 У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

За словами представника міністра координатора спецслужб, Станіслава Жарина, слідчий зібрав докази про співпрацю Петра С. з російською розвідкою.

Під час затримання співробітники Агентства внутрішньої безпеки обшукали місця проживання і роботи чоловіка.

Під час обшуку було знайдено нелегальну вогнепальну зброю й амуніцію, а також електронні носії та документи. Крім того, обшукали місця прописки і фактичного проживання осіб, що мали контакт із Петром С.

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Затриманого також звинувачено в нелегальному зберіганні зброї і в тому, що він користувався фальшивими документами.

26 жовтня Районний суд Варшави Сьрудмесьце після розгляду заяви прокуратури застосував стосовно Петра С. тимчасовий арешт. Слідство у справі веде Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Мазовецького департаменту у справах організованої злочинності і корупції Державної прокуратури у Варшаві.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Агентство національної безпеки Болгарії запідозрило першого секретаря посольства РФ у шпигунстві. Дипломат зі скандалом залишив країну.