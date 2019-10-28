 Російський дипломат шпигував у Болгарії: вивідував секрети ЄС і НАТО

За даними слідства, дипломат займався розвіддіяльністю з вересня 2018 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Чоловік зустрічався з болгарськими громадянами, зокрема з високопосадовцями, що мають доступ до секретної інформації країни, а також Євросоюзу і НАТО.

За даними прокуратури, росіянин хотів отримати цю інформацію в обмін на хабар. Діяльність шпигуна розкрило Агентство національної безпеки Болгарії.

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Підозрюваний - перший секретар посольства РФ у Болгарії, його імені у відомстві не назвали. Згідно з сайтом посольства, цю посаду обіймають 9 осіб.

У зв'язку з тим, що підозрюваний має дипломатичний імунітет, розслідування призупинили.

Виданню "Фокус" розповіли в МЗС Болгарії, що через цю справу відомство викликало російського посла і висунуло йому вимогу відкликати з країни дипломата. У МЗС додали, що підозрюваний вже залишив територію Болгарії.

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