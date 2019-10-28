 Зеленський - главам САП і НАБУ: "Ми на вас впливати не будемо і не хочемо". ФОТО

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з главами САП і НАБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Ми віримо у ваш професіоналізм, вашу енергію, ту справедливість, яка є у вас в серці. Я як Президент України, дуже хочу, щоб топ-корупціонери отримали заслужені вироки. Зараз маємо великий шанс, і суспільство нам не пробачить, якщо ми ним не скористаємося", — підкреслив Володимир Зеленський.

Назар Холодницький, Керівник САП, у свою чергу зауважив, що ефективна боротьби з корупцією можлива лише за умови співпраці усієї антикорупційної вертикалі - НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду.

"Чотири роки ми працюємо як одна команда і надалі докладатимемо зусиль, щоб виправдати сподівання суспільства на зниження рівня корупції у державі", — зауважив керівник САП.

Холодницький висловив сподівання, що найближчим часом ВАКС зможе поставити крапку у справах щодо топ-корупціонерів, а вкрадені кошти будуть повернуті у дохід держави.











