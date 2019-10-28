 Країни-члени ЄС погодилися відкласти Brexit до 31 січня 2020 року, - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив у Twitter, що 27 країн-членів ЄС погодилися прийняти "запит Великої Британії щодо гнучкості Brexit до 31 січня 2020 року", передає Цензор.НЕТ.

"Рішення, як очікується, буде оформлено в письмовій формі" цього тижня, додав Туск.

Як уточнює Радіо Свобода, так звана "гнучкість" означає, що Велика Британія може залишити блок до 31 січня, якщо угоду про вихід буде ратифіковано обома сторонами.

Оголошення Туска прозвучало на тлі зустрічі дипломатів ЄС в Брюсселі з метою затвердження нової дати виходу Британії з блоку замість 31 жовтня.

Це вже вдруге, коли крайній термін Brexit відкладається - після референдуму 2016 року про вихід Британії з ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз може відкласти Brexit на три місяці, - DW

Британські законодавці збираються провести голосування за те, щоб провести дострокові вибори з метою виходу з глухого кута через Brexit. Прем'єр-міністр Борис Джонсон висловився за проведення виборів 12 грудня, але навряд чи отримає необхідну підтримку двох третин законодавців. Наступні планові вибори у Великій Британії мають відбутися в 2022 році.

Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

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19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

24 жовтня лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.