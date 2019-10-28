 В Україні недостатньо сироватки проти дифтерії для лікування всіх хворих, - радник глави МОЗ Голубовська

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Голубовська сказала на пресконференції в Києві.
За її словами, на даний момент кількість зафіксованих випадків дифтерії приблизно така сама, як реєструється щорічно. Вона зазначила, що показники зросли через спалах дифтерії в Ужгороді, носіями якої стали студенти, які прибули з Індії.
"На сьогодні проблема не з самим захворюванням, а в тому, що у нас немає готовності відповідати адекватно на будь-які спалахи інфекційних хвороб... Доки буде така розбалансована система, а суспільство перебуватиме в стані соціальної кризи, як зараз, то природно, що ми постійно матимемо спалахи інфекційних хвороб", - вважає Голубовська.
Радник міністра додала, що на даний момент в Україні немає жодного нормативного документа, який би регулював стандарти надання медичної допомоги хворим на дифтерію.
За її словами, протидифтерійного імуноглобуліну, який поставляється в Україну періодично і якого станом на 24 жовтня було близько 140 флаконів на всю країну, абсолютно недостатньо на майже 20 хворих на дифтерію.
"Бо на одного дорослого пацієнта необхідно приблизно 50 доз, тобто, по суті справи, це на кількох хворих. Звичайно, доводиться зменшувати кількість введеного антитоксину... Наприклад, під час кору не було засобів специфічної терапії, і там найголовніше було - часовий чинник: вчасно звертатися за допомогою, то тут, якщо навіть пацієнт надійде і у нас немає засобів специфічної терапії, а основний фактор патогенності цієї палички - це токсин, який викликає характерні зміни в ротоглотці і важке ураження внутрішніх органів, то природно, нейтралізація цього токсину є основним лікуванням цього захворювання, і звичайно, доступ у нас обмежений, якщо м'яко сказати", - наголосила радник міністра.
За її словами, вводити антитоксин необхідно абсолютно кожному хворому незалежно від тяжкості захворювання.
нипабидимый иммунитеткремацию в подарок". Обмани фарммафию!
Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях.
Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало.
Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию.
А если все водители перестанут покупать новые огнетушители, старые со временем выйдут из строя и в случае пожара выгорят все авто на автостоянке. И одна или две пожарные машины мало помогут.
И потом кто-то задаст вопрос: Мне интересно как ответят МЧС, Кабмин и власть за то, что в Украине недостаточно пожарных? Они стоят миллионы? Нет в бюджете денег? Недостаточно - это значит признание своей вины перед людьми, которые умрут.
Вспышка кори в Нацгвардии: в в/ч в Винницкой области заболели более 20 военнослужащих
хорошо, что гройсман денег оставил в загашниках...
медики за помощью могут обратиться к смартфону
"Срок годности сывороток при хранении в замороженном состоянии - один год, при хранении в условиях +4-8 град. С - четыре месяца".
Не хотят прививок - досвидания, государство свой долг перед ними выполнило, далее вся ответственность на них самих - пусть за свои покупают сыворотки, или лечатся у колдунов - государство это ниипёт.
Самі ж написали, що запас в межах норми, сироватки не вистачає через захворювання іноземних студентів.
Эту дрянь к нам завезли. Но! Теперь то, если вдруг отменят справки для посещения бассейна, то заражений будет на порядок выше! Я бы не хотела посещать бассейн с жителями тех стран (не буду называть, каких), в которых данные заболевания на каждом шагу. Крысы, люди, свиньи, все скопом роются в мусорке... А учиться едут к нам!
Ну да, бомжи, ага...
