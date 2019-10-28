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Все про:Польща (1973) Росія (20268) шпигунство, шпіонаж (352)

 У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало чоловіка, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

За словами представника міністра координатора спецслужб, Станіслава Жарина, слідчий зібрав докази про співпрацю Петра С. з російською розвідкою.

Під час затримання співробітники Агентства внутрішньої безпеки обшукали місця проживання і роботи чоловіка.

Під час обшуку було знайдено нелегальну вогнепальну зброю й амуніцію, а також електронні носії та документи. Крім того, обшукали місця прописки і фактичного проживання осіб, що мали контакт із Петром С.

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Затриманого також звинувачено в нелегальному зберіганні зброї і в тому, що він користувався фальшивими документами.

26 жовтня Районний суд Варшави Сьрудмесьце після розгляду заяви прокуратури застосував стосовно Петра С. тимчасовий арешт. Слідство у справі веде Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Мазовецького департаменту у справах організованої злочинності і корупції Державної прокуратури у Варшаві.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Агентство національної безпеки Болгарії запідозрило першого секретаря посольства РФ у шпигунстві. Дипломат зі скандалом залишив країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156381
 
   
 Топ коментарі
 
Зато у нас никого не ловят, безвиз с агрессором, война , а власти пох, все открыто - заезжай кацап - Зеля рад будет, хоть с гранатой,хоть с гранатометом. Слуги скоро с хлебом солью будут встречать.Ни диверсантов не ловят, ни шпионов. Все хорошо.
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Вот и начался ПАДЕЖ ДИПЛОМАТОВ РАШИ. 😀😀😀
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Зрозуміло. Зеленському в Польщу не можна.
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Вот и начался ПАДЕЖ ДИПЛОМАТОВ РАШИ. 😀😀😀
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Зато у нас никого не ловят, безвиз с агрессором, война , а власти пох, все открыто - заезжай кацап - Зеля рад будет, хоть с гранатой,хоть с гранатометом. Слуги скоро с хлебом солью будут встречать.Ни диверсантов не ловят, ни шпионов. Все хорошо.
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В Болгарии российский дипломат подозревается в шпионаже - Радио Свобода
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Та шо ж такое? В Болгарии, в Польше.. Может не надо их ловить? Может там посыпать чем-то или из баллончика побрызгать?...
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Зрозуміло. Зеленському в Польщу не можна.
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Да козломордых не куда пускать не надо . Вся их история это ложь , воровство и убийства .
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В Болгарии аналогично
Кацапскому шпиону отрезали гллову и натягули на жопу глаз
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Сколько одинаковых новостей, в Литве судит чувака за шпионаж, который за бабло рашка тюдей три года строил фэйки про Литву
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Мазовецкий департамент..... Там у них целое кубло. Ту дрянь шо называют паштетом Мазовецкий выпускают россияне на территории Польши
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цікаво, чому в Україні тих руSSкіх Гнид-дипломатів ніхто НЕ викриває?!
їх кришує квартал разом з медведчуками...
я знову ж, в 3045-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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