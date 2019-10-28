 Заарештованого в окупованому Криму українського активіста Приходька звинувачують у підготовці вибуху адміністрації Сак

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Наумлюк зазначив: "Заарештованому 10 жовтня в Криму Олегові Приходьку пред'явили сьогодні звинувачення в підготовці теракту - вибуху будівлі адміністрації Сак.
Справу веде слідчий ФСБ Іван Романець, який вів справу Едема Бекірова. Так само, як у Бекірова, у Приходька відібрали після затримання зразки ДНК для експертизи. Підійшов молодий чоловік. "Я лікар, - каже. - Треба провести медогляд. Відкрийте рот". І мазнув тампоном у роті. У всьому іншому, справу скопійовано зі справи Володимира Балуха. Вони між собою навіть за типажем схожі: обоє очолювали місцеву "Свободу", прапори на будинку, демонстративна проукраїнська позиція. На жаль, думаю, що і результат справи буде теж ідентичний".
Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують нібито у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.
8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.
ну все, пойдет журналист Антон Наумлюк по статье "Антихрист" !
заметьте, я не шучу.....
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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И об это м пишут АВТОРИТЕТНЫЕ МИР0ВЫЕ СМИ ,,
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