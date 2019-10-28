 Посольство Японії похвалило сукню Зеленської на церемонії інтронізації імператора Нарухіто

Посольство Японії в Україні подякував президентові і першій леді за участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. Відповідне повідомлення опубліковано на сторінці дипустанови в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Участь президентського подружжя в церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їхній одяг також добре гармоніював із благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україну як країну", - сказано в повідомленні.
Дипломати також відзначили своєчасність і успішність першого двостороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.
"Ми стежимо за результатами цього візиту і надалі працюватимемо для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати панові президенту і першій леді!" - додали в посольстві.
Японцям вєрю!!!
Приглашают Елену на роль
Буккакэ-пати-тян.
(хокку)
ги
Непринуждённо, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьёзнее дел
Американський військовополонений, пережив бомбардування англо-американськими союзниками Дрездена у підвалі недіючої скотобійні. Розбирав завали, і спалював трупи загиблих мирних німецьких жителів.
Оціночно, на думку Воннегута, під час одного бомбардування Дрездена загинуло близько 250 тисяч мещканців міста і біженців.
Фактично, це був військовий злочин проти людяності, який так і залишився непокараним.
Німці теж бомбардували англійські міста на початку війни. Найбільше постраждало місто Ковентрі, де розміщувалися авіаційні заводи. Німці намагалися бомбардувати тільки військову інфрастуктуру. Так, у Ковентрі під час 41-го нальоту німців за три роки загинуло лише 1236 жителів і робітників заводів.
Еге ж. Але хвошиздами були визнані німці, а не англійці... Іронія історії.
Ольгинские и Сколковские ответят через трибунал в Гааге и закончат свой путь как Геббельс, на виселице.