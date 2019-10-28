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 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3380) добровольці (356) Троян (150) Азов (184) Золоте (72) Хомчак (74)

 Поліція нашу зброю не вивозила. Її передали нашим людям у Золотому, - учасник акції "Ні - капітуляції" "азовець" Янтар

Добровольці, які перебувають у Золотому, добре розуміють, що відповідальні за свою зброю.

Ветеран добровольчого батальйону "Азов" Денис Янтар у коментарі "ГОРДОН" заявив, що поліція не вивозила зброю добровольців із Золотого Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"З хлопцями, з якими служили, ми приїхали сюди добровільно. Планували на тиждень. По ідеї, скоро буде ротація. Як довго триватиме акція протесту - поки невідомо. Сьогодні вранці приїхали близько 20 поліцейських. У бойовій готовності, з розгрузками - і вишикувалися за 30 метрів від нашого будинку, де ми живемо. Нас було восьмеро осіб, ми самі вийшли до них: мовляв, чого вони тут зібралися? Якщо є якісь питання - давайте поспілкуємося. Чого тягнути? Вони сказали, що жодних питань до нас у них немає, але їх непокоїла машина, яка стояла поруч. Вони хотіли її оглянути. Це було авто журналіста Максима Левіна, який знімав тут сюжети. Він заїхав увечері і залишився у нас переночувати. Насправді, було якось дивно, що така кількість поліції приїхала тільки заради того, щоб оглянути одну машину. Можливо, спочатку у них були якісь інші цілі. Причому дивно, що серед них були представники різних структур. Хтось нормально розмовляв, хтось - поводився пихато. Потім вони поїхали", - сказав Янтар.

Він підкреслив, що місцеві жителі стали упереджено ставитися до ветеранів після спілкування з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком.

"Що це взагалі було? Не знаю. Дуже дивно це все. Не виключаю, що хотіли якось нас спровокувати. Щойно до нас заходив [заступник голови Національної поліції України Вадим] Троян. Сказав, що якщо хтось нас штурмуватиме, він першим подасть у відставку. Головне - не порушувати закон. Ніхто з нас цього не робить. Скільки нас всього тут зараз - я сказати не можу. Люди періодично приїжджають, від'їжджають. Є проблема, що деякі посадові особи роблять якісь химерні речі. Наприклад, Хомчак ходив по селу і розповідав людям, що в нашому будинку сидять нацики. Виникає питання - хто в його розумінні нацики? Нацгвардія? Тут її немає. Що він мав на увазі? І, зрозуміло, після спілкування з ним у місцевих жителів упереджене ставлення до нас. Хоча до цього ми з ними спілкувалися і досягали порозуміння, знаходили спільні знаменники. Як мінімум, діалог був. А тут вони кажуть: ось нам Хомчак сказав, що ви нацики. То яка у нього була мета, розпалити між нами конфлікт?" - зазначив співрозмовник.

За його словами, добровольці в Золотому добре розуміють, що відповідальні за свою зброю.