Принц Йоахим Фридрих Эрнст Вальдемар Прусский (10 февраля 1868, Дворец кронпринцев - 27 марта 1879, Новый дворец в Потсдаме) - шестой ребёнок и младший сын кронпринца Фридриха Вильгельма (позже король Пруссии и император Германии Фридрих III) и Виктории Саксен-Кобург-Готской, старшей дочери королевы Виктории и принца Альберта.Жизнь[править | править код]
Вальдемар был живым и весёлым мальчиком, шумным и резвым, с чувствительным, независимым и честным характером. Он быстро учился, и его мать находила удовольствие в его обучении. У Вальдемара был «весёлый» характер, отличное чувство юмора и он любил животных. Однажды, навещая свою бабушку королеву Викторию, Вальдемар отпустил погулять своего любимого крокодила в её кабинете, что до глубины души поразило пожилую королеву. Королевская принцесса писала, что она будет очень расстроена, когда Вальдемару придёт время ходить в школу, «поскольку он её мальчик». Казалось, она любила Вальдемара больше его старших братьев Вильгельма и Генриха.
Менее чем через четыре месяца после смерти его тёти по материнской линии, принцессы Алисы, великой княгини Гессенской, и двоюродной сестры Марии, Вальдемар серьёзно заболел дифтерией и умер в Берлине 27 марта 1879 года. Он был похоронен в королевском мавзолее Фриденскирхе в Потсдаме, близко к главному алтарю и своему старшему брату принцу Сигизмунду. Позднее его родители были похоронены недалеко от центра мавзолея прямо под куполом.
Правильно? Там же чихающие и кашляющие бомжи по всему дворцу лазили.
Как думаете, на какое расстояние мог подойти к дворцу даже не чихающий бомж?
кого из партнеров подключили, чтобы решить эту задачу?
Що ви взагалі робите для запобігання розповсюдження хвороби..
Для получения суточной дозы селена я бы предпочел семечки подсолнуха, творог, яйца или цельнозерновой хлеб. А чеснок тоже продукт полезный, но без фанатизма.
100 г сала содержат 0,2 мкг селена https://fitaudit.ru/categories/fts/selenium
100 г чеснока 14,г http://frs24.ru/st/soderzhanie-selena-v-produktah/
Суточная потребность 55 мкг.
Для получения суточной дозы только салом - порядка 30 кг! Только чесноком - больше 300 грамм. И то и то трындец какой перебор. Не говоря уже о "двойной дозе".
В статье вообще-то речь о сыворотке.
Американская геноцидница с лета 2016 года в украинском Минздраве.
"На большом клиническом материале за 1994-1996 годы (188 больных) в условиях современной эпидемии дифтерии в г. Киеве проанализирована эффективность вакцинации взрослых. Отмечено, что вакцинация взрослого населения проводилась без контроля начального уровня показателей антитоксического иммунитета и без четкого соблюдения интервалов между прививками.
Установлено превалирование привитых в структуре заболевших на дифтерию. Доказана возможность развития тяжелых форм дифтерии у привитых взрослых с типичными для дифтерии осложнениями.
По данным проведенной кампании вакцинации взрослых от дифтерии подтверждено отсутствие тождественности понятий "привитой" и "иммунный" и установлено, что минимальный защитный уровень антитоксических антител (1:40) не гарантировал от развития болезни и возникновения осложнений, а также не мог быть достаточным критерием восприимчивости к дифтерии.
Сравнение клинического течения дифтерии у привитых (188 больных) и непривитых (132 больных) взрослых продемонстрировало отсутствие достоверных различий между проявлениями заболевания и осложнениями в обеих группах. При этом в группе привитых не выявлено каких либо взаимосвязей между кратностью, сроками вакцинации и уровнем антитоксического иммунитета." - из автореферата диссертации "Перебіг дифтерії у щеплених 2002 год"
Из Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27.06.05 N 0100/4853-05-32 «Об итогах проведения массовой иммунизации населения Российской Федерации против дифтерии в 2004 году»: …Как и в предыдущие годы среди заболевших преобладают привитые. Процент привитых заболевших взрослых составил 68,4%, детей - 83,2%…
За последние годы в стране только и знают, что уничтожают, а не создают. Всё. Промышленность. Сельское хозяйство... Самих людей уничтожают. Морально и физически. Нет ничего святого у правительства(.
И еще, удивляет сколько глупых людей - даже тут в каментах 73% не понимают разницу между вакциной и сывороткой.