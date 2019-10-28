 Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, раніше в той же вечір репортер і Джуліані говорили про його зв’язки з периферійною іранською опозиційною групою. На наступний ранок співробітник медіа виявив на голосовій пошті дзвінок тривалістю рівно три хвилини — саме такою була максимальна тривалість запису.
У розмові було чути, як Джуліані обговорює закордонні операції в Бахрейні і нарікає на потребу в готівці, хоча важко зрозуміти весь контекст розмови. Радник Трампа також згадує в розмові його конкурента на майбутніх президентських виборах в США Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.
Серед претензій Джуліані: Байден втрутився, щоб припинити розслідування діяльності української газової компанії, тому що в раді був його син Хантер, і що Хантер Байден використовував віце-президентську посаду батька, щоб заробити $1,5 мільярда від китайських інвесторів.
"Це сумна ситуація. Ви знаєте, як вони заробляють? Байден торгував на своєму державному посту, тому що він був сенатором", — додав Джуліані.
Незабаром після цього Джуліані знову повертається до Хантера Байдена.
"Коли він (Джо Байден — ред.) став віце-президентом, дитина вирішила об'їхати весь світ і сказати: Найміть мене, тому що я син Джо Байдена. І більшість людей не будуть наймати його, тому що у нього були проблеми з наркотиками", — зазначив адвокат Трампа.
У записі Джуліані нічого не згадує про свою діяльність в Україні та за її межами. Однак він робить необґрунтовані заяви про роботу Хантера Байдена за кордоном.
"Всього його син заробив від 5 до 8 мільйонів. Було відмито 3 мільйони незаконних транзакцій", — каже Джуліані.
Запис закінчується так само, як і почався. "Вони (Україна — ред.) не хочуть проводити розслідування, тому що він (Байден — ред.) захищений, тому ми маємо змусити їх зробити це", — говорить Джуліані.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
А вот вы должны нам!
И очень много - за защиту Цивилизации от Орды
но ракеты то МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
очень даже любим ШЕКЕЛИ !
и НЕНЮ за за шекели продамо.....
уже продали НЕНЮ за шекели ********-мойським
а у нас это - У НАС
Он остается на плаву только благодаря противостоянию двух партий типа своих не сдаем чтобы они не сделали
Звонил в прачечную, а попал к репортеру?
Какие претензии... ?
этот разговор отдельный.
ураний у нас есть, центрифуги сделаем, ядреная бомба вопрос двух-трех лет, а "Нептуны" и "Громы" доставят ее в нужную точку