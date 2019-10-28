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Все про:законопроект (826) лобіювання (46) Слуга народу (400) Клочко Андрій (3)

 У Раді планують розробити законопроєкт про лобізм

Робоча група народних депутатів підготує законопроєкт про лобізм і публічне адвокатування, який має знизити корупцію в Україні.

Про це повідомив у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань державної влади Андрій Клочко, передає Цензор.НЕТ.

Група підготує в стислі терміни законопроєкт про лобізм і публічну адвокацію.

У Раді планують розробити законопроєкт про лобізм 01

"Під час круглого столу "Інституціалізація лобіювання в Україні" домовилися про створення робочої групи, яка підготує в стислі терміни законопроєкт про лобізм і публічне адвокатування", - повідомив Клочко.

За його словами, законопроєкт про лобізм дозволить знизити корупцію в Україні.

У Раді планують розробити законопроєкт про лобізм 02

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"Президент України Володимир Зеленський поставив перед нами завдання - знизити рівень корупції в Україні до мінімуму, ліквідувати норми, що містять корупціогенні ризики. Оскільки лобіювання - це діяльність, яка має високі корупційні ризики, то держава, а також суспільство повинні мати вичерпну інформацію, хто, в чиїх інтересах, і яким чином впливає на органи державної влади", - заявив нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156374
 
   
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Какой-то хернёй занимаются . Мне одному это кажется ?
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Тобі ж написано:

должен снизить коррупцию в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3156374

Боротьба з корупцією це не херня
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Не можеш победить корупцию, возглавь. Конечно возглавлять корупцию, это не херня.
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В Раде планируют разработать законопроект о лоббизме

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Нет .Не только Тебе.Мне тоже так кажется что херней маются "слуги". А еще должны разработать законопроект о фетишизме,ананизме,пофигизме идебилизме.
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Очень полезные данные, особенно для дальнейших кадровых назначений.
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Він добре розбирається в надувних ляльках. В корупції тим більше. Закон вийде гарний.
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Ну неплохо, но приживется ли у нас принципы США, это не идеальная система, но намного лучше, чем у нас.
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Такі закони в розвитих демократіях є. Подивимося, що в нас вийде. Скоріше за все - це буде узаконювання корупції. Корупція в законі, значить корупцію побороли.
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