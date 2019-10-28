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 Політика України, Економіка
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Все про:Вітренко (71) Росія (20268) транзит газу (82)

 РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, - Вітренко

Для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України, російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Вітренко зазначив, що Росія навіть не називає переговорами тристоронні консультації за участю Євросоюзу та України.

"Вони називають це "розмовами". Росіяни кажуть, що для того, аби справжні переговори розпочались, Україна має піти на певні поступки. Ці поступки, крім того, що вони є певним чином принизливими, є абсолютно нелогічними для України. Якщо, наприклад, Україна не матиме можливості захистити свої права, передбачені контрактом, звернутись до арбітражу, та отримати компенсацію у разі, якщо ми будемо праві, а "Газпром" – не правий, то виникає питання цінності такого контракту. У чому сенс нам відмовлятись від цілком реальних $3 млрд?" - розповів Вітренко.

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Також за словами Вітренка, якщо Росія все ж запустить "Північний потік-2" в 2020 році, то це означатиме що транзиту через території України не буде взагалі.

"Це буде означати втрати для української економіки. Це зробить більш критичні ризики безпеки. Тому ми робимо все можливе, щоб зберегти транзит", - підкреслив Вітренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156356
 
   
 Топ коментарі
 
На уступки не идти !

😀😀😀

Про золоту рибку
На річці сидять москаль і українець. Ловлять рибу. І тут одночосно витягують одну золоту рибку на двох.
Рибка:
- Відпустіть мене виконаю ваші любі 3 бажання!!!
Українець:
- А кому 2 бажаня?
Рибка:
- Оскільки ти зловив мене з хвоста, а москаль за рота. То тобі одне бажання, а йому два!!!
Москаль:
- О!!!! Хочу щоб з Россї висилили всіх хохлів!!!! Зробила?
Рибка:
- Так
Москаль:
- І хочу щоб всю Россію огородили двадцятиметровою стіною!!!
Рибка:
-Добре. Тепер ти загадуй
Українець:
- А там точно нема українців?????!!!!!
Рибка:
- Нема 100%
Українець:
- Тоді заливай усе бетоном)))))
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Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" - не прав
козломордым не понравилось как их кролик сеня ОТАРБИТРАХАЛ в стокгольме! РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4503
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Ветренко, хочешь сохранить тразит ? ну, так наклонись два раза своей росии: передом и задом...
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РФ требует от Украины пойти на унизительные уступки для продолжения транзита своего газа, - Витренко

Россия как обычно, выламывает Украине руки.

Ни в коем случае нельзя идти на уступки, так как в итоге Украина заплатит за это высокую цену.
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это уступки, чтобы сесть за стол переговоров...типа - отвод войск доя встречи в нормандском формате...
при порошенке такого не было
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обратно реформаторские байки о том что чья то "экономика потеряет от транзита. один оче5нь простой вопрос к винницким светочам мысли. Чья "экономика" потеряет? Госсударства Украины? врядле. Зачем путать чью то соевую маца с народными хлебными издениями?
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Это не новость....вообще не хочется слышать новостей, связанных с этой новостью ввиду понимания сущности нынешнего преЗедента Украины
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повністю підтримую добудову ПП2 і ПОВНУ зупинку транзиту через Україну, бо:
1) ми потім в фашистів купимо газ ще дешевше, ніж в кацарилих сьогодні!
2) смерди нарешті перестануть гНити, що ми "крадемо" в них газ!
3) нарешті здохнуть всі паразити, які "заробляють" на газових схемах!
4) а фашисти (і німці, і москалі), які зекономлять, бо вже не треба буде платити нам за транзит газу - ХАЙ ЗАСУНУТЬ СВОЮ ЕКОНОМІЮ СОБІ ГЛИБОКО В СРАКУ!!!!
5) ?????
6) ПРОФІТ!!!
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