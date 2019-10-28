 Наступний раунд переговорів щодо транзиту газу відбудеться після 11 листопада, - Оржель

Про це під час пресконференції повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми займаємо позицію щодо інтенсифікації переговорів. У нас була пропозиція провести наступний раунд якнайшвидше... Ми пропонували дату після 11 листопада", - сказав Оржель.
Заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович також висунув пропозицію про проведення наступного раунду тристоронніх переговорів на рівні міністрів, на що також погодилися всі сторони.
"І ми будемо підбирати дату в листопаді", - заявив Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі.
а яка альтернатива транзиту? а скажи но пару слів?
3 ч. ·
Ну вот и все. Спецоперация Авакова и Зеленского прошла успешно!
Не лох, пару часов поторговал и..алом перед камерами, похамил добровольцам в Золотом. Из этого нарезали пол часа видео, смонтировали и показали по 1+1, ICTV, каналам Медведчука плюс российское ТВ.
Целевая аудитория обработана в правильном направлении. Добровольцы зло - мешающие примирению.
А Зеленский для жителей Донбасса свой парень, шпарящий на той же фене, что и местные гопники.
Это и Машка Захарова из российского МИДа подтвердила и подыграла Вове. А после того как подготовили общественное мнение. Сегодня приехала полиция в Золотое, типа проверить машину с журналистами и без шума и пыли разоружила азовцев.
Все, задание выполнено, проход свободен. Теперь могут заходить автоматчики, первого и второго российских армейских корпусов, с оккупированных территорий и крошить всех в мелкий винегрет. Правда по телевизору этого вам уже не покажут.
Слаженность и четкость проведенной операции, а также то что от участия в ней были практически отодвинуты СБУ и армейская контрразведка. А это их зона ответственности, а не полиции. Позволяет предположить, что операция была разработана спецами из ФСБ. Уж очень напоминает по информационной поддержке и четкости выполнения, русскую весну в Лугандоне. Да и местных жителей изображали учителя несуществующей школы с российским гражданством. Которые поддерживали захват Золотого в четырнадцатом году. Все один к одному.
Зеля сделал свое дело - Зеля может уйти. Теперь туда зайдут действительно не лохи!