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 Політика України
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Все про:Мінагрополітики (53) Мінекономрозвитку (166) Милованов Тимофій (44)

 Деякі люди в Мінагрополітики намагаються незаконно зберегти над ним контроль. Ми їх звільняємо, - Милованов. ДОКУМЕНТ

Міністерством аграрної політики та продовольства, функції якого передані Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, намагаються продовжувати керувати люди, які не мають на це права.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пару тижнів назад я звільнив держсекретарів обох міністерств - АПК (агро) та Економіки. В день свого звільнення держсекретар АПК призначив виконуючим обов`язки держсекретаря іншу людину. Не маючи на це юридичного права (міністерство ліквідується, він звільнений), не попередивши і не отримавши в мене дозвіл ні як у міністра об’єднаного міністерства, ні як у голови комісії, яка реорганізовує та ліквідовує міністерства АПК", - розповів Милованов.

Він зазначив, що наказ про призначення в.о. держсекретаря не має юридичної сили.

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"Минулого тижня я його скасував, а людину яка погодилась взяти участь в цій схемі - звільнив. Якщо по простому, певні люди в міністерстві АПК намагаються продовжувати керувати міністерством або його частинами. Незаконно. Ми їх спокійно та послідовно звільняємо, а за наявності ознак кримінальних злочинів повідомляємо правоохоронні органи", - повідомив міністр.

Деякі люди в Мінагрополітики намагаються незаконно зберегти над ним контроль. Ми їх звільняємо, - Милованов 01
Деякі люди в Мінагрополітики намагаються незаконно зберегти над ним контроль. Ми їх звільняємо, - Милованов 02

Нагадаємо, уряд вирішив скасувати Міністерство аграрної політики і продовольства України і передати його функції Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України під керівництвом новообраного міністра Тимофія Милованова.

Деякі люди в Мінагрополітики намагаються незаконно зберегти над ним контроль. Ми їх звільняємо, - Милованов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156363
 
   
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Треба підписуватись згідно вимог часу - міністр економіки Мілованов,псевдо "Дебіл"...
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Даа.. Он уедет жить в Бостон..Нахера приезжал?
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У вас идеи по развитию экономики, кроме приватизации, рынка земли и уменьшения коррупции ну и ликвидации ЕСВ и ПДФЛ, присутствуют..?
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я не пойму, это он в исподнем на работу ходит? а под столом кальсоны? кто кого переплюнет в игре "я в доску свой парень" . Один без галстука принимает официальных зарубежных гостей, другой в жилетке с закатанными руковами выходит на брифинги, третий вооще в тонком свитрике похожем на нижнее белье....
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Причины простые, есть аудиозапись в которой идет речь о том, что чинивники МинАпк считают всю гос собственность своей личной, а не государственной. За любой вопрос, который они должны решать в пределах компетенции - взятка или бюрократия, доказательства так-же собраны. В прокуратуре данная запись есть - поищите внимательнее.
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Вторая причина - земельные паи, которые получат мертвые души и люди, которые не работали на гос предприятиях. Документы таких схем - есть.
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Кто крышует - есть некоторые фамилии. Эти твари работают в судах, прокуратуре, нацполиции.
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этот "дебил" до весны всех нас оставит без хлеба...светит голодомор 2020...
запасаемся - квасим, мочим, солим
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Картофель египетский дешевле чем свой, цены на молочку - как золото. В чем же причина? Людей обложили взятками при этом наруша их Конституционные права - кто бы это мог сделать?
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