 У Раді планують розробити законопроєкт про лобізм

Про це повідомив у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань державної влади Андрій Клочко, передає Цензор.НЕТ.
Група підготує в стислі терміни законопроєкт про лобізм і публічну адвокацію.
"Під час круглого столу "Інституціалізація лобіювання в Україні" домовилися про створення робочої групи, яка підготує в стислі терміни законопроєкт про лобізм і публічне адвокатування", - повідомив Клочко.
За його словами, законопроєкт про лобізм дозволить знизити корупцію в Україні.
"Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами завдання - знизити рівень корупції в Україні до мінімуму, ліквідувати норми, що містять корупціогенні ризики. Оскільки лобіювання - це діяльність, яка має високі корупційні ризики, то держава, а також суспільство повинні мати вичерпну інформацію, хто, в чиїх інтересах, і яким чином впливає на органи державної влади", - заявив нардеп.
должен снизить коррупцию в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3156374
Боротьба з корупцією це не херня
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Нет .Не только Тебе.Мне тоже так кажется что херней маются "слуги". А еще должны разработать законопроект о фетишизме,ананизме,пофигизме идебилизме.