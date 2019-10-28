 У разі припинення транзиту газу в ГТС можуть закачати водень, - Вітренко

Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тієї субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлювальних джерел – вітру чи сонця – або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню", - повідомив Вітренко.
За його словами, Україна працює над тим, щоб бути енергетичним мостом між різними країнами Європи.
"Щоб можна було, наприклад, транспортувати газ з Румунії, де є профіцит, у такі країни, як Словаччина, Польща або Молдова. Питання транспортування газу до Молдови, до речі, буде актуальним і цієї зими, оскільки Молдова теж залишиться без російського газу, якщо не буде транзиту. Всі ці можливості вивчаються, використання їх не є простим, але перспектива є", - зазначив він.
Однак, Вітренко заявив, що найближчим часом Україна не зможе отримувати від таких альтернативних шляхів використання ГТС такий же дохід, який отримує зараз, коли є транзит.
из метана
Так шутілі, когда перегоняли украинские Ту-160 в *********: «Хахльі в них картошку хранили гигигиги»....
Вот только совершенно непонятно - нахрена... Я не знаю способа выработки водорода, при котором сжигание полученного водорода приносило бы больше энергии чем потрачено на его получение. Таким образом чтоб получить водород, придётся потратить больше энергии чем получишь, а нахрена тогда заморачиваться с водородом? Так и используйте энергию которую хотите тратить на водород.
Если поглядеть с этой стороны - да, довод серьёзный. Для долговременного хранения излишков энергии.
Но дорогая выйдет та энергия... Может чем так её хранить, рациональнее вообще не вырабатывать её излишки?
"Однако гремучий газ способен гореть в широком диапазоне концентраций водорода, от 4 - 9 объёмных процентов в бедных смесях и до 75% в богатых смесях. Приблизительно в этих же пределах он способен и детонировать"
"Гремучий газ самовоспламеняется при атмосферном давлении и температуре 510 °C. При комнатной температуре в отсутствие источников зажигания (искра, открытое пламя) гремучий газ может храниться неограниченно долго, однако он способен взорваться от самого слабого источника, так как для инициирования взрыва достаточно искры с энергией 17 микроджоулей. С учётом того, что водород обладает способностью проникать через стенки сосудов, в которых он хранится, например, диффундировать сквозь металлические стенки газового баллона, и не обладает никаким запахом, при работе с ним следует быть чрезвычайно осторожным."
Посадить сына Наталии Витренко на трубу с водородом и ...
1) дефундація, звісно є, але для оцінки треба знати, яка саме маса водню проходить через яку площу труби і за який час.
2) водень легший за повітря, він не буде накопичуватися ніде, крім закритих не вентильованих приміщень, на відміну від пропану, який накопичується в низинах
Зе ляпнет с экрана и все ха-ха-ха