГ на ЖКХ!!! чисто поржать У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 3783
Я БОМЖ и у меня есть ПАЛАТКА !!! А там пусть Все здохнють
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первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко:

У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации

шахмат У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 7897 У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 7897
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Давно слушаю Кучеренко...
И сейчас я на его стороне...
Ему верю...
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В общем дядька неплохой переживает за украинцев
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Вообще-то, я думал, что его возьмут к себе министры ЖКХ...
Ведь он хороший специалист... Опытный...
Чего не взяли? А ХЗ!!!
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Потому,что Зе старые кадры не нужны и в эттом его ошибка
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"...2. Анализа ситуации нет в принципе.Источник: https://censor.net.ua/n3156415..."
А аналіз є? Скільки? Хто здавав? Моча чи кал? В яку лабораторію? Чи преЗЕдент прицьому був присутній? І т.д.🤪
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какой еще план?! пока критиковали Порошенко, все было так легко и приятно что и сказать нельзя! а теперь ясно, что Петр Алексеевич подложил Владимиру Александровичу большую свинью. и если бы у Владимира Александровича было хоть чуть-чуть мозгов, он бы проспал второй тур и сейчас отдыхал бы где-нибудь в Италии, но у истории не бывает сослагательного наклонения... теперь весь план Зеленского, как у мальчиша-Кибальчиша "нам бы день простоять, да ночь продержаться". правда, ему для этого зачем-то нужна бочка варенья да ящик печенья от длагодарного электората. он их ласково называет "мои инвесторы"... У комитета ВР по энергетике и ЖКХ нет плана работы и анализа ситуации, - Кучеренко раскритиковал работу Геруса - Цензор.НЕТ 8009
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ну подкиньте им денбжат на план,может их сильно плющит
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При министре рыбаке запретили автономное отопление. После него пришёл Кучеренко и … ничего не сделал. После этого все его пламенные разоблачения не имеют никакого смысла, он просто трепло.
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Тарифы не повысил? Правда трепло только кто.
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Вот тут я не соглашусь: план есть, да еще какой!
https://peaceinukraine.livejournal.com/4651744.html
Ну а в целом:

А ведь все было ясно уже тогда, когда они не смогли нормально подделать анализы... (с)
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Комментировать заявления Кучеренка - себя не уважать.
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А що каментити? І без нього все зрозуміло.
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