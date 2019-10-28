 Звільнений Рябошапкою заступник Кізь хоче повернутися в ГПУ через суд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва, в який надійшов позов.

Кізь вважає, що рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції, є протиправним і підлягає скасуванню.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГПУ Рябошапка - мій товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський

Після звільнення Кізя журналісти BIHUS.info нагадали, чим він запам'ятався: "Рябошапка таки це зробив! Й місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквари заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кізь лише за два місяці на посаді: - закрив справу Калєтніка щодо "Законів 16 січня"; - попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова; - перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь зашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю родину)".