 РФ вимагає від України піти на принизливі поступки для продовження транзиту свого газу, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.
Вітренко зазначив, що Росія навіть не називає переговорами тристоронні консультації за участю Євросоюзу та України.
"Вони називають це "розмовами". Росіяни кажуть, що для того, аби справжні переговори розпочались, Україна має піти на певні поступки. Ці поступки, крім того, що вони є певним чином принизливими, є абсолютно нелогічними для України. Якщо, наприклад, Україна не матиме можливості захистити свої права, передбачені контрактом, звернутись до арбітражу, та отримати компенсацію у разі, якщо ми будемо праві, а "Газпром" – не правий, то виникає питання цінності такого контракту. У чому сенс нам відмовлятись від цілком реальних $3 млрд?" - розповів Вітренко.
Також за словами Вітренка, якщо Росія все ж запустить "Північний потік-2" в 2020 році, то це означатиме що транзиту через території України не буде взагалі.
"Це буде означати втрати для української економіки. Це зробить більш критичні ризики безпеки. Тому ми робимо все можливе, щоб зберегти транзит", - підкреслив Вітренко.
Россия как обычно, выламывает Украине руки.
Ни в коем случае нельзя идти на уступки, так как в итоге Украина заплатит за это высокую цену.
при порошенке такого не было
1) ми потім в фашистів купимо газ ще дешевше, ніж в кацарилих сьогодні!
2) смерди нарешті перестануть гНити, що ми "крадемо" в них газ!
3) нарешті здохнуть всі паразити, які "заробляють" на газових схемах!
4) а фашисти (і німці, і москалі), які зекономлять, бо вже не треба буде платити нам за транзит газу - ХАЙ ЗАСУНУТЬ СВОЮ ЕКОНОМІЮ СОБІ ГЛИБОКО В СРАКУ!!!!
5) ?????
6) ПРОФІТ!!!