 Марош Шефчович розчарований тристоронньою зустріччю щодо газу і закликав учасників до конструктивності

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я розчарований, але, звичайно, я не здаюся, тому що я вважаю, що ближче до кінця зустрічі ми домоглися кращого розуміння того, якого прогресу ми можемо досягти в майбутньому, і що слід зробити", - сказав Марош Шефчович після зустрічі представників РФ, України і ЄС у понеділок.

"Я все ще на 100% впевнений, що існує можливість збалансованого для всіх сторін рішення", - додав він.

Марош Шефчович підкреслив, що "час летить", і закликав усіх учасників переговорів до конструктивності.

Він також зазначив, що однією з причин недостатньо продуктивних тристоронніх переговорів щодо транзиту газу через Україну став той факт, що російська сторона не встигла ознайомитися з усіма необхідними документами.

"Однією з проблем було те, що їм було потрібно більше часу, щоб вивчити документи, закони і мою пропозицію", - сказав він, пояснивши, що "не всі документи були надіслані вчасно".

Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

19 вересня в Брюсселі відбулися тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ стосовно транзиту газу через територію України. За підсумками переговорів віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович зазначив, що вони минули в позитивній і конструктивній обстановці.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.