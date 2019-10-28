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 Політика України, Київські новини
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Все про:ВР (5950) Київ (6697) Гурін Дмитро (1)

 Новий закон про столицю буде ухвалено до кінця року, - співавтор законопроєкту Гурін

Новий закон "Про місто Київ - столицю України" (законопроєкт №2143-3) буде ухвалено до кінця цього року, вважає глава підкомітету з питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін (фракція "Слуга народу").

"Я думаю, що це буде цього року", - сказав Гурін журналістам у понеділок в Києві, після засідання робочої групи з підготовки до другого читання законопроєкту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в цей законопроєкт до другого читання запропоновано більше тисячі правок.

"Ми розуміємо, що підгрупи працюватимуть стільки, скільки необхідно ... я думаю, що це кілька тижнів. І потім у нас ще підкомітет, на якому ухвалюватиметься рішення, і комітет, на якому ми будемо приймати остаточне рішення щодо редакції до другого читання" , - сказав депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нашим законом ми повертаємо Києву всі права місцевого самоврядування, - співавтор законопроєкту про столицю Гурін

На засіданні робочої групи з підготовки законопроєкту №2143-3 до другого читання було прийнято рішення створити кілька підгруп, які працюватимуть над текстом законопроєкту до другого читання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156360
 
 
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Зебікам терміново треба осідлати київські фінансові потоки, для цього вони готові міняти закони під себе. Якщо не буде прибрана КМДА, а навпаки розширить свої повновноваження, то, кияни, це плювок шмаклями у ваше лице.
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Путин аплодирует. Украина не идет в НAТО.
.
https://www.youtube.com/watch?v=tMKKJUxm5ag


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. . ....................!!!!!.
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І коли можна буде побачити покращення життя завдяки новому закону???
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Ага. Уже проект есть о снятии всех надбавок. Нахер бедными депутатам кормить богатых учителей Новий закон про столицю буде ухвалено до кінця року, - співавтор законопроєкту Гурін - Цензор.НЕТ 9647Вы сделали это вместе Новий закон про столицю буде ухвалено до кінця року, - співавтор законопроєкту Гурін - Цензор.НЕТ 9647
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Тепер у киян забрали право обирати мера фактично, бо тепер їх вибір не буде впливати ні на що, бо в мера заберуть майже всі повноваження... Наполеон при владі, пішов в наступ і прибирає крок за кроком все в свої руки..
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Неужели без коррупции ки с Конституцией уладили? Не верю!
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