 Попередньо визначено ще чотири ділянки, на яких можливе розведення сторін на Донбасі, - пресцентр ООС

Про це повідомив пресцентр ООС у письмовій відповіді на звернення Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Попередньо визначено ще додатково чотири ділянки, на яких можливе розведення сторін, але рішення щодо них поки ще тристороння контактна група в Мінську не приймала.

Водночас командування ООС опрацювало питання розведення вздовж усієї лінії розмежування, але за умов остаточного припинення вогню", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що після розведення військ у "сірій зоні" опиняться близько 30 населених пунктів, але в них залишаться українські прикордонники, поліція і місцеві органи влади.

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У пресцентрі ООС розповіли про основні моменти розведення. Почнеться процес на ділянках в районі Богданівки і Золотого, далі - ще на чотирьох ділянках, потім - по всій лінії розмежування. Розведення займе 30 днів, з яких безпосередньо відведення сил займе три доби, після того, як мине сім днів повного припинення вогню на ділянці розведення.

Після відведення військ передбачається розмінування і демонтаж фортифікаційних споруд, на 29 добу представники СММ ОБСЄ мають перевірити виконання необхідних заходів.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".