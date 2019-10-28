 У Раді планують розробити законопроєкт про лобізм

Про це повідомив у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань державної влади Андрій Клочко, передає Цензор.НЕТ.

Група підготує в стислі терміни законопроєкт про лобізм і публічну адвокацію.

"Під час круглого столу "Інституціалізація лобіювання в Україні" домовилися про створення робочої групи, яка підготує в стислі терміни законопроєкт про лобізм і публічне адвокатування", - повідомив Клочко.

За його словами, законопроєкт про лобізм дозволить знизити корупцію в Україні.

Читайте також: Дружина пропагандиста Вишинського заплатила лобістам із США $50 тисяч. ДОКУМЕНТ

"Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами завдання - знизити рівень корупції в Україні до мінімуму, ліквідувати норми, що містять корупціогенні ризики. Оскільки лобіювання - це діяльність, яка має високі корупційні ризики, то держава, а також суспільство повинні мати вичерпну інформацію, хто, в чиїх інтересах, і яким чином впливає на органи державної влади", - заявив нардеп.