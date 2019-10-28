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Все про:Зеленський (3380) мода (6) одяг (36) посольство (332) Японія (195)

 Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто

Японські дипломати зауважили, що строї президентського подружжя гармонійно поєднувалися з атмосферою церемонії інтронізації.

Посольство Японії в Україні подякував президентові і першій леді за участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці дипустанови в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Участь президентського подружжя в церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їхній одяг також добре гармоніював із благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україну як країну", - сказано в повідомленні.

Дипломати також відзначили своєчасність і успішність першого двостороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

"Ми стежимо за результатами цього візиту і надалі працюватимемо для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати панові президенту і першій леді!" - додали в посольстві.

Дивіться також: Зеленський і його дружина взяли участь в інтронізації нового імператора Японії Нарухіто. ВIДЕО

Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156411
 
   
 Топ коментарі
 
Проверил, аккаунт создан 3 дня назад, подписчиков практически нет.. короче Вован как обычно создал по быстрому аккаун и разводит ЗеЛохов Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 3604
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Эта тема ваша - Кива в помощь! Посольство Японии похвалило платье Зеленской на церемонии интронизации императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4213
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А ольгінські зелеботи що там шкрябають? Вигуки схвалення?)
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ЗЕкловуна хвалить было не за что и японцы решили хоть секонд хенд похвалят. Ну по протоколу нужно ж какой то комплиман высказать...они трольнули похвалив секонд хенд второй леди.
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японци нєлєпо загладілі скандал - нікакого конфуза - нам понравілось виступлєніє сємєйной пари клоуноф
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Так судя по истошным визгам ЗЕбилов про Порошенко в каждой теме, то это именно Порошенко президент Украины, а не какой то там карлик клоун. Всё решает Петя, за всё отвечает Петя по визгам ЗЕбилов. По ходу Петя и есть настощий президент.
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і чо їм те плаття приглянулось? ти не збагнув шо дипломатичною мовою то значить - на цей раз прощаєм вас, Зє!білів, але так чинити негоже!
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Зе еще до выборов называли клоуном. Как стал презом называют еще чаще. Ему это не нравилось, это мягко говоря. Он из-за всех сил пытался развеять свою принадлежность к клоунам, но, чем больше он старается, тем более он смешон и жалок. У него был шанс плюнуть на будущие свои рейтинги и своих ватных поклонников и войти в историю, как великий президент, но он выбрал путь посмешища и жалкого шута.
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Це справді просто шикарний японський тролінг чувака Вофкі ******** та його чувіхі Єнкі Такасамая... Розвели Янелоха як дурне цуценя, а воно ще і тішиться 😃
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это дипломатический намек, что вы идиоты и больше так делать не надо.
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В переводе с дипломатического языка: "Что с дебилов взять..."!
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Японцы платьем довольны.
Приглашают Елену на роль
Буккакэ-пати-тян.

