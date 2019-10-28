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Все про:Вітренко (71) ГТС (89) Росія (20268) транзит газу (82)

 У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко

Якщо РФ і Україна не домовляться про транзит російського газу, українську ГТС можна буде використовувати для збереження енергії, яку виробили з альтернативних джерел.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тієї субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлювальних джерел – вітру чи сонця – або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню", - повідомив Вітренко.

За його словами, Україна працює над тим, щоб бути енергетичним мостом між різними країнами Європи.

Читайте також: РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, - Вітренко

"Щоб можна було, наприклад, транспортувати газ з Румунії, де є профіцит, у такі країни, як Словаччина, Польща або Молдова. Питання транспортування газу до Молдови, до речі, буде актуальним і цієї зими, оскільки Молдова теж залишиться без російського газу, якщо не буде транзиту. Всі ці можливості вивчаються, використання їх не є простим, але перспектива є", - зазначив він.

Однак, Вітренко заявив, що найближчим часом Україна не зможе отримувати від таких альтернативних шляхів використання ГТС такий же дохід, який отримує зараз, коли є транзит.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156369
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно рвать все связи с оккупантами. Все.
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пускай лучше транзита не будет, чем нас нагнут и вернут в совковое вонючее стоило.
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Геруса на нары, обязательно.
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Поки все йде до того, що від транзиту росгазу через Україну кремльгаз через кілька років зможе відмовитись. Ямальський поженуть обхідними газогонами, а недостаючі потужності перекриють поставками ЗПГ. Надлишки зі старіючих родовищ Зах. Сибіру або лише на внутрішнє споживання лишаться або збудують таки "західну гілку" для поставок в Китай.
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Тому і треба контракт стандартний на 10 років. А потім побачимо.
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А еще лучше сероводород - от пуканья петяботов !Можно не только Украину обогреть а и усю Европу))
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дебилы, лучше трубу сдайте в аренду контробасу, пусть сигареты по трубе гонят-------- прибыль будет не меньше транзита газа У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9424
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Сирійських біженців через Угорщину до австріяк треба вкачувати
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Зачем водород? Можно из ГТС гиперлуп построить, за 10 минут добираться из Харькова во Львов. Поручите Омельяну.
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А ещё лучше Витренко заварить в трубу вместе Коболевым и всеми остальными кто просрал ГТС, и гонять их по трубе туда-сюда.
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Можно ещё внутри труб проложить оптоволоконные кабели! Получится внушительная система связи, интернет и IPTV будет в каждой избушке
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Він турбується про працевлаштування після того як турнуть з нафтохаза. Ахмєтовські СЕС та ВЕС скоро почнуть розхитувати енергосистему, тому можуть пробити преференції ще й для систем утилізації чи зберігання енергії при ситуативних надлишках їх потужності.
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Один "гениальный деятель" обещал построить гиперлуп. Его единомышленник решил устроить водородную революцию. Маразм крепчает в родном отечестве.
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это не маразм, это посыл: гтс остается без транзитного газа...а это проблемы газоснабжения объектов внутри страны
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Старо, как двадцатилетнее гамно Пєтросяна.
Так шутілі, когда перегоняли украинские Ту-160 в *********: «Хахльі в них картошку хранили гигигиги»....
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Крепко, однако же, у тебя в черепе засело говно петросяна.
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на Молдові заробимо?! - оце серйозний бізнес -проект, вона ж багатша за Україну вже - то можна і добре заробити!а Вітренку- респект за серйозний підхід.
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Нет, механизм очевиден: Воду электролизом разлагаем на кислород и водород. Водород по трубам доставляем на ТЭЦ. У ТЭЦ вместо дыма идёт водяной пар.

Вот только совершенно непонятно - нахрена... Я не знаю способа выработки водорода, при котором сжигание полученного водорода приносило бы больше энергии чем потрачено на его получение. Таким образом чтоб получить водород, придётся потратить больше энергии чем получишь, а нахрена тогда заморачиваться с водородом? Так и используйте энергию которую хотите тратить на водород.
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Ну это примерно как "нахрена заморачиваться с бензином?" Ведь НПЗ довольно энергозатратны. И энергии тонны бензина всегда будет меньше энергии тонны нефти + энергия на перегонку и ректификацию. Все дело в удобстве транспортирования и хранения. ЭЛ.энергию с ГЭС, ВЭС и АЭС в мешки не сложишь.
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ЭЛ.энергию с ГЭС, ВЭС и АЭС в мешки не сложишь.

Если поглядеть с этой стороны - да, довод серьёзный. Для долговременного хранения излишков энергии.

Но дорогая выйдет та энергия... Может чем так её хранить, рациональнее вообще не вырабатывать её излишки?
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Дивлячись кому. Коли є дикий зелений тариф, то раціонально для вигодонабувачів побільше таких потужностей будувати. А коли "ринок" збанкрутує і виплачувати такі ціни стане ні з чого та преференції пріоритетного включення "зеленки" відмінять, то перед бізнесменами стоятиме альтернатива або банкрутувати або виробництво якогось палива з цих мегаватів запускати.
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Якщо це мережевий акумулятор і не отримає стимулюючого тарифу на зберігання, то невигідно. Чи всі вже обзавелись електромобільчиками?
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Присоединить гтс к андронному коллайдеру и закольцевать - може бабахне так що путин капитулируе ! )
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"Смеси водорода с кислородом или воздухом взрывоопасны и называются гремучим газом."
"Однако гремучий газ способен гореть в широком диапазоне концентраций водорода, от 4 - 9 объёмных процентов в бедных смесях и до 75% в богатых смесях. Приблизительно в этих же пределах он способен и детонировать"
"Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении и температуре 510 °C. При комнатной температуре в отсутствие источников зажигания (искра, открытое пламя) гремучий газ может храниться неограниченно долго, однако он способен взорваться от самого слабого источника, так как для инициирования взрыва достаточно искры с энергией 17 микроджоулей. С учётом того, что водород обладает способностью проникать через стенки сосудов, в которых он хранится, например, диффундировать сквозь металлические стенки газового баллона, и не обладает никаким запахом, при работе с ним следует быть чрезвычайно осторожным."
Посадить сына Наталии Витренко на трубу с водородом и ...
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Висновок - шерстяні светрики не носити.
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Ви там десь помітьте, що:
1) дефундація, звісно є, але для оцінки треба знати, яка саме маса водню проходить через яку площу труби і за який час.
2) водень легший за повітря, він не буде накопичуватися ніде, крім закритих не вентильованих приміщень, на відміну від пропану, який накопичується в низинах
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Надо закачать закись азота - веселящий газ
Зе ляпнет с экрана и все ха-ха-ха
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Витренко красава - гигант мысли, даже Омеляна с его гиперлупой обогнал У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3747

У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5002


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Богата Украина специалистами с креативными идеями или специалистами с больным воображением.
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***.......ся!!!! У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6280 У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6485 !, а термоядерное топливо можно закачать?
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Давайте уже на гелий 3 переходить , а то водород как-то не серьезно...
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для початку хтось має дати 100 мільярдів $ на цю хотілку
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И к стати витренко,: пропеллер тебе в зад для возобновления Энергии
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Кто о чем, а евреи пекуться только о деньгах.
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