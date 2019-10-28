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Все про:Болгарія (125) Росія (20268) шпигунство, шпіонаж (352)

 Російський дипломат шпигував у Болгарії: вивідував секрети ЄС і НАТО

Агентство національної безпеки Болгарії запідозрило першого секретаря посольства РФ у шпигунстві. Дипломат зі скандалом залишив країну.

За даними слідства, дипломат займався розвіддіяльністю з вересня 2018 року. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Чоловік зустрічався з болгарськими громадянами, зокрема з високопосадовцями, що мають доступ до секретної інформації країни, а також Євросоюзу і НАТО.

За даними прокуратури, росіянин хотів отримати цю інформацію в обмін на хабар. Діяльність шпигуна розкрило Агентство національної безпеки Болгарії.

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Підозрюваний - перший секретар посольства РФ у Болгарії, його імені у відомстві не назвали. Згідно з сайтом посольства, цю посаду обіймають 9 осіб.

У зв'язку з тим, що підозрюваний має дипломатичний імунітет, розслідування призупинили.

Виданню "Фокус" розповіли в МЗС Болгарії, що через цю справу відомство викликало російського посла і висунуло йому вимогу відкликати з країни дипломата. У МЗС додали, що підозрюваний вже залишив територію Болгарії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156376
 
   
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Половина БОЛГАРИИ скуплена кацапыами. Нельзя туда ехать отдыхать - все угробили, все поломано, везде кацапская речь.
ЧЕМУ УДИВЛЯТЬСЯ ПРО ШПИОНОВ? У них там дачи на море
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Пів Чехії куплено кацапами також. Та й у Фінляндії кацапні, як гною.
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гнать нужно отовсюду кацаскую падаль!
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Кацапы кроме как воровать и гадить по всему миру , не на шо не способны .
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я знову ж, в 3044-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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