 Наступний раунд переговорів щодо транзиту газу відбудеться після 11 листопада, - Оржель

Про це під час пресконференції повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми займаємо позицію щодо інтенсифікації переговорів. У нас була пропозиція провести наступний раунд якнайшвидше... Ми пропонували дату після 11 листопада", - сказав Оржель.

Заступник голови Європейської комісії (ЄК) щодо Енергетичного союзу Марош Шефчович також висунув пропозицію про проведення наступного раунду тристоронніх переговорів на рівні міністрів, на що також погодилися всі сторони.

"І ми будемо підбирати дату в листопаді", - заявив Марош Шефчович на пресконференції в Брюсселі.

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