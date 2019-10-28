 Від початку доби 28 жовтня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли з крупнокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил поблизу Невельського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій:

біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

неподалік Попасної - зі стрілецької зброї;

подлизу Травневого - з автоматичних гранатометів і зі стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

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