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Все про:репресії (875) Приходько Олег (5)

 Заарештованого в окупованому Криму українського активіста Приходька звинувачують у підготовці вибуху адміністрації Сак

Журналіст Антон Наумлюк оприлюднив інформацію про те, що заарештованого в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька звинувачують у підготовці вибуху будівлі, де міститься адміністрація міста Саки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Наумлюк зазначив: "Заарештованому 10 жовтня в Криму Олегові Приходьку пред'явили сьогодні звинувачення в підготовці теракту - вибуху будівлі адміністрації Сак.

Справу веде слідчий ФСБ Іван Романець, який вів справу Едема Бекірова. Так само, як у Бекірова, у Приходька відібрали після затримання зразки ДНК для експертизи. Підійшов молодий чоловік. "Я лікар, - каже. - Треба провести медогляд. Відкрийте рот". І мазнув тампоном у роті. У всьому іншому, справу скопійовано зі справи Володимира Балуха. Вони між собою навіть за типажем схожі: обоє очолювали місцеву "Свободу", прапори на будинку, демонстративна проукраїнська позиція. На жаль, думаю, що і результат справи буде теж ідентичний".

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують нібито у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

Читайте також: Підкидання "доказів" залишається звичайною практикою для російських служб, - Україна в ОБСЄ зажадала від РФ звільнити активіста Приходька

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Читайте також: Окупанти незаконно брали зразки ДНК у активіста Приходька. ФСБ висуноло йому обвинувачення нібито в підготовці теракту, - адвокат Шеіхмамбетов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156392
 
 
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Вова, нужен Цемах-2 ценой жизни украинского разведчика для освобождения очередного украинского Гражданина
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"Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры..."
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"Силовики изъяли у него ...портрет Степана Бандеры..."

ну все, пойдет журналист Антон Наумлюк по статье "Антихрист" !

заметьте, я не шучу..... Заарештованого в окупованому Криму українського активіста Приходька звинувачують у підготовці вибуху адміністрації Сак - Цензор.НЕТ 879
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роSSия не перестает смешить мир...Сканлал с Мельдонием дополнился скандалом с Японией. Не так давно , роSSИЯ по условиям договоренностей передала Японии останки ее солдат 2 мировой.. После анализов ДНК ,- Япония заявила , что они НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ японсскому этносу ВООБЩЕ !. Короче роSSИЯ выкопала с местных кладбищ своих дедов и передавала их Японии..
.
НО !.

Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
.
Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
..
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Дайте угадаю. Украина должна отказаться от долгов Газпрома и взять на себя Боинг
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ПУКин--- ПЕД0ФИЛ !
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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Кого теперь Зе менять будет на этих заложников?
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В силовых структурах раши работают редкие ушлепки Их там подбирают по способности пить водку много и долго.
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Планувати теракт проти адміністрації Сак це як планувати теракт в Жмеринці, який сенс?
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