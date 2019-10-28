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 Політика України, Суспільство
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Все про:Портнов (136) розслідування (1564) Чорновол Тетяна (106) ДБР (589)

 ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Держбюро розслідувань зареєструвало дві кримінальні провадження стосовно заступника голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це заявила ексдепутатка і журналістка-розслідувачка Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.

Чорновол повідомила, що ДБР почало досудове розслідування за її заявами про злочини Портнова.

"А саме: створення злочинної організації для узурпації влади. Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, "лояльність" суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрія Богдана в Офіс Президента.

Друга справа – зловживання службовим становищем в часи режиму Януковича, зокрема тиск на суди Портновим на посаді керівника судоустрою АП з метою прийняття ними рішень в інтересах однієї комерційної структури", - уточнила вона, опублікувавши фото документів.

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ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол 01

ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол 02
ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол 03
ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР заявило, що в заяві Чорновол немає інформації про можливі злочини Портнова і Богдана

ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156371
 
   
 Топ коментарі
 
як Трубі розслідувати діло Портнова, щоб не вийти на себе?
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Есть сомнения , - кто такой ВА Нелох ???
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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ну вот, а вы говорили что танька бесполезная))) хотя труба не будет расследовать эти преступления, а может и наоборот, что бы портонов и богдан висели на крючке уже у зели а не зеля у них
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ЧорновЫл))) экс))народ дал тебе пенделя на выборах так и катись туда куда послали)))
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як Трубі розслідувати діло Портнова, щоб не вийти на себе?
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"Это политическое преследование со стороны недобросовестных сотрудников ГБР" ((c) Труба)
И дело вылетит в тр... будет в шляпе...
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А мертвечук - неприкасаемый? все сходит с рук,меня нельзя устранить от чего то говорил он
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При ПЕТЕ 5 лет шли расследования никто ни сел, сейчас одни расследования никто ни сел! А САЖАТЬ КОГДА БУДУТ? Судя по всему никогда!!
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ДА ДА ДА
самое главное что не было сказано какого года эта весна будет
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Я би на місці Чорновол не надіявся на ці розслідування, бо це одне шобло...
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Танюха, ты умничка!!! Дави этого Портнова! Он должен заниматься только собой. На Пороха не должно быть у него времени.
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Что бы не говорили, но Татьяна Чорновол, как сейчас модно говорить, баба с яйцами
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от шоб вони один одного пересаджали.. але Пєтя має бути першим!!
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наконец-то, Таню удовлетворили, так добивалась, хотя бесполезно все в стране, где проблемы с наличием правосудия.
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Умніваюся, що саме за цієї влади сядуть Портнова, Богдан і Медведчук, але штрикати це ла*но потрібно. Щоб смерділо і викликало рвоту. В тому числі і у Зєлєнского. Може рвотний рефлекс призведе таки до необхідності їх позбутися? А якщо і не вийде, то папери не горять і ************ наступній владі.
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Портнов о своем сотрудничестве с «Приватом» поведал лишь раз: «Договор с Приватбанком на юридическое обслуживание у меня датирован 2001 годом. Касался он, прежде всего, инвестиционного бизнеса, который был представлен в «Приватбанке» покупкой предприятий, защитой собственности и так далее...»
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Танюша никак не успокоится, что отогнали от власти.
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За портнова переживаєте? Треба його в Панаму відправити. Сховати від "кровожерливої" Тетяни, та й з правоохорончими органами поспілкується. Вони його чекають. Може й "відпочинок" організують
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Та мне пофиг, шо Портнов, шо Таня с Пашинским. В стране должны работать законы для всех.
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корыта нет ..а челюсти всё жуют..жуют..инстинкт экс- дупутантки))
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Держись Танюха, мы с тобой ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3675

ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4114
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И чем ето гебеер может похвастаться??? кого посадили?

гебеер те же яйца только в профиль. ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол - Цензор.НЕТ 1221
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П'ять років не було часу на ригів, бо були зайняти пограбуванням країни, а тепер згадали, що риги тоже крали))Вяс всіх нагіляку хто був при владі останні десять років !!!
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