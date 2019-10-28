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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (166) США (5724) Джуліані (63)

 Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC

Пізно вночі 16 жовтня Рудольф Джуліані подзвонив репортерові NBC News. Виявилося, що дзвінок був випадковим, але записався на голосову пошту.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, раніше в той же вечір репортер і Джуліані говорили про його зв’язки з периферійною іранською опозиційною групою. На наступний ранок співробітник медіа виявив на голосовій пошті дзвінок тривалістю рівно три хвилини — саме такою була максимальна тривалість запису.

У розмові було чути, як Джуліані обговорює закордонні операції в Бахрейні і нарікає на потребу в готівці, хоча важко зрозуміти весь контекст розмови. Радник Трампа також згадує в розмові його конкурента на майбутніх президентських виборах в США Джо Байдена і його сина Хантера Байдена.

Серед претензій Джуліані: Байден втрутився, щоб припинити розслідування діяльності української газової компанії, тому що в раді був його син Хантер, і що Хантер Байден використовував віце-президентську посаду батька, щоб заробити $1,5 мільярда від китайських інвесторів.

"Це сумна ситуація. Ви знаєте, як вони заробляють? Байден торгував на своєму державному посту, тому що він був сенатором", — додав Джуліані.

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Незабаром після цього Джуліані знову повертається до Хантера Байдена.

"Коли він (Джо Байден — ред.) став віце-президентом, дитина вирішила об'їхати весь світ і сказати: Найміть мене, тому що я син Джо Байдена. І більшість людей не будуть наймати його, тому що у нього були проблеми з наркотиками", — зазначив адвокат Трампа.

У записі Джуліані нічого не згадує про свою діяльність в Україні та за її межами. Однак він робить необґрунтовані заяви про роботу Хантера Байдена за кордоном.

"Всього його син заробив від 5 до 8 мільйонів. Було відмито 3 мільйони незаконних транзакцій", — каже Джуліані.

Запис закінчується так само, як і почався. "Вони (Україна — ред.) не хочуть проводити розслідування, тому що він (Байден — ред.) захищений, тому ми маємо змусити їх зробити це", — говорить Джуліані.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156389
 
 
 Топ коментарі
 
У нас в стране Война . Идите в зад со своими сынками .
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Джули, мы никому ничего не должны.

А вот вы должны нам!
И очень много - за защиту Цивилизации от Орды Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 3777
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В США выборы, нужен скандал с конкурентами, а в Украине оно надо кому, вдруг Байдена выберут президентом, а у Трампа шансов мало.... похоже, что так настаивают его близкие Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 1110
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В США выборы, нужен скандал с конкурентами, а в Украине оно надо кому, вдруг Байдена выберут президентом, а у Трампа шансов мало.... похоже, что так настаивают его близкие Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 1110
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Джули, мы никому ничего не должны.

А вот вы должны нам!
И очень много - за защиту Цивилизации от Орды Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 3777
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к сожалению сейчас тренд не тот - Америка самоизолируется
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Америка самоизолируется

но ракеты то МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 3839
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Американцам это сложно доказать, учитывая то, что они тоже читают новости и видят, как Украина, защищая цивилизацию от Орды, одновременно умудряется с ней взаимовыгодно торговать и даже настаивать на своих услугах транзитёра мордорских углеводородов, за которые Орда от Цивилизации получит столько шекелей, сколько Украине и не снилось.
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мда, шекели мы тоже любим.
очень даже любим ШЕКЕЛИ !
и НЕНЮ за за шекели продамо..... Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 8729
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пардон, уже!
уже продали НЕНЮ за шекели ********-мойським Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 5038
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к чему этот анонс, и все с сомнительных источников. Уже начитались Бигуса с его больным воображением
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На черепаху він туже схожий. І було б добре,якщо тільки на Тортіллу...
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Байден прожженый коррупционер, деловар из Делавера
Он остается на плаву только благодаря противостоянию двух партий типа своих не сдаем чтобы они не сделали
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как понять "при случайном звонке"?
Звонил в прачечную, а попал к репортеру?
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Дональда там уже конкретно за яйца хватают. Импичмент маячит все яснее.
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Ага в Украине мало своих проблем... Пусть приезжают и расследуют, если им так хочется
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Кажуть, Трамп десь назвав нашого Вовася президентом росії )))))
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Его слова - лишнее подтверждение того, что Украина, к сожалению, всего лишь разменная пешка на геополитической арене
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такой же цирк (типа случайно позвонил) как у нас с полиграфом.
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Цензор а как насчет записи требований Байдена уволить в шести часовой период прокурора Шокина который занимался расследованием его свинка, и там прямым текстом Байден угрожает не дать военную помощь, которую Трамп таки дал? Хантер Баден это американский "сашастоматолог", он не имел никакого опыта ни в нефтегазовой отрасли ни опыта работы в Украине помимо этого о он закоренелый алкоголик и наркет, за какие заслуги он занял должность в нефтегазовой компании с зп $50 тыс в месяц? . Хантер настолько туп что проговорился журналистам, на вопрос это благодаря фамилии отца ты получил эту должность Он ответил:" I guess so". ГдеЦензор может покажете хоть что нибудь из Fox News а не только CNN, а то у вас уши демократов слишком торчат.
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Цензор уволил Шокина тепловизором через бетонные стены ! Украина не хочет проводить расследование, потому что Байден защищен, мы должны ее заставить, - Джулиани в случайном звонке репортеру NBC - Цензор.НЕТ 637

Какие претензии... ?
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Fox News скурвился) это типо наше 1+1 там монику нельзя обижать, там бубочка хороший)) так Fox News лижут этому коррупционеру, мафиознику, брехуну трампону!
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а вообще правильно говорит, пусть раскручивают по полной грешки Байдена младшего. А то с такими темпами коррупции скоро уже и в США всех скупят и хрен в мире будет хоть какая-то стабильность
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С каких таких делов? Пусть вначале рыжий покажет свои декларации, гражданам америки? Что он скрввает? Свои банкротства? Откуда у него появлялись деньги? И кто ему давал гарантии в немецком банке?)) Пусть трампон доказывает, что он не коррупционер и ему не помогали спецслужбы недоимперии, стать президентом.
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Я только говорю о том, что ЗА правосудие, и уж в первую очередь в США, а кто там сядет, Байден мл, старший или Рыжий - мне плевать....я за правду и адекватный закон
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Будапештский Меморандум в помощь США!
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"И на груди его сияла медаль ЗА ГОРОД БУДАПЕШТ" !

этот разговор отдельный.
ураний у нас есть, центрифуги сделаем, ядреная бомба вопрос двух-трех лет, а "Нептуны" и "Громы" доставят ее в нужную точку
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это то Джулиани, который был в Нью-Йорке мером...Шо Трамп, шо Джулиани..джулики..))
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Итальянские гены поменять невозможно. говорят Рудик был приличным мэром, но "скатившись" до адвокатуры лохматой личности, макаронное начало тут же дало о себе знать Україна не хоче проводити розслідування, тому що Байден захищений, ми маємо її змусити, - Джуліані у випадковому дзвінку репортерові NBC - Цензор.НЕТ 4740
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