(хокку)
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носки были не дырявыми и пиджак в трусы не заправлял.. президент Украины сделал выводы с попередника Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 6566
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А тож то так і було - Шкарпетки Вофка собі намалював чорнилом. А труссєля він просто не вдягав бо йому ще на роялі грати було 😁
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У Зеленского костюм,как у одессита со средним достатком,который может вырасти до крупного достатка Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 805
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ЗЕбил а почему ты визжишь про парахаботов 28 октября? напомнить как ты ЗЕбилятник тут Петю выгнал на Ростов и посадил всех парахаботов в тюрьму ещё аж 21 апреля??
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Давай. Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 3070 Нагадай. Чекаю. Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 1963 Хоча... Ти ж типова 8%-иліта?) Тоді крім проносу від тебе нічого не дочекаєшся)
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Встречают по одёжке, а провожают по уму. Но клоуна провожали..тоже по одёжке, ума то не обнаружили.
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Ну не стоило так напрягать и просить врать посольство Японии ради нас...)))))))))))
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Лерки, да вас только на гей парадах напрягают Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 235
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Первый раз вижу, чтобы посольства хвалили наряды приглашённых . Ерунда какая-то. Похоже на фейк.
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Япы стебут дуралеев. Тонкий японский юмор. Это тебе не бронелобое Шапито 95 для люмпена.
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И ты теперь не можешь ему это простить, несмотря на то, что он теперь Президент Украины.
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І ти, і адмін, який на тебе не реагує, падло кацапське.
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Главное, чтобы костюмчик сидел
Непринуждённо, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьёзнее дел Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 1930
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Класс!!! Украина может гордиться своим президентом.
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Это точно! Первый нормальный президент за все время!
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В "желтом доме" все приЗеденти нормальние 😁😁😁
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"Дарагие расияне"! У вас теперича "новый российский президент, хороший человек", заберите его отсюда!Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 8749
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Триває "секретне" засідання фракції "Слуга народу" за участю Зеленського: многие предлагают собрать всех людей с обеих сторон в Золотом и потом двинуться с мирными плакатами к государственной украинской границе,чтобы выдавить российских оккупантов, в президиуме сказали что такое невозможно и предлагают впереди поставить женщин с портретами Сталина и кремлёвского Фюрера, и георгиевскими ленточками,тогда может это поможет.
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а зеленского Посольство Японии так и не заметило.. сором..
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Зеленський заявив, що "будь яка війна закінчується дипломатією, і в нас так буде". Ось так виглядало німецьке місто Дрезден в лютому 45ого після того, як війська антигітлерівської коаліції, так би мовити, провели дипломатичні перемовини з агресором. Інакше бути не може.Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 770
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а вы думаете что после мирного разведения зеленского вы сразу начнете жить по-другому и будете защищены от "автоматной очереди и выстрелов гаубиц"?? Воистину, люди с вашего региона заслужили то, что имеют, ибо за глупость в жизни тоже надо платить.
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Курт Воннегут. Написав після війни книгу "Бійня номер п'ять".
Американський військовополонений, пережив бомбардування англо-американськими союзниками Дрездена у підвалі недіючої скотобійні. Розбирав завали, і спалював трупи загиблих мирних німецьких жителів.

Оціночно, на думку Воннегута, під час одного бомбардування Дрездена загинуло близько 250 тисяч мещканців міста і біженців.

