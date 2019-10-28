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 Політика України, Суспільство
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Все про:Корчак (143) НАЗК (664)

 Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ

Колишня керівниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що детектив Національного антикорупційного бюро, який повідомив її про підозру в недекларуванні майна, перекинув документи через поріг її квартири.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в коментарі виданню "ГОРДОН".

"Я спочатку не розуміла, до чого такий поспіх, а потім побачила сьогоднішнє спілкування президента з антикорупційними органами – і все стало зрозуміло. Їм потрібна була красива картинка боротьби з корупцією, щоб показати свою активність. І я тут дуже підходжу – простіше повідомляти про підозру. Адже я, як і вся наша команда, уже більше не посадова особа. Тому підозру підписує не генпрокурор, а звичайний детектив. Зайшла мова про машину. Але це звичайне авто, не представницького класу, яке людина придбала за свої гроші. Це не така вже й велика сума. Виходить, я впровадила електронне декларування і сама від цього страждаю. Усе, що зараз відбувається, якраз і є свідченням того, що наш орган був незалежним. Я ні під кого не підлаштовувалася й ухвалювала рішення на свій розсуд", – зазначила Корчак.

Вона сказала, що прийде завтра в НАБУ.

"Сьогодні президент і керівники правоохоронних органів так посміхалися, ніби перед весіллям. Але от тільки вони забули, що без нашого електронного декларування жодної інформації в них би не було. Уся боротьба завжди відбувалася за базу даних. Напевно, усю корупцію в Україні вже перемогли – залишилася сама Корчак. Уявіть ситуацію, коли до вас хтось приходить і не каже, навіщо прийшов. Коли я спробувала уточнити це в детектива, він просто поклав повістку. Без підпису, без нічого. Мої адвокати так і сказали, що таку повістку вони вперше у своїй практиці бачать. Ну, якщо просять прийти – ми прийдемо. Завтра на 10.00", – підкреслила співрозмовниця.

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За її словами, вона не зачиняла дверей перед детективом.

"Найсмішніше – що документи детектив перекинув мені через поріг. Я ж юрист, знаю, що серед моїх конституційних прав є таке, щоб мене офіційно викликали і вручили підозру за присутності адвокатів. Детектив усе це проігнорував. Він просто через поріг перекинув мені документи, щоб вони опинилися на моїй території. У нас вийшов такий собі пінг-понг. Дверей перед ним ніхто не зачиняв. Хоча взагалі могла не відкривати йому. Подивилася б у вічко і не пустила. Але я ж так не вчинила. Я б завтра прийшла і зробили все цивілізовано. Такими діями вони самі переводять юридичні документи у статус папірців. Чому в нас немає кримінальних проваджень? Ми чуємо, що суди винні. А в реальності що може вирішити суд, якщо матеріали у справі складено непрофесійно? Треба просто вміти працювати", – сказала Корчак.

Вона заявила про цькування своєї сім'ї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький

"Це все є політично мотивованим. Поки я була на посаді, мене й життя моїх близьких промоніторили по повній програмі всі органи, які тільки є в нас і, мабуть, за кордоном теж. Якщо на сьогодні залишається тільки використання цієї машини і нічого нового не з'явилося, то я, виходить, свята людина. Просто мене весь час цькують, як і мою сім'ю. А ті, хто набиває свої кишені, відкуповуються і спокійно живуть. Детективи тим часом собі галочку поставили про велику свою діяльність. Я б їм адресувала лише одне запитання: на що ви бюджетні гроші витрачаєте? Два роки цілий підрозділ детективів займається однією і тією самою справою. Навіщо таких фахівців тримати? Якщо за два роки розслідувань залишилося тільки використання автомобіля, то в реальності їм нема до чого причепитися. Я нічого незаконного не зробила. Ціна питання – звичайнісінька Škoda Octavia, ще й не моя!" – зазначила співрозмовниця.

На її думку, пересічні громадяни не будуть розбиратися в подробицях цієї справи.

