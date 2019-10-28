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Все про:НАБУ (2151) Зеленський (3380) Антикорупційна прокуратура (989)

 Зеленський - главам САП і НАБУ: "Ми на вас впливати не будемо і не хочемо". ФОТО

Українська влада гарантує Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі і Національному антикорупційному бюро незалежність у боротьбі з корупцією.

Про це президент  Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з главами САП і НАБУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Ми віримо у ваш професіоналізм, вашу енергію, ту справедливість, яка є у вас в серці. Я як Президент України, дуже хочу, щоб топ-корупціонери отримали заслужені вироки. Зараз маємо великий шанс, і суспільство нам не пробачить, якщо ми ним не скористаємося", — підкреслив Володимир Зеленський.

Назар Холодницький, Керівник САП, у свою чергу зауважив, що ефективна боротьби з корупцією можлива лише за умови співпраці усієї антикорупційної вертикалі - НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду.

"Чотири роки ми працюємо як одна команда і надалі докладатимемо зусиль, щоб виправдати сподівання суспільства на зниження рівня корупції у державі", — зауважив керівник САП.

Холодницький висловив сподівання, що найближчим часом ВАКС зможе поставити крапку у справах щодо топ-корупціонерів, а вкрадені кошти будуть повернуті у дохід держави.

Зеленський - главам САП і НАБУ: Ми на вас впливати не будемо і не хочемо 01
Зеленський - главам САП і НАБУ: Ми на вас впливати не будемо і не хочемо 02
Зеленський - главам САП і НАБУ: Ми на вас впливати не будемо і не хочемо 03
Зеленський - главам САП і НАБУ: Ми на вас впливати не будемо і не хочемо 04
Зеленський - главам САП і НАБУ: Ми на вас впливати не будемо і не хочемо 05
Зеленський - главам САП і НАБУ: Ми на вас впливати не будемо і не хочемо 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156393
 
 
 Топ коментарі
 
Он себя на ВЫ называет.
Это все что нужно знать о мании величия
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Порохоботская шваль. Вас много тут на цензоре, который вы сделали своей вотчиной. Вас много на пятом, вас много на прямом самодура говнопольского. Но в рамках Украины вас с гулькин нос, - 8%, а то и меньше. Так что вы ничего не решается и не фиг к вам кому-то прислушиваться. Зеленский, надеюсь, поймет, что такую мелкую шушеру можно легко прижать к ногтю и ее больше не будет ни слышно, и не видно.
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Вірю, і на детектор брехні можна не ходити.
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