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Все про:Дніпропетровськ (1190) застава (227) прокуратура (1948) Лисенко Михайло (5)

 Прокуратура вимагає збільшити суму застави для заступника мера Дніпра Лисенка до 29 млн грн

Прокуратура Дніпропетровської області наполягає на збільшенні суми застави для заступника мера Дніпра Михайла Лисенка до 29 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

"Прокуратурою Дніпропетровської області оскаржено рішення Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, яким заступнику міського голови – директору департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура наполягає збільшити розмір застави до 29 млн гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, відправили на 2 місяці в СІЗО з можливістю внести заставу 600 тис. грн.

"Саме такі збитки державі, за версією слідства, заподіяли дії підозрюваних під час ремонту Нового моста в Дніпрі", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, Михайла Лисенка затримали напередодні, в п'ятницю, 25 жовтня в аеропорту Харкова. Він прибув в Україну рейсом зі Стамбула. Лисенко тривалий час перебував за межами країни.

Як відомо, прокуратура Дніпропетровської області у вересні повідомила, що за фактом привласнення 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового моста в Дніпрі Лисенко та інших чиновників міськради оголосили в розшук. У мерії Дніпра пізніше повідомили, що Лисенко пішов у планову відпустку.

26 жовтня заступника мера Дніпра Лисенка, підозрюваного в розкраданні 29,5 млн, відправили на 2 місяці в СІЗО з можливістю внести заставу в 600 тисяч грн.

27 жовтня заставу було внесено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156362
 
 
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Украинский судья - это такая же шлюха , как и украинский журнализд , только откаты побольше .
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Слямзил 29 млн....а залог 600 тыс - ГАНЬБА !!!! Судью на мыло !!!!
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У нас в Днепре еще и не такое бывает.Вообще общее впечатление от этого ареста такое,что все уже договорено ,а нужные люди охвачены благодарностью.
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У нас в Днепре еще и не такое бывает.

Та да , один Вилкул чего стоит
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Суд не примет доводы прокуратуры, поскольку сумма меры досудебного пресечения - залога - определяется не суммой возможного ущерба. Залог - это не то, что возвращают государству. Залог после приговора в любом случае, каким бы приговор не был, возвращают тому, кто его внес, если только обвиняемый не сбежал. Совсем другое, если Лысенко признают виновным и вынесут приговор, например, с конфискацией имущества или с требованием компенсировать нанесенный убыток согласно определенной роли подсудимого в афере. Но даже тогда, если залог внес не Лысенко, эти деньги (залог) в полной мере вернут внесшему их человеку.
В пользу Лысенко в определении суммы залога также то, что он, будучи в розыске и зная об этом, добровольно вернулся в Украину. Это расценивают как отсутствие риска, что он захочет скрыться, будучи на свободе под денежным залогом. Ну может сумму залога увеличат, но не до 29 млн.
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