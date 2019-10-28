 Звільнений Рябошапкою заступник Кізь хоче повернутися в ГПУ через суд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва, в який надійшов позов.
Кізь вважає, що рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції, є протиправним і підлягає скасуванню.
Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Після звільнення Кізя журналісти BIHUS.info нагадали, чим він запам'ятався: "Рябошапка таки це зробив! Й місяця не минуло після сюжету Данила Мокрика про зашквари заступника генпрокурора Кізя, а його вже звільнили! Він дістався пану Рябошапці "у спадок" від Луценка, який призначив його перед звільненням. Нагадаємо, що учудив Кізь лише за два місяці на посаді: - закрив справу Калєтніка щодо "Законів 16 січня"; - попросив Канаду зняти санкції з одіозного Портнова; - перековбасив підрозділ справ Майдану. А раніше, до призначення заступником, Кізь зашкодив спецоперації НАБУ у паспортній справі Діни Пімахової (а вона йому в цей час допомогла отримати закордонні паспорти на всю родину)".
что не садят , а увольняют только
Он достался господину Рябошапке "в наследство" от Луценко, который назначил его перед увольнением. Источник: https://censor.net.ua/n3156378
кизь отмазывал портнова - это факт.
а шо уж там за договорённости между луценко и богданом, я не знаю.
А по сути: когда буде полиграфить "слуг наражиных" ?
и "Кизь клещщщ"
Саша и Серьожа
на Портянку только поглядите, совсем пацана с якорей сорвало ...
я живу "через хату" и каждый день молюсь Мадонне....
Их в дверь - они в окно... Шо судьи, шо прокуроры, шо мусора.
При том, все эти раковые метастазы государственных институтов вечно жаловались на много работы и мало зарплаты.
То шо ж вы *** через половые щели пытаетесь обратно залезть на свои должностя, раз там так всё хреново?!!!