"Президент висловив свої побажання, після чого напруження в суспільстві був досить високе. Ми пішли назустріч. Наприклад, зброї на позиціях, про які говорив президент, зараз немає. Тобто в будинку зброї немає - її передали нашим людям у Золотому. Поліція нашу зброю не вивозить, такого не було. Вона не десь там у Києві, закрита в сейфі. Тим більше, ми несемо відповідальність за оформлену на нас зброю. Якщо та ж поліція і хтось ще вистрілить із моєї зброї - відповідатиму я. Ми ж всі тут з бойовим досвідом і все розуміємо. До речі, після візиту президента гостей у нас тут дуже багато. Постійно хтось приїжджає", - резюмував Янтар.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156364
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть Хомчик объяснит украинцам - КОГО ОН ОБОЗВАЛ НАЦИКАМИ?
Журналисты , ваш ХОД.
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При Порохі вони гавкали на Пороха. А Моніці лижуть сраку.
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Порохоботы, как это понимать?
вы же орали, шо фсё пропало! Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар - Цензор.НЕТ 7032
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При Порохі вони гавкали на Пороха. А Моніці лижуть сраку.
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охххоо полицаи решил начать МАЙДАН по приколу...а потом подумали а стоит ли оно этого..и уехали.. да полицаи это вам не понтоваться на улицах внутреней и большой Украины пальцы веером типа я ЗАКОН Я ВСЕГДА ПРАВ ЕСЛИ ДАЖЕ Я ВЯЛИКЕ ПАДЛЮКО... а тут пусть 8 но армия .. что такое забыли вам мочеприемники дать с катетером..
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порохоботы 8%-ные из сортира надумали управлять страной))) чёй-то там "диктовать" и "требовать")))
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Наоборот- все идет по плану..Авакова-Корбана. Шоу- Зеленский усмирает добробатов прошло на ура. Статисты Билецкого не пострадали. Маня Захарова в восторге, пора снимать санкции! Портнов, Богдан, Ермак- счастливы, все прошло как надо и можно слив назвать перемогой, Мызамирлы в интернетах запускают салюты в небо) Аваковские решалы опять в ништяках. Если доплюсовать чесно заработаное к баблу Гришина- Вомбата за деблокировку уголька во Львове, вообще не хило подлатались..
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успокойся благоверный они настолько тупые тех кого ты перечислил что хватит одного рожка АК 47 чтобы их отправить в Астрал...... даже лохи хотят жить а с ОГРОМНЫМ НАВОРОВАННЫМИ МИЛЛИОНАМИ И МИЛЛИАРДАМИ ТЕМ БОЛЕЕ...
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Тю, а где ты увидел, шо я неспокоен?)
Во первых- Бутусов традиционно свалил всю инфу вкучу, как бы подмахивая корбановцам.
Небыло никаких перепалок у вазелина с "рухом опору капитуляции" по одной простой причине- рух опору это совершенно другой оргкомитет и никаких переговоров с ОП не ведет до тех пор пока не уволят Богдан.
Все шо было в Золотом- постанова. Ну или почти все.
Очередная многоходовочка Авакова. Вот и все, шо я написал выше..
Ты шо сказать то хотел. благоверный?
https://www.5.ua/suspilstvo/tam-vse-pishlo-ne-za-planom-veteran-ato-pro-superechku-zelenskoho-z-viiskovym-201716.html
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Была пару дней назад фотка ЗЕ при встрече с ВСУ . И с краю фотки кусок лица Хомчака. Я обратила внимание на ненависть на его лице. Сейчас эту фотку и не найду. Губы тонкие и зло зажаты.
ХОМЧАКА В ОТСТАВКУ!
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Кто такой Хомчак было известно еще при Парашенке. Но тогда его порохосрань остервенело защищала как и Рюкзакова.
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В отставку его не даст президент Украины беня Коломойский, это его ставленник
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зате Зе щемить як Рюкзакова так і Хомчака - аж волосся дибки
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Хомчак після Іловайську зник у невідомому напрямку і сплив лише із Зе
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Правда? А при Пете Хомчак был хорошим. Не помнишь уже?
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У сои поменялись приоритеты. За шо платят - то и пишут.
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Цей хлопець агітував проти Порошенка.
Він писав: «Только нє Порошенко ! Ну, а с етого, єслі что, то только посмєємся».
Подивимось, як такі будуть «смєяться», коли їх, обеззброєнних «партієй міра» приведеною ними ж до влади, будуть відловлювати кассаби, з сил спеціальних операцій Путіна.

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Ну, шо, НЄ СМЄШНО?
«Например, Хомчак ходил по селу и рассказывал людям, что в нашем доме сидят нацики. Возникает вопрос - кто в его понимании нацики? Источник: https://censor.net.ua/n3156364»
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Пусть Хомчик объяснит украинцам - КОГО ОН ОБОЗВАЛ НАЦИКАМИ?
Журналисты , ваш ХОД.
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він скаже, що нічого подібного не робив.
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Так можно по хатам пройтись и у людей распросить. Настоящие журналисты умеют вопросы задавать
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Журналисты - ПЯТАЯ ВЛАСТЬ . Им только хорошо заплатить и они проникнут везде
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а може четверта влада? знов бабка поплуталась.
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Вам какая разница в раше? У вас вообще журналистов нет , одни *************
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Я вас, сепара, на порог не пущу .
В Словакии не принято в дома ходить. Все вопросы решают перед воротами дома. И это правильно.
А то в совке, такие как вы, сначала чай в гостях пьют, а потом стучат в кгб. И черные воронки вызывают.
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совсем, бабка с ума сошла, сепары кругом мерещатся.
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Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.Источник: https://censor.net.ua/n3156308
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40 конгрессменов - коррупционеров получили взятки от раши. Это будущие клиенты ФБР - запомните мое слово
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Невже серед конгресменів немає заангажованих дебілів?Чи там лише святі?
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Возникает вопрос - кто в его понимании нацики? Нацгвардия?

