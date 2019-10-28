EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  438  15
Все про:житло (176) Кабмін (3236) будівництво (425) переселенці (245)

 На житло для переселенців і учасників АТО/ООС виділили 300 млн грн, - уряд

Кабінет міністрів провів виїзне засідання в Маріуполі. На ньому міністри розширили програму будівництва доступного житла у передмістях Києва, Дніпра, Львова, Одеси і Харкова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовий портал".

"Йдеться про додаткові 300 млн грн, які до кінця 2019 року дозволять побудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньопереміщених осіб і близько 200 сімей учасників АТО/ООС" , - сказано в повідомленні.

Також уряд схвалив документ, що дозволяє Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл. "Це посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС", - вважають у Кабміні.

Читайте також: Мінветеранів працює над законопроєктом про інтеграцію переселенців у місцеві громади, - Коляда

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156414
 
 
 Топ коментарі
 
Просто любопытно, как порохоботы умудрятся и здесь найти Зраду?
А ведь они сейчас этим и будут поносить...
 показати весь коментар
 
200 квартир.

180 переселенцам, бо они устали наслаждаться тем, что натворили

и 20 участникам АТО, бо и того много
 показати весь коментар
 
Работа у них такая гавно на вентилятор бросать😂
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
200 квартир.

180 переселенцам, бо они устали наслаждаться тем, что натворили

и 20 участникам АТО, бо и того много
 показати весь коментар
 
 
Дополнительно к тому, что есть.
Нет капитуляции！
 показати весь коментар
 
Просто любопытно, как порохоботы умудрятся и здесь найти Зраду?
А ведь они сейчас этим и будут поносить...
 показати весь коментар
 
 
Работа у них такая гавно на вентилятор бросать😂
 показати весь коментар
 
 
зрады нет.

За что квартиры АТОшникам - мне понятно.

А переселенцам за что ?
 показати весь коментар
 
Спроси у КМ...
Это ж они так распределили...
 показати весь коментар
 
помню как зрадолюбы волали, это же не петя армию поднимал, а наш военный сбор... так и тут, правительство выделило, свои что-ли, а пиарятся они
 показати весь коментар
 
у запоребриковых гостей на цн обострение?всех,кто пять лет здесь гадили,на работу выгнали!это с "разводом лоха" на "перемирие" связано? На житло для переселенців і учасників АТО/ООС виділили 300 млн грн, - уряд - Цензор.НЕТ 2558
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору