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 Наступний раунд переговорів щодо транзиту газу відбудеться після 11 листопада, - Оржель

Наступний раунд переговорів з транзиту російського газу ймовірно відбудеться після 11 листопада.

Про це під час пресконференції повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми займаємо позицію щодо інтенсифікації переговорів. У нас була пропозиція провести наступний раунд якнайшвидше... Ми пропонували дату після 11 листопада", - сказав Оржель.

Заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович також висунув пропозицію про проведення наступного раунду тристоронніх переговорів на рівні міністрів, на що також погодилися всі сторони.

"І ми будемо підбирати дату в листопаді", - заявив Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156397
 
 
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Кто о чем, а евреи о деньгах. То, что кацамы захватили нашу территорию их как то не волнует.....
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ну да, эти турбулентные слуги давно могли бы найти альтернативу этому транзиту, а не лизать пятки агрессору.
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а чого ж це не зробили в 2014-19? тоді значить лизали п'ятки агресору? я не прихильник Порошенко, але він не лизав п'ятки агресору. Отже, ви хочете нас обманути.
а яка альтернатива транзиту? а скажи но пару слів?
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так міністери встрічаюця підписувати готові бамаги - значить, пєрєгавори вже закінчились, готують папірці на підпис
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Oleg Helgiv
3 ч. ·
Ну вот и все. Спецоперация Авакова и Зеленского прошла успешно!
Не лох, пару часов поторговал и..алом перед камерами, похамил добровольцам в Золотом. Из этого нарезали пол часа видео, смонтировали и показали по 1+1, ICTV, каналам Медведчука плюс российское ТВ.
Целевая аудитория обработана в правильном направлении. Добровольцы зло - мешающие примирению.
А Зеленский для жителей Донбасса свой парень, шпарящий на той же фене, что и местные гопники.
Это и Машка Захарова из российского МИДа подтвердила и подыграла Вове. А после того как подготовили общественное мнение. Сегодня приехала полиция в Золотое, типа проверить машину с журналистами и без шума и пыли разоружила азовцев.
Все, задание выполнено, проход свободен. Теперь могут заходить автоматчики, первого и второго российских армейских корпусов, с оккупированных территорий и крошить всех в мелкий винегрет. Правда по телевизору этого вам уже не покажут.
Слаженность и четкость проведенной операции, а также то что от участия в ней были практически отодвинуты СБУ и армейская контрразведка. А это их зона ответственности, а не полиции. Позволяет предположить, что операция была разработана спецами из ФСБ. Уж очень напоминает по информационной поддержке и четкости выполнения, русскую весну в Лугандоне. Да и местных жителей изображали учителя несуществующей школы с российским гражданством. Которые поддерживали захват Золотого в четырнадцатом году. Все один к одному.
Зеля сделал свое дело - Зеля может уйти. Теперь туда зайдут действительно не лохи!
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Насправді вже все вирішено і трубу можна пускати на металолом.
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Мені цього не треба. Різати ви будете.
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Думаю, не будет никакого контракта. Ни та, ни другая сторона явно не готовы договариваться... А согласие есть продукт непротивления сторон (с) Ильф и Петров
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