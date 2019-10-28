 В Україні недостатньо сироватки проти дифтерії для лікування всіх хворих, - радник глави МОЗ Голубовська

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Голубовська сказала на пресконференції в Києві.

За її словами, на даний момент кількість зафіксованих випадків дифтерії приблизно така сама, як реєструється щорічно. Вона зазначила, що показники зросли через спалах дифтерії в Ужгороді, носіями якої стали студенти, які прибули з Індії.

"На сьогодні проблема не з самим захворюванням, а в тому, що у нас немає готовності відповідати адекватно на будь-які спалахи інфекційних хвороб... Доки буде така розбалансована система, а суспільство перебуватиме в стані соціальної кризи, як зараз, то природно, що ми постійно матимемо спалахи інфекційних хвороб", - вважає Голубовська.

Радник міністра додала, що на даний момент в Україні немає жодного нормативного документа, який би регулював стандарти надання медичної допомоги хворим на дифтерію.

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За її словами, протидифтерійного імуноглобуліну, який поставляється в Україну періодично і якого станом на 24 жовтня було близько 140 флаконів на всю країну, абсолютно недостатньо на майже 20 хворих на дифтерію.

"Бо на одного дорослого пацієнта необхідно приблизно 50 доз, тобто, по суті справи, це на кількох хворих. Звичайно, доводиться зменшувати кількість введеного антитоксину... Наприклад, під час кору не було засобів специфічної терапії, і там найголовніше було - часовий чинник: вчасно звертатися за допомогою, то тут, якщо навіть пацієнт надійде і у нас немає засобів специфічної терапії, а основний фактор патогенності цієї палички - це токсин, який викликає характерні зміни в ротоглотці і важке ураження внутрішніх органів, то природно, нейтралізація цього токсину є основним лікуванням цього захворювання, і звичайно, доступ у нас обмежений, якщо м'яко сказати", - наголосила радник міністра.

За її словами, вводити антитоксин необхідно абсолютно кожному хворому незалежно від тяжкості захворювання.

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