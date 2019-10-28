 Ексглава ДАБІ Кудрявцев вважає причиною свого звільнення впроваджені ним реформи у відомстві

Керівник Держархбудінспекції у 2015-2018 роках, усунутий урядом Володимира Гройсмана, Олексій Кудрявцев вважає, що причиною його звільнення стали реформи, які він запровадив у своєму відомстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кудрявцева УНІАН.
Зокрема, за словами Кудрявцева, йдеться про втілення проекту "Прозора ДАБІ" та інших електронних сервісів, котрі максимально знижують корупційні ризики.
За словами екс-чиновника, шалений тиск на нього почався саме тоді, коли реформа вийшла на фінальний рівень.
"Минулої осені вся та реформа, якою ми займалися в ДАБІ протягом трьох років, вийшла на фінальний етап. Це, крім іншого, означало, що настав час звільняти двох останніх керівників теруправлінь ДАБІ, які були осередками корупції – в Одеській області й у Києві. На цей момент уже була запущена система "Прозора ДАБІ" (електронна система видачі дозволів на будівництво), були прийняті перші нормативні акти, які протидіяли корупції. Так ось, коли було звільнено керівника ТУ ДАБІ в Одеській області, яке було найбільш корумпованим, почався …шалений тиск. Тобто люди, яких я називаю "будівельна мафія", розуміли, що наступним кроком стане заміна керівника ТУ ДАБІ в Києві… Місцевим будівельним мафіям не хотілося втрачати роками відпрацьовані й налагоджені схеми", - заявив Кудрявцев.
За його словами, наприкінці вересня 2018 року він на засіданні уряду презентував "Прозору ДАБІ" та розповів про успіхи в боротьбі з корупцією.
"Можливо, до цього будівельна мафія не дуже вірила в наш успіх, але після презентації все стало надто реальним. Коли все запрацювало і всі побачили, що механізм – дієвий, люди, які роками сиділи на хабарних схемах, зробили все, щоб мене звільнити", - говорить екс-очільник ДАБІ.
Він зазначив, що за три роки очолюване ним відомство зробило чимало важливих для галузі кроків.
"Перше – виконали вимоги закону про децентралізацію, передавши функції ДАБІ багатьом місцевим громадам. Друге – замінили багатьох керівників теруправлінь ДАБІ, які працювали на своїх місцях, …які сиділи на корупційних схемах. Третє – розробили і домоглися прийняття закону №1817, який поклав край багатьом незаконним будівництвам за рахунок заміни п’яти категорій складності на три класи наслідків у будівництві і скасуванню декларативного принципу початку будівництва. Четверте – перевели цілу низку послуг в електронний режим, щоб унеможливити вплив людського фактору", - наголосив Кудрявцев.
Все работали с под палки за водку!
Сейчас свобода, не устраивает зароботок в Украине едь в Европу или дальше!
Но лучше конечно сидеть и плакать что - все пропало!
Люди нищие потому что - лодыри!
Страна нищая потому что - грабят!
Догадаетесь почему?
Украина - самая бедная страна Европы.
Порошенко назвав Україну однією з найбідніших країн Європи.
Это то не многое где я с ним согласен!
Скажи шо я не прав? 500лет никак не можете страну сделать и противостоять врагу у каждого "хата з краю"!!!
поэтому в ГАСИ брали, берут и планируют дальше брать...
хотя, если это контору разогнать нахрен... то особо ничего не изменится. взяток тока меньше будет...
- Посмотрела и говорит, - не, нет возможности!
Шо никак?
- Не никак!
Говрю, - так там надо мной линия 10КВТ, давайте трансформатор поставлю!
-Посмотрела... не низя!
Шо никак?
- Не никак, нет возможности.
Так еще же никто на место не выезжали и не смотрел есть возможность или нету?!
- Ничем не могу помочь!
ок... звоню "хорошим людям". Говорю, - надо свет подключить.
- ок, узнаю.
Через час перезванивает и говорит, 3000 баксов на взятки и 3 месяца сроку.
Говорю ок, делаем!
В ГАСИ примерно так же!
но суть не миняецо. ибо монополист. и без них никак.
разве шо ветряк...
или вы еще забыли указать, шо плюс все работы по подключению за ваш счет?
или это ларек подключить?
Все вместе с трансформатором 30кВТ обошлось примерно 10 000уе
Но то я писал под промку.
Но выгоднее заплатить штраф чем писать декларации. потому что без взятки все равно ничего не решить. а если жмут сроки то...
А шо, у вас и гонтарева страдалица