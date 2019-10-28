 П'ятьох фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в СІЗО в окупованому Криму, - адвокат Семедляєв

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Едем Семедляєв, передає Цензор.НЕТ.

"Днями ще п'ятеро фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір по етапу були доставлені в СІЗО Сімферополя - це Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Шабан Умеров, Сервет Газієв і Яшар Муедінов", - розповів адвокат.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активістів.

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Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один - Раїм Айвазов - утримується в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня.