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 Події, Суспільство
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Все про:ГПУ (3307) звільнення (704) Рябошапка Руслан (168) Окружний адмінсуд Києва (26) Кізь (1)

 Звільнений Рябошапкою заступник Кізь хоче повернутися в ГПУ через суд

Колишній заступник генпрокурора Сергій Кізь подав позов до Генеральної прокуратури про поновлення на посаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва, в який надійшов позов.

Кізь вважає, що рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції, є протиправним і підлягає скасуванню.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ГПУ Рябошапка - мій товариш, вся моя команда - мої люди, але вони не моя власність і я їм не наказую, що робити, - Зеленський

Після звільнення Кізя журналісти BIHUS.info нагадали, чим він запам'ятався: "Рябошапка таки це зробив! Й місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквари заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кізь лише за два місяці на посаді: - закрив справу Калєтніка щодо "Законів 16 січня"; - попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова; - перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь зашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю родину)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156378
 
   
 Топ коментарі
 
он должен сидеть а его только уволили
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"Рябошапка мне не друг, но Кизя сажать надо"
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он должен сидеть а его только уволили
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"Рябошапка мне не друг, но Кизя сажать надо"
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Кизь-кизяк!! плыви в том направлении куда тебя послал Рябошапка!! т.е. науйх!!
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Вы очень суров, батенька, в кондомах тоже брак бывает
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Как они любят " служить народу " , поцтреоты . Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 8445
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очень плохо,
что не садят , а увольняют только
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Диверсантов врага в военное время вообще-то гораздо более строго наказывают.
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а вражыных парашютистов и взрывников надобно четвертовать по коммунистически ! Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 5959
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Соевая нечисть держится двумя руками за лакомое место.
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вообще-то он кореш Богдана и Портнова
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И кому верить ? Тогда и Луценко кореш Портнова.
Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Источник: https://censor.net.ua/n3156378
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луценко назначил кизя по протекции богдана - это факт.

кизь отмазывал портнова - это факт.

а шо уж там за договорённости между луценко и богданом, я не знаю.
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Привет полиграфкомбинату "Украина", для начала!

А по сути: когда буде полиграфить "слуг наражиных" ?
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То чому цей кизь тільки звільнений, а не посаджений за такі заслуги? Це вже недопрацювання Рябошапки. Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 9150
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А хто сказав що не треба? Йому вже років десять у тюрмі прогули пишуть. Звільнений Рябошапкою заступник Кізь хоче повернутися в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 3826
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Кусочек соевого говна хочет опять к кормушке.... Уволенный Рябошапкой заместитель Кизь хочет вернуться в ГПУ через суд - Цензор.НЕТ 5951
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ты очень метко охарактеризовал дружбана Богдана и Портнова
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До каких порбудет брожение чинуш по судам с целью вернуть свой зад в кресло? Что у нас за законы такие? Уволили с работы-побежал в суд. И главное бегут только подонки вроде этого кизя. Столр или слесарь в суд не пойдет.
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"Верка клещщщщ"
и "Кизь клещщщ"

Саша и Серьожа
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у них, у юристов. параллельная крючкотворная реальность.
на Портянку только поглядите, совсем пацана с якорей сорвало ...
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хатку и машину наверняка за зрплату настарался ..повод взять за яйца но увы некому
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У меня есть сосед по даче, так он падлюка соседей по смежным 6 соток всех пересажал и себе их дилянки присвоил.

я живу "через хату" и каждый день молюсь Мадонне....
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Бляха-муха, этих паразитов можно реально хоть чем-то вытравить?!
Их в дверь - они в окно... Шо судьи, шо прокуроры, шо мусора.
При том, все эти раковые метастазы государственных институтов вечно жаловались на много работы и мало зарплаты.
То шо ж вы *** через половые щели пытаетесь обратно залезть на свои должностя, раз там так всё хреново?!!!
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от ******* ГПУшники суп з черепах за 8 тисяч гривень
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Дарю идею- всем недовольным чиновникам предложить вариант- хотите руководить, освобождайте территорию от оккупантов и будет вам кресло в ОДА .
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