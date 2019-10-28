 ДБР розпочало ще два розслідування злочинів Портнова, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Про це заявила ексдепутатка і журналістка-розслідувачка Тетяна Чорновол, інформує Цензор.НЕТ.

Чорновол повідомила, що ДБР почало досудове розслідування за її заявами про злочини Портнова.

"А саме: створення злочинної організації для узурпації влади. Мова йде про фінансування та інші послуги (зокрема, "лояльність" суддів), надані Портновим Зеленському під час виборчої кампанії з метою призначення своїх людей на ключові державні посади, зокрема – призначення Андрія Богдана в Офіс Президента.

Друга справа – зловживання службовим становищем в часи режиму Януковича, зокрема тиск на суди Портновим на посаді керівника судоустрою АП з метою прийняття ними рішень в інтересах однієї комерційної структури", - уточнила вона, опублікувавши фото документів.

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