"Дивлюся текст на сайті САП: установлено факт систематичного користування. Але чому ви вирішили, що у 2016 році воно було? Я розумію, їм треба чимось завантажити антикорупційний суд. Але моєю справою вони тільки суспільству можуть очі замилити. Людям що? Написали "ексглава Корчак" і "півмільйона гривень". Для простої людини це великі гроші. А що, як і почому – уже мало кому цікаво. Але люди освічені, зокрема іноземці, почитають і запитають: що ж ви бігаєте за якоюсь нісенітницею, а де реальні справи, де всі ці Мартиненки та інші з їхніми мільйонами і мільярдами? Президент сказав: "Робіть як хочете". Але це такий посил сумнівний: робіть так, як хоче [президент України Володимир] Зеленський? Чи його команда? А що вони хочуть? Посадити. А кого посадити, за що? Це вже не так цікаво?" – резюмувала Корчак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156412
 
 
 Топ коментарі
 
корчак, а от премии, выписанной самой себе, в 100 000... тебя не корчило?
не строй из себя политическую жертву...
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тетка - олицетворение морды лица шоколадной шоблы
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корчак, а от премии, выписанной самой себе, в 100 000... тебя не корчило?
не строй из себя политическую жертву...
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он опасался прямого контакта...обработка населения "туманом" последних дней не прошла даром
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тетка - олицетворение морды лица шоколадной шоблы
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Хотите посмотреть на украинскую гниду ? Эта Корчак - яркий представитель этого течения . Сколько эти новые власти будут вошкаться с этими уродами Детектив перебросил мне документы через порог, - Корчак о вызове в НАБУ - Цензор.НЕТ 403
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ну чё , тетку за шкоду посадить можно-галку поставить и на прессу в г+г прорать, что победили огроменного коррупционера, как на таможне. а нужный дядя с золотыми унитазами будет улыбаться...
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Низя, даже уволить от корыта-это полит репрессии, пусть ворует дальше.
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А тебе часто дарят авто на пол лимона? А слабо выписывать себе и своим заместителям по 100 кусков премии за результат, которого никто не видел? А у Корчак - это мелочи, все в порядке вещей! Только крыши то давно уже нет - Петро сам теперь на краю пропасти! Это поняли его подельники и свалили по-тихому за бугор! Грановский, Кононенко, Гонтарева, Вовк, Галетей...Этот список бесконечный и Луцик там тоже!
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"Жінка без сраки - як село без церкви"©
А хорошо было бы ещё и дэбэлый пендель врезать. Или:
Тоскует на крытке Грымчак -
Ему не хватает Корчак...
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На палю посадити догори дрига,як кажуть у нас на Слобожанщині (наверх ногами,якщо хто не розуміє укранської мови).От тоді бабло і посипеться...
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Да посадите её уже , а то всю Украину корупционерка раздражает .
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А эта тварь забыла как себе сотни тысяч премии выписывала за интенсивный труд, практически ничего не делая. Теперь из себя жертву строит. Ты падло жертва аборта, как и все поросячие типа реформаторов....
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Якщо скотина говорить що вона не скотина і добре це знає, то це скотина в квадраті...
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Вот эту курву надо наказать, обязательно. По сути дела с неё всё и началось. Мы хорошо помним весь этот цирк с сервером, с программой, с не успеваем всех обработать, с премиями самой себе по 200 тысяч за работу. Пете долго не удавалось убедить всех этих рыгов, беркутов, судей, прокуроров, что он их трогать не будет. Все как-то очковали понемногу. Но после провала деклараций всё стало настолько очевидно, что они наконец поверили - Петя не обидит. Это была точка невозврата, переломный момент. И с тех пор началось… Так что к этой тётке есть вопросы, пусть не придуривается, она знала что делает.
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Детектиф поступил весьма благородно. Был бы не таковым, бросил бы через порог гранату. Ты ее давно заслужила.
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для простых людей это большая сумма .... ... так ты выходится не простая тетя? Садить её без зазрения совести ,редкая мразь Детектив перебросил мне документы через порог, - Корчак о вызове в НАБУ - Цензор.НЕТ 8725
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Следующим хочется увидеть Реву.Тот на оздоровление и на улучшение материально-бытовых условий почти ежемесячно получал по несколько десятков тысяч гривень.
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"... и решения принимала на свое усмотрение", - отметила Корчак."
Чиновник должен принимать решение по закону, а не по своему усмотрению. Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ - Цензор.НЕТ 1482

".А те, кто набивают свои карманы, откупаются и спокойно живут."
Пани Корчак, а где фамилии этих карманов? Где итог вашей работы? Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ - Цензор.НЕТ 2249

" Я бы им адресовала всего один вопрос: на что вы бюджетные деньги тратите? "
А про себя спросить, или душа не позволяет? Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ - Цензор.НЕТ 4000

"Но люди просвещенные, в том числе иностранцы,..."
У пани Корчак ума палата? Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ - Цензор.НЕТ 8355 .
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