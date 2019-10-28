EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Економіка
  1074  9
Все про:аграрії (65) Аграрний фонд (17) фермер (40)

 Ліквідація ВАТ "Аграрний фонд" - це додаткові 5 млрд гривень видатків для бюджету, - заява фермерів

300 українських фермерів звернулися до міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова у зв'язку з його заявою про ймовірну ліквідацію ПАТ "Аграрний фонд".

Відповідне звернення розміщене на офіційному сайті компанії.

"Ми, фермери, які вже п’ять років отримуємо кредитну підтримку від нашого шанованого партнера, як ніхто знаємо, яку важливу роль відіграють 5 млрд гривень для всієї сільськогосподарської галузі", — інформують фермери новопризначеного міністра Тимофія Милованова та попереджають про наслідки для державного бюджету.

"Сподіваємося, пане міністре, на ваше мудре державницьке рішення. Адже в разі пропонованої вами ліквідації Аграрного фонду, або українське село наступної весни не посіється, або ви мусите закласти в Державний бюджет України "зайві" 5 млрд гривень для кредитної підтримки села. Наскільки нам відомо, в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", такої суми не передбачено".

Фермери згадують у своєму зверненні до Міністра складний 2015 рік, коли кожну другу гривню агрокредитів через банківську кризу в країні надавав саме Аграрний фонд:

"Ми добре пам’ятаємо 2015 рік, коли через важку кризу, спричинену війною, банки майже не кредитували агровиробників. Якби не робота Аграрного фонду, що надав майже кожну другу гривню кредитної підтримки аграріям – Україна могла б і не посіятися тієї весни. І не зібрати врожