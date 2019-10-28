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 Політика України, Суспільство
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 Мінсоцполітики перегляне вміст "пакунку малюка" в межах тієї ж вартості, - заступник міністра Коваль

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст "пакунку малюка" на 2020 рік. Водночас, його вартість залишиться без змін - в межах п'яти тисяч гривень.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Що ж до вмісту "пакунку малюка", він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада — початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна "пакунка" залишиться без змін — у межах п'яти тисяч гривень. Постанову ми не змінюємо", – розповів Коваль.

Він також зазначив, що Міністерство соціальної політики знайшло вирішення проблеми із "бебі-боксами" для жителів Донецької області. У відомстві зазначають, що Донецька область – єдина в Україні, яка з початку програми "пакунок малюка", не отримала жодного "бебі-боксу".

За словами Коваля, прийнято рішення про монетизацію "пакунку малюка", тобто замість "бебі-боксу" породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

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"Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення", – підкреслив заступник міністра.

У Мінсоцполітики також інформують, що від початку реалізації проекту 329 773 дитини отримали "пакунок малюкаˮ, що становить 99 % від кількості дітей, народжених з 1 вересня 2018 року. При цьому 233 946  із 232 114 новонароджених дітей забезпечено "пакунком малюкаˮ у поточному році.

Також повідомляється, що з 1 вересня 2018 року доставлено 364 985 "пакунків малюкаˮ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156407
 
 
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цены растут и прежнее содержимое уже превышает 5000...

рева, при гросе, такого не допускал
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А що в цьому "пакеті" не влаштовує ? Ціна залишиться, а наповнення? Чи кількість зменшиться, але зроблять замовлення "правильних" виробників?
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Ну они ничего нового не могут сделать, предложить! Поэтому нужно примазываться и показывать вид, что они хоть что-то делают! Все зраду ищут, а то, что цены растут их не волнует, главное цена "пакета" останется прежней - в пределах пяти тысяч гривен, ну и пропиариться на попередниках, потому что у самих мозгов не хватает, своё делать и работать!
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