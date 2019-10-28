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 Апеляційна палата Антикорупційного суду оголосила перерву у справі Гладковського до 31 жовтня

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду оголосила перерву в розгляді апеляційних скарг у справі колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"28 жовтня прокурор подав доповнення до апеляційної скарги. З метою забезпечення права на захист суд надав стороні захисту час на ознайомлення з представленими доповненнями, у зв'язку з чим в судовому засіданні оголошено перерву до 31 жовтня 2019 року", - йдеться в повідомленні пресслужби суду.

У суді повідомили, що засідання призначено на 9:30.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

.21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156413
 
 
 Топ коментарі
 
ты бы бенины прокладки проверял и менял! Апеляційна палата Антикорупційного суду оголосила перерву у справі Гладковського до 31 жовтня - Цензор.НЕТ 2513 Апеляційна палата Антикорупційного суду оголосила перерву у справі Гладковського до 31 жовтня - Цензор.НЕТ 2513 Апеляційна палата Антикорупційного суду оголосила перерву у справі Гладковського до 31 жовтня - Цензор.НЕТ 2513
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Та він же не овощной.
Це ті у 2005 та 2014 роках сдриснули до Підарашки.
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Ну вот новый, суд выбирали с помощью типа зарубежных экспертов. Но почему то до боли напоминает украинский. Может, пора с Марса судей завозить?
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А може він просто не може інакше?
Суд виносить вироки на основі поданої інформації, а якщо там замість доказів туфта? Що робити суду?
А той хто підсунув туфту, має доступ до телеящика і орда журношлюшок роздуває істерику про "мєгакарупцію", яка виявляється підозрою про "неправомірну вигоду" у 10 млн при виконанні контракту на 4-5 мільярдів!
Це 0,2-0,25%, в межах округлення сум!
То може не суди винні? може тут щось інше?
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В таком случае, если там туфта, то нужно было сказать. Парень, извини, и ты свободен...
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Ню ню. 3 дня перенос всего лишь и причина обязательная, иначе обвинят в отсутствии права на защиту.
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Я комментирую весь процесс, а не отдельное решение.
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Апелляционная палата Антикоррупционного суда объявила перерыв по делу Гладковского до 31 октября

За свой счет . Эти трудодни не засчитывать этим судейским шлюхам .
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ты бы бенины прокладки проверял и менял! Апеляційна палата Антикорупційного суду оголосила перерву у справі Гладковського до 31 жовтня - Цензор.НЕТ 2513 Апеляційна палата Антикорупційного суду оголосила перерву у справі Гладковського до 31 жовтня - Цензор.НЕТ 2513 Апеляційна палата Антикорупційного суду оголосила перерву у справі Гладковського до 31 жовтня - Цензор.НЕТ 2513
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