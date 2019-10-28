 Новий закон про столицю буде ухвалено до кінця року, - співавтор законопроєкту Гурін

"Я думаю, що це буде цього року", - сказав Гурін журналістам у понеділок в Києві, після засідання робочої групи з підготовки до другого читання законопроєкту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в цей законопроєкт до другого читання запропоновано більше тисячі правок.

"Ми розуміємо, що підгрупи працюватимуть стільки, скільки необхідно ... я думаю, що це кілька тижнів. І потім у нас ще підкомітет, на якому ухвалюватиметься рішення, і комітет, на якому ми будемо приймати остаточне рішення щодо редакції до другого читання" , - сказав депутат.

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На засіданні робочої групи з підготовки законопроєкту №2143-3 до другого читання було прийнято рішення створити кілька підгруп, які працюватимуть над текстом законопроєкту до другого читання.