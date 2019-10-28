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Все про:обстріл (5648) Донбас (13430)

 Від початку доби 28 жовтня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли з крупнокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил поблизу Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій:

  • біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
  • неподалік Попасної - зі стрілецької зброї;
  • подлизу Травневого - з автоматичних гранатометів і зі стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Читайте також: Попередньо визначено ще чотири ділянки, на яких можливе розведення сторін на Донбасі, - пресцентр ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156400
 
 
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Алеьо, Вован, это который НЕ ЛОХ, у нас перемирие, "надо перестать стрелять" или враг нарушил ?
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офф топ
В мэрии города Ростова на Дону немного растерялись из-за визита столь важного гостя и решили уложить новый асфальт на улице Станиславского, где этот собор стоит. Все бы ничего - ведь все города экстренно асфальтируют к приезду Путина, Медведева и других высоких гостей - но подрядчик тоже запаниковал… И рабочие заасфальтировали улицу Станиславского вместе с трамвайными рельсами, которые на ней были. Но если вы думаете, что это конец истории, не расходитесь. Дальше началась фантасмагория. - Когда до ростовских умельцев дошло, что они замуровали рельсы, они решили проложить колею в асфальте новым трамваем. Трамвай, конечно, тут же сошел с рельсов».

Від початку доби 28 жовтня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9556


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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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