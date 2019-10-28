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Все про:щеплення (46) Ужгород (126) дифтерія (22)

 Понад 3,5 тисяч жителів Ужгорода за останні дні зробили щеплення від дифтерії

Вакцинальні пункти працювали на вихідних, щоб обслужити всіх охочих.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА повідомила в.о. директора департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З четверга 24 жовтня по 27 жовтня в Ужгороді від дифтерії щепилося 3558 чоловік, з них 400 — студенти. Пункти щеплення працювали і в суботу, і в неділю. Кампанію з ревакцинації провели також і в ОДА: в медпункті адміністрації від дифтерії отримали щеплення 68 службовців, деякі прийшли зі своїми родинами," - повідомила Біров.

За її словами, кампанію зі створення колективного імунітету проти дифтерії в області продовжать. Разом з тим вона підкреслила, що примусової вакцинації, зокрема, для студентів немає.

Читайте також: В Ужгород із сусідніх областей привезли 8 доз сироватки проти дифтерії

Як зазначила заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, зараз на Закарпатті рекомендують робити щеплення діткам до року, з огляду на те, що первинний імунітет має велике значення.

"Крім того, в групу ризику входять підлітки, віком від 16 років (охоплено тільки половина із запланованої кількості для щеплення) та дорослі (34% ревакцинованих). Крім того, що серед населення незначна увага приділяється ревакцинації, ситуація ускладнюється ще й тим, що значна кількість закарпатців постійно перебуває на роботі за кордоном. А за статистикою — саме дорослі переважно хворіють на дифтерію в Україні," - зазначила Тимчик.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, цього тижня в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині виявили дифтерію, захворів дорослий, - МОЗ

У середу, 23 жовтня для чотирьох інфікованих використали всю наявну в області сироватку проти дифтерії - 8 доз. У четвер, 24 жовтня на спеціальному засіданні комісії в Міністерстві охорони здоров'я було вирішено направити в Закарпатті ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156380
 
 
 Топ коментарі
 
обосрались... а так были уверены что прививки это плохо..))))
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все норм, "Жареный петух " в попу работает Более 3,5 тысяч жителей Ужгорода за последние дни сделали прививки от дифтерии - Цензор.НЕТ 875
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Доки смажений півень в дупу не клюне - мужик не перехреститься 😕
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Когда было модно верещать что вакцинация это ужасно и плохо, вплоть до ее запрета дажа то эт норм. А когда запахло "жаренным" то все как один рванули БЫСТРО делать вакцинаю.. Обожаю свой народ.
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Все дело не в народе, а в некачественных вакцинах, которое закупало государство подешевше , а разница кралась в карман, во времена того же януковоща. Это вызывало побочные явления у детей, иногда даже смерть.

Неправильное хранение вакцин, отношение к людям как к быдлу- вот что привело к массовому отказу от вакцинации. Я бы только за это эту тварь богатыреву отдала бы под суд.
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а когда закупались некачественные вакцины? Примеры можно?
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При Януковиче закупались. Примеров много. Посмотри сам.
Ещё видела программу про антибиотики для больных туберкулезом, закупаемых тогда богатыревой в Индии - очень плохие, такие токсичные, что лечение не выносили больные и его прерывали. Так что пандемии всевозможных болезней - это не всегда случайность, это следствие совокупности причин. И люди здесь не виноваты. Все желают добра своим детям. Все без исключения. Прививка от кори бельгийская - хорошая. Вся Украина практически привилась.
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... Бога Луи Пастера?
раньше чухаться надо было БЫ
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Є така притча про повінь, коли чоловік сидів на дереві і чекав, що його Бог врятує. Повз нього пропливло 3 човни, але він до них не сів, бо чекав на Бога. І коли він втопився і потрапив на страшний суд, він запитав у Бога, чому той його не врятував, на що отримав відповідь - я тобі 3 човна послав, що ти ще хотів???
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обосрались... а так были уверены что прививки это плохо..))))
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Чому? Нічого подібного, можно і зараз вакцину ввести, до того ж є файні - комплексні. Туди і від правця входить.
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Доки смажений півень в дупу не клюне - мужик не перехреститься 😕
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и аллергия не противопоказание к прививкам
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Якихось пару студентів-індусів раптово змінили світогляд ужгородців )
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В прошлом году корь, в этом - новая зараза. Нет нам покоя никак.
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насколько я знаю, то иммунологи не рекомендуют вакцинацию во время вспышки..
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Вот это вопрос серьезный. Тоже слышала об этом. И от школьной медсестры в том числе. Тем не менее, школа требует уже справки после каникул о прививках. Хотелось бы , чтобы все было в интересах детей, а не для галочки
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Не хочу показаться циничным, но особо скотское отношение к людям это наш конёк..а люди терпят..(
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