Фактично, це був військовий злочин проти людяності, який так і залишився непокараним.
Німці теж бомбардували англійські міста на початку війни. Найбільше постраждало місто Ковентрі, де розміщувалися авіаційні заводи. Німці намагалися бомбардувати тільки військову інфрастуктуру. Так, у Ковентрі під час 41-го нальоту німців за три роки загинуло лише 1236 жителів і робітників заводів.
Еге ж. Але хвошиздами були визнані німці, а не англійці... Іронія історії.
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На час бомбардування Дрездена (лютий 1945) війна навіть не планувалася закінчуватися. Гітлер ще був живий і готував нові наступи. Англійці і американці вдарили армадою з неба по Дрездену, бо це був стратегічно-економічний центр постачання ресурсів для німецького фронту. Цей центр мав на той час надзвичайний захист Вермахту і Люфтваффе. І нічого з цього захисту не вийшло. Звичайно, постраждали цивільні райони, які постачали дрезденським заводам і фабрикам робочу силу. Це - війна. А дипломатія з гітлерівською Німеччиною почалася пізніше, під час капітуляції і особливо після неї (травень 1945) на "радянсько" - гітлерівському фронті. Але там 2-га Світова війна не закінчилась. Отже, не маніпулюйте фактами і не спекулюйте термінами. І запам"ятайте Друга Світова війна закінчилась в Японії одразу після американського ядерного удару по Хиросимі та Нагасакі. Саме з цього факту почалася велика світова дипломатія домовленостей про непорушність кордонів після Другої Світової. ПаРаша порушила ці домовленості і напала з територіальних питань на свого союзника - Україну в лютому-березні 2014-го. Про що ще можна говорити з парашообразними зрадниками?!
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Ну,тапєріча,заживоьм,70- відсоткова біомаса...
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Звичайно, краще б для порохівні там було написано "Порох України"? От, коли мені наведуть приклади корумпованості і крадійства з боку Зе, тоді я почну його кошмарити, як оте обіжравшеся рошено-порося. А доки у мене немає жодного факту корупції з боку Зеленського, то в мене є надія, що надія ще Є.
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Япы были теми ещё шутниками, поэтому клавиши рояли были щедро самазаны клеем. В итоге пришлось хвалить только платье второй леди.
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Крошка сын пришел к отцу. И спросила Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 1261 кроха. Пап, вот скажи мальцу. Зачем выбрал Лоха? Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 2778
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Я порохобот! Но не люблю зашквар ради зашквара. так вот, шоб вы знали, цвет платья жонки ЗЕбила не нарушал этикет. Потому что там есть оттенки, не цвета, а ОТТЕНКИ одежды, которые нельзя иметь простым смертным при посещении Императора Японии. Так вот оттенок её платья не зашкварный. Так что не разгоняйте зраду там, где её нет. Откройте Вики ("Запрещенные цвета Японии") и почитайте.
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если ты говоришь о платьях жонки - ты кацап или беларус...))
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Ні, старий, на щастя не той не інший, а українець. Що тебе так збентежило? "Жонка"? Попустись.
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та ні, молодий - абревіатура "жонка" використовується в білорусі..
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Зашкварний - колір паленої цегли, як на імператорові був.
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Ще раз, не шукайте зраду там, де її нема. Все нормально там було з кольором та відтінком. Хоча Зеля - сам по собі той ще зашквар.
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Ніхто з тих принцес та імператриць над своїм нарядом довго не думав, одягнути плаття в квіточки і то ще дуже - дуже чітко вимальовані (!),(! має бути лише однотонне на таке торжество велике), підпоясатися зеленим поясом, чи одягнути на голову величезну квітку чи кльошну спідницю малінову і знову ж квіточки - ума не треба. А на Зеленську хотілося дивитися і дивитися. Жовте. І блакитне. Не просто так. Зранку стрічка широка на голові, щось перекликається, як у них. Шлейф на вечірньому платті складався внизу і розходився на складочки на сторони якраз так, як у японок на кімоно. Їм там поставляли і поставляли ті складочки, щоб вони розходилися, як треба. Великі клапани - як у них на одязі. Ті з діадемами - у нашої заколка під стать. Хотілося роздивлятися її з усіх боків. Вони там витріщалися тільки так, вони ж тоже люди. Імператриця у своїй школярській сукенці з коротеньким рукавчиком ( при всій повазі, але таке їй пошили). Цей Фролов геніальний.
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Тому Зеленський і приїхав такий: всім покаже, а йому: хрясь, хрясь. Та нічого, всі вчаться. А може Трампові слова та Богу в душу: Путін вмре, Росія розпадеться, попроситься до України та й буде президент. Він ще насобачиться тим президентом бути, а трохи підкажуть. Українці добрі.
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Пианист игращий одним пальцем и дефка в жолтом, вестница разлуки
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Японські дипломати вирішили заступитися за ЗЄнелоха, Дристайко виклянчив😜
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Японские дипломаты отметили, что наряды президентской четы гармонично сочетались с атмосферой церемонии интронизации. При этом дипломаты громко смеялись... Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 9864
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Бутусов, в тебе модерація за ЧИЇ гроші працює? Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто - Цензор.НЕТ 3738
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Тупі уськоглазі і жовтоморді посіпаки зебілів!! Вся українська иліта на чолі з головним заправителем піджака в труси знають - жовте, то колір печалі!!
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Протокол ведётся, все на записи, никто не уйдет от ответственности.
Ольгинские и Сколковские ответят через трибунал в Гааге и закончат свой путь как Геббельс, на виселице.
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Те, кто способствовал всему этому антиукраинскому шабашу, так называемая пятая колонна Кремля, им же финансируемая, калёным железом будет выжжена.
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