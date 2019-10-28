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Все про:Зеленський (3380) конфуз (8) США (5724) Трамп (2176)

 Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом"

Лідер США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про телефонну розмову із Зеленським, обмовився і назвав його "новим російським президентом".

Розшифровку розмови Трампа з представниками ЗМІ опубліковано на сайті Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію довкола свого можливого імпічменту, Трамп кілька разів згадав про "ідеальну" телефонну розмову із Зеленським. Але потім обмовився і назвав його російським президентом.

Зокрема, Трамп сказав: "Тепер вони не хочуть говорити про інформаторів, тому що вони не думали, що я опублікую цю розмову. Коли я опублікував розмову, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, глава спеціального комітету з розвідки Палати представників США. - ред.). Більш того, як ви знаєте, новий російський президент, хороша людина, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі".

Читайте також: Трамп почав тиснути на Зеленського ще до його вступу на посаду президента, - Associated Press

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156391
 
   
 Топ коментарі
 
)(уйло так і інфаркт може отримати (дай Боже) Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 5970
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Вряд ли. Трамп, походу, оговорился в слове "резидент".
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Неее не оговорисля.... оговорка по Фрйду это всегда то что язык скрывает в голове... Кацапы скоро у вас начнется веселая житуха... Трамп назвал Зеленского "новым российским президентом" - Цензор.НЕТ 2390
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С Петром Алексеевичем на пару,чтоб не вносили хаос в Украине
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трам-пам-пам уже пєрєтьор з ****** і Україну здав в зону впливу кримля, тому не вбачає різниці між Кієвом і масквою
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а шо йому думати, якшо супєр-мєндєльша пише PIVA
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Трамп просто сказал как есть, зеленая мразь - ставленник кремля.
Коломойский получает на разграбление всю страну, а чтобы параша прекратила войну Беня возвращает страну в орбиту параши, с помощью своего зеленого клоуна
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Клоун даже хуже ***** и намного. ***** хоть чужих сливает, а эта малоросская мерзость своих же предаёт. К ***** ненависть, злоба, проклятье, а к клоуну лишь презрение и брезгливость, .жалкий кацапский колаборант.
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ЦРУ давно доложила Трампу на кого работает клоун, поэтому Трамп и асоциирует его с Рашкой, а не с Украиной.
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звичайно, що Трамп мав на увазі "малороський президент"
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Зє!біл не український прєзідєнт, а російський рєзідєнт
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Ну оговарился, так зачем это пихать в новости да еще жирным шрифтом как важную. Помню как Петя ляпнул что Украина оккупировала часть Донбасса.
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Андрей Бондаренко 80fa57a1 - "......зачем это пихать в новости......"

А зачем это надо было "пихать........"?

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Андрей Бондаренко 80fa57a1и причем тут Шоколадный? зеленое дерьмо реально напрягает
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Это он думал про "хорошего президента Путина" ( у него это крепко в голове засело) вот и ляпнул не к месту. Так что оговорка чисто по Фрейду.
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Ну, теперь к Зеле не подойдешь, Куда там, сам Трамп Рашей поставил руководить. Вот что значит - хорошо топнуть ножкой.
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Я б сказал трамп знает ,что говорит,ведь по стилю поведения и мировозрения очень похож на путина!
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Он не видит границ и не уважает украинцев.

Украина 100% против Трампа.
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то він не побачив разніци між вофками - обидва за московію обстоюють
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Мокша напряглась: перебирает, кого из своих кавээнщиков после пуйла новым царем поставить.
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Зеленський відстоює інтереси росії, а не України. Трамп правильно обізвав його кацабським президентом.
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Трамп,похоже,что-то знает...Та и мы тоже...
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Мдаааааа...
И что тут добавить? А добавить то и нечего.........
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Ноль на сколько не множь будет ноль без палочки.
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Видно Зеленский настолько хорошо отзывался о Рашке что Трамп перепутал его с ******.
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Ну кстати... может и не так плохо было бы... Хоть какое то новое лицо. Я вот за Грудинина голосовал на прошлых выборах, но не судьба, видимо
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Дебил на посту президента ядерной страны это ещё хуже, чем у нас... Хотя казалось бы, куда уж хуже...
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Просто Зеленський знав, з ким він говорив, а Трамп не знав - йому сказали з російським президентом. Трамп не повинен пам ятати усіх президентів Африки.
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КОроче одно ясно - клоун втянул Украину в очень неприятный скандал, и Украина теперь главный фигурант импичмента Трампа..ничего хорошего не вижу. Особенно ничего хорошего если импичмента не будет и Трампа выберут на второй срок, а эта рыжая ЧСВешная шкура весьма злопамятна.
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на то порошенко и клоун, что втянул Украину в американские разборки в 2016, теперь расхлебываем
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ЗЕбил побереги силы тебе ещё 5 лет истошно визжать про Порошенко. Никаких побед твоего клоуна нет и не будет. Единственно что тебе осталось это делать высеры про Порошенко....
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Все правильно, только с одно маленькой поправкой-"малороссийским" президентом.
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Есть сомнения , - кто такой ВА Нелох ???

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Ганьба! Трамп досі не розрізняє Україну від рф.
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Трамп як підготовлений єзуїт щось знає з майбутніх планов на Зе верховної влади Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом" - Цензор.НЕТ 7131 Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом" - Цензор.НЕТ 2343

Натякає що хоче бачити Україну з Кацапією в одному державному об єднані - аналог срср.
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Нифига себе метаморфозы, в 90-е было «новый русский это старый еврей», а сейчас что «новый еврей это старый русский?»
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Так тому и быть, российским президентом тоже. Украина будет владеть Россией, может с помощью США, ну недаром же Трамп сказал, любит пошутить.
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если оговорка не понравится Зеленскому, то уволит Трампа нахрен
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ЗЕбил а пусть твой клоун ***** уволит. Ты ж надеюсь не против?? Так когда ждать увольнения *****?? Тогда же когда и Петю ЗЕклоуны посадят, или пораньше??
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Трамп назвав Зеленського "новим російським президентом"
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*****, ***, - до сльоз! Тіки обидва клоуни вже трохи подзаєβали.
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Ну от Трампа можно все ожидать
Он товарищч неадекватный и свинью может любому подложить
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