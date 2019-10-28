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 Політика України
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Все про:Донбас (13430) операція Об'єднаних сил (1688)

 Попередньо визначено ще чотири ділянки, на яких можливе розведення сторін на Донбасі, - пресцентр ООС

Після Золотого і Богданівки передбачається розводити війська ще на чотирьох ділянках, потім - по всій лінії розмежування.

Про це повідомив пресцентр ООС у письмовій відповіді на звернення Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Попередньо визначено ще додатково чотири ділянки, на яких можливе розведення сторін, але рішення щодо них поки ще тристороння контактна група в Мінську не приймала.

Водночас командування ООС опрацювало питання розведення вздовж усієї лінії розмежування, але за умов остаточного припинення вогню", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що після розведення військ у "сірій зоні" опиняться близько 30 населених пунктів, але в них залишаться українські прикордонники, поліція і місцеві органи влади.

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У пресцентрі ООС розповіли про основні моменти розведення. Почнеться процес на ділянках в районі Богданівки і Золотого, далі - ще на чотирьох ділянках, потім - по всій лінії розмежування. Розведення займе 30 днів, з яких безпосередньо відведення сил займе три доби, після того, як мине сім днів повного припинення вогню на ділянці розведення.

Після відведення військ передбачається розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд, на 29 добу представники СММ ОБСЄ мають перевірити виконання необхідних заходів.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156377
 
 
 Топ коментарі
 
Грустная картина сдачи интересов украины кучкой предателей во главе "Наполеона "
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За Дебальцево навіть не згадують, трясця їх мамі!
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ВСУ под руководством Хомчака с указания Гаранта Конституции планирует нарушать Конституцию Украины
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Стаття 17.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
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ЗЕчмо-лох про Дебальцево забыл или умышленно не вспоминает, что по минским Дебальцево под контролем Украины должно быть! И вообще это не разведение а разводняк украинцев и потеря суверенитета в будущем! Нет никаких дэнээров с лэнээрами, ЕСТЬ ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ область УКРАИНЫ!!! ЗЕлох ПНХ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Грустная картина сдачи интересов украины кучкой предателей во главе "Наполеона "
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Желєзна ледя Зєля переплюне і 1і 3 Наполеона. Його б на Голландські висоти. Мигом відвів би ізраїльську армію до Сектора Газа.
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Жаль . Я за него не голосовал . Жаль тот народ , который за него голосовал .
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НЕ жаль тот народ, что за него голосовал. Жаль будет Украину..., если ничего не изменится
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жалко у пчелки, а у тебя Х...й на лбу, питраст !
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Загальновідомий факт N18:
Русскій завжди думає о х..ях.
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***** дал своему вассалу Зештанмаеру новые вводные? А украинцев Зештанмаер спросил хотят ли они покидать свои дома или становиться серой зоной? Все идет к тому что Зештанмаер готовит из линии фронта новую границу.
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У Хомчака переконані, що поскільки правий берег Дніпра значно вищий за лівий, саме там потрібно будувати Східний вал проти сєпарів.
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У нього зараз приоритет, це боротьба з «нациками».
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Нужно освобождать Новоазовск от российских оккупантов, все знают как они танками зашли в Новоазовск,а потом подвезли за 120 км пьяных шахтёров с Кузбасса.
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трудолюбивые идиоты)))))))))) остановитесь))))))))))))))
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Сколько метров,километров своей земли сдадим в никуда,просто,чтоб перестать стрелять?
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Схоже, що євреї вирішили взяти історичний реванш за Умань і тим самим помститися українцям. Знаряддя цієї помсти їх єдинокровний, правда тупий, Зеленський, але в досвідчених руках Бені.
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При всем "уважении" к зеле непонятно,почему кацапня не заткнется на 7 дней и не даст зелебанам отвести ВСУ? Ведь это в их же интересах.
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может для начала развода пускай Дебальцево отдадут под контроль украинских войск, а потом следующий шаг планировать. А то получается пошаговая сдача Украины в одностороннем порядке. Хотелось бы отпуск в Украине как независимой стране проводить, а не как губернии Московии.
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За Дебальцево навіть не згадують, трясця їх мамі!
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Та вже називали б речі своїми іменами: ВІДЕДЕННЯ! Розведення вже відбулося: лохів розвели, як казав покійний Чечетов, как котят. До зелених, правда, ще не доходить.
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Следующие 4 пункта -
1/ Конча Заспа.
Добавляйте, жидобандеровцы Предварительно определено еще четыре участка, на которых возможно разведение сторон на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 4149
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А недвижимость в Крыму, Вы забыли.?Или она неприкасаемая?
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А не придется ли потом харкая кровью возвращать обратно?
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А перед выборами Зештанмаер не говорил что ВСУ будут оставлять наши города боевикам. И не говорил что назначит Хомчака Иловайскокго нач.штабом, который наверное побил рекорд жукова и за сутки положил 2000 наших бойцов в землю. Зештанмаер рассказывает что его избиратели хотели завершения войны. Но все хотели завершения войны подразумевающее после освобождения нашей земли а не капитуляции. Когда во время второй мировой войны люди хотели завершения войны они вряд ли хотели остаться в окупации навсегда и подписать с Гитлером мир.
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Хомчак это то самый, который по просьбе Каломойского направил батальоны на отжим у Ахметова ЗуГРЕС, и таким образом создал условия для Илловайского котла.. а когда этим воспользовались кацапы-регуляры, то решили свалить всю вину на Муженко..в этом преступлении также виновен Корбан!
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Получается сепары и рашисты были на стороне Ахметова, лучшего Пециного дружбана.
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Ті,кого відводять,ви хоч бліндажі підврвіть,негоже ворогу хоч щось залишати...
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***** "не лоха" естественно киданет и вся страна окажется в плохой ситуации по вине идиотов, а потом он скажет, что никому ничего не должен был.
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В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом - нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя.
Карл Маркс
у Зе это посидеть за столом Европы.
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Да вот только накладочка выходит...- 7-ь дней могут затянуться на годы.
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просто не будут докладывать на официальном уровне, что были нарушения тишины и капитуляция ска продолжится..
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ВСУ под руководством Хомчака планирует нарушать Конституцию Украины
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