В понимании евреев все украинцы - нацики. Хоть я, правда, в слове "националист" ничего предосудительного не вижу. Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар - Цензор.НЕТ 6344
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В понимании ЗЕ - все украинцы черти. ДУМАЮ , что он не случайно так выразился. Жто обычное его отношение к простым людям
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хомчак с аваковым воюют за влияние на президента ? или как вообще этот цирк понять
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Какая разница, кто что понимает? О какой "ответственности" вообще речь идет? Перед Нацией, которую герои сами себе отмеривают, Нацию не спрашивая, или перед законом? Если было незаконно завезено оружие, если его незаконно вытащили из чехлов, зарядили и таскали с собой не в охотничьих угодьях и не при охоте, если его хранят за пределами сейфов, зарегистрированных в полиции, то полиция должна восстановить Закон, а не допускать его незаконную передачу от владельцев к третьим лицам.
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Ты прав, братан, на фронте всё должно быть по закону. А то вдруг дружеская сепарская ДРГ нападёт, а у азовцев на руках незарегистрированное оружие! Стрелять то нельзя, а то Моника накажет!
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На фронте есть армия, а туристы гуляют в Карпатах.
Вообще есть такой философский вопрос: зачем мне защищать власть местных бандитов от не местных таких же? Чем уголовники из моего района родом для меня лучше от заезжих?
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Знову ця кацапська свиня корк порк тут? Ану до кацапії, свиняче рило!
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16-е октября. Билецкий ставит ультиматум гидранту и дает ему 10 дней.
26-е октября. Из АП звонят Билецкому и с легким армянским акцентом спрашивают: -Продлевать будете?
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Я так понимаю , что ЗЕ по еврейски наплевал на все ультиматумы.
То есть людей , защитивших Украину , он слушать не собирается.
ЗАТО С СЕПАРАМИ ЛУГАНСКИМИ , якобы учителями украинскими, общался взасос
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"Есть проблема, что некоторые должностные лица делают какие-то бредовые вещи. Например, Хомчак ходил по селу и рассказывал людям, что в нашем доме сидят нацики. Возникает вопрос - кто в его понимании нацики? Нацгвардия? Тут ее нет.
Что он имел в виду?
И, разумеется, после общения с ним у местных жителей предвзятое отношение к нам. Хотя до этого мы с ними общались и достигали понимания, находили общие знаменатели. Как минимум, диалог был. А тут они говорят: вот нам Хомчак сказал, что вы нацики. Так какая у него была цель, разжечь между нами конфликт?" - сказал Янтарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3156364

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Комментарий Билецкого по этому поводу будет?
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Про москалей
😀😀😀
1946-й рік піймали москалі бендерівця і проводять профілактику.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Знову били тай питають третій раз.
- Кого будеш стріляти?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар
- Я канешно немца.
Бандерівець каже:
- Ти диви мені знов москаль лишився…
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Мне не жаль, головой думать нужно было, а так прикопают, как расходник и никто не вспомнит
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начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком. -- засланный казачок от президента Украины бени Коломойского. Это его друг .
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ахахаха))))нацжоны такие нацжоны... вы кого думаете с янеЛохом нае?
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Есть один огромный плюс -теперь многим стало ясно, что, даже временно, соединятся с аваковскими мордами, в борьбе со шмарклями, нельзя ни в коем случае
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У нашего народа четыре беды : 1. Лень ходить на выборы . 2. Нет достойного выбора . 3. Выбираем против . 4. Выбрали , но не знаем что с этим делать .
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Хомчак ходил по селу и рассказывал про "нациков"? Он настолько туп? Он конечно мутный тип,но скорее провокаторы им такое рассказывают. Там полно сепарни шляется.
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Ну я так понимаю, кабинетные вояки Пезыдэнта Мыру 2, как то и не поняли, что отдать глупый приказ, не означает, что его выполнятв действительно, а не на бумаге. Я понимаю, как только официальные силы отойдут, в окопах останется трофеи, и пр чем в достаточном количестве. И никто ничегт не нарушал....
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Мутный Денис, как бы не засланный казачок. То Зе, то Хомчак не так себя ведут.
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вот видите как можно быстро стать популярным в нашей стране, просто попасть в объектив и прокричать патриотический лозунг)))) а все начиналось с "патриота" булахов по моему его фамилия, что типа ухо откусили. а оказалось что он денег накрысил очень много, и ржет над нами)))
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для меня настоящие патриоты это бабушки в 14-15 годах отдававшие половину мизерной пенсии на армию. а эти просто зарабатывают на войне
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Эти пацаны могут внятно объяснить, чего они добираются своими действиями, заявлениями , провокациями и прочей фигнёй? ... если они против перехода в посёлке "Золотое", то и лугандоны тоже против ..... там уже года четыре пытаются и всё никак..
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этот чел никогда не воевал.глава нацкорпуса в николаеве
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