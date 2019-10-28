 Від початку доби 28 жовтня ворог 5 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 2 обстріли з крупнокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил поблизу Невельського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли наших позицій:
- біля Золотого-4 (за межами ділянки розведення) - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
- неподалік Попасної - зі стрілецької зброї;
- подлизу Травневого - з автоматичних гранатометів і зі стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.
В мэрии города Ростова на Дону немного растерялись из-за визита столь важного гостя и решили уложить новый асфальт на улице Станиславского, где этот собор стоит. Все бы ничего - ведь все города экстренно асфальтируют к приезду Путина, Медведева и других высоких гостей - но подрядчик тоже запаниковал… И рабочие заасфальтировали улицу Станиславского вместе с трамвайными рельсами, которые на ней были. Но если вы думаете, что это конец истории, не расходитесь. Дальше началась фантасмагория. - Когда до ростовских умельцев дошло, что они замуровали рельсы, они решили проложить колею в асфальте новым трамваем. Трамвай, конечно, тут же сошел с рельсов».