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Останутся пограничники и полиция. Гениально. Вся работа ЗЕлупента будет сведена к выклянчиванию заложников у *****.
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гопник? Отвод будет только с одной стороны?
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Корчинский - Зеленский агент ФСБ?
Разговор Зеленского с ветеранами на передовой

https://youtu.be/SQNKFnyTDm8

Предварительно определено еще четыре участка, на которых возможно разведение сторон на Донбассе, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 6030
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Ви ублюдки! Покажіть куди і де козломорді відвели і кого розвели!
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Завдання ООС - звільнити окуповані райони України від загарбників, - Наєв
Основне завдання, яке поставлено перед командуванням Об'єднаних сил - звільнити окуповані території Донбасу, райони Донецької та Луганської областей від загарбників.
Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
=========Це що виходить? По версии смертного Зеленского и Хомчака ВСУ это загарбники, а окуповані території це Луганщина та Донеччина? (за "безсмертного" обижаются)
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сорокадвухлетний янелох включил турборежим.
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Отмечается, что после разведения войск в "серой зоне"(Украины) окажутся около 30 населенных пунктов, но в них останутся украинские пограничники",- На границе с оккупированным Крымом есть а теперь и на Донбассе украинские пограничники. Если есть пограничники значит есть и официальная граница. Одним словом Зеленский ведет к капитуляции и новому 1918-1933.
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Ну Моня Деля как и не понял, что он не лох, а дебил. А это надолго, если не навсегда. Правда, нав егда может оказаться достаточно коротким....
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