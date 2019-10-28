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 Політика України, За кордоном
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Все про:газові переговори (108) Шефчович Марош (71)

 Марош Шефчович розчарований тристоронньою зустріччю щодо газу і закликав учасників до конструктивності

Заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович розчарований тристоронньою зустріччю щодо газу, яка пройшла в Брюсселі, але сподівається, що проблеми буде успішно вирішено.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розчарований, але, звичайно, я не здаюся, тому що я вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми домоглися кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти в майбутньому, і що слід зробити", - сказав Марош Шефчович після зустрічі представників РФ, України і ЄС у понеділок.

"Я все ще на 100% впевнений, що існує можливість збалансованого для всіх сторін рішення", - додав він.

Марош Шефчович підкреслив, що "час летить", і закликав усіх учасників переговорів до конструктивності.

Він також зазначив, що однією з причин недостатньо продуктивних тристоронніх переговорів щодо транзиту газу через Україну став той факт, що російська сторона не встигла ознайомитися з усіма необхідними документами.

"Однією з проблем було те, що їм було потрібно більше часу, щоб вивчити документи, закони і мою пропозицію", - сказав він, пояснивши, що "не всі документи були надіслані вчасно".

Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ стосовно транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156402
 
 
 Топ коментарі
 
К констуктивности призывай сугубо кацапню. Ведь конструктивность и кацапня-вещи несовместимые.
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Поки європейці не зрозуміють того, що вони вскочили у російську пастку, то об'єктивності не буде.
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Та,власне,Україна займає друге місце в Европі за запасами газу. От якби ж не наші підарасти,так ми б могли запросто тим же газом з "старушкой" Европой торгувати...
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К констуктивности призывай сугубо кацапню. Ведь конструктивность и кацапня-вещи несовместимые.
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По моему приемлемый вариант сдать трубу в долгосрочную аренду европейцам.Мы с кацапней не договоримся-это все равно что с грабителем договариваться в темном переулке.А европейцам сдать недорого что б просадить северный поток и интерес к нему пропал
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да херня это все, главное, чтобы коболев успевал маме в сша по ляму гривен ежедневно переводить, а остальное - от лукавого...
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Поки європейці не зрозуміють того, що вони вскочили у російську пастку, то об'єктивності не буде.
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гейропейці вкупі з ****** Україну заганяють в куток, закатують в асфальт
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Та,власне,Україна займає друге місце в Европі за запасами газу. От якби ж не наші підарасти,так ми б могли запросто тим же газом з "старушкой" Европой торгувати...
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Кототче, гансы, будете этой зимой мерзнуть!

у нас то гас, хоть и дорогой, но будет, АМЕРИЦКИЙ !
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нє успєлі ознакоміцца с бумагамі - це шо? дєцкій сад?
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...кацапов в этот раз есть возможность хорошо отстроить!...но гнилая эуропа давить на Украину будет со всех сил, боязно руцке ватник раком поставить и норвежским и амеровским газом год потопить...
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А зарплаты миллионные у дебилов-реформаторов.
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Вот именно.

А товарищ Мадуро в Венесуэле разогнал всех этих получателей миллионных зарплат и назначил на их должности генералов, получающих в сотни раз меньше !
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Кого вы обманываете? Не будет никаких контрактов до тех пор, пока моника не выполнит требований плешивого недомерка или свинособак не прижмёт.
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Я не понимаю, вы не могли бы быть подробнее.
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могу,но я пару дней как из бана,пока воздержусь
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Кацапы будут мурку водить пока не достроят СП-2, как с встречей в нормандском формате, будут выдвигать неприемлемые условия и тянуть время, пока Зеленский сам себя загоняет в тупик.
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Арестованы акции компании что строит, но это ни на что не влияет.
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я процитирую этот шедевр экономической мысли:

"Арестованы акции компании что строит, но это ни на что не влияет" Шефчович разочарован трехсторонней встречей по газу и призвал участников к конструктивности - Цензор.НЕТ 6612
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Дай мне ссылочку о том что это хоть как то остановит стройку или предотвратит прокачку газа.
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Арест акций означает лишь то, что компания не может их продавать. Но её текущую деятельность и исполнение ей контрактов это никак не запрещает.
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надеюсь хоть на этой теме порохоботня не будет паразитировать
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Слишком разные хотелки, главная проблема это срок контракта, одним нужно еще один год чтоб обойти а другим как можно продолжительная гарантия пополнения бюджета. И никто не хочет идти на компромисс.
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Ну, когда путинцам надо, они документы изучают за пару часов...
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Да не будет контракта, уже же понятно. Никто не настроен (не может, не хочет) договариваться. Газпром настроен на использовании ТОЛКО обходных трубопроводов и ГТС Белоруссии, Нефтегаз хочет получить денег по Стокгольму. Все. Тупик
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Очень трудно понять логику людей - обложили санкциями, объявили экономическую войну (арестовывают акции), снизили транзит по сп-1, в общем деловой климат никакой и еще чего-то требуют, каких то уступок, каких то преференций - вообще не адекват!
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"Одной из проблем было то, что им требовалось больше времени, чтобы изучить документы, законы и мое предложение", - сказал он, пояснив, что "не все документы были присланы вовремя"Источник: https://censor.net.ua/n3156402====

==== Шеферович и правда болван, или прикидывается?
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не понял?
Евроокомиссар Марш Шефчович заявил, что Киев готов к дискуссии по «пакетному» решению, включая прямые закупки российского газа и мировое соглашение по судебному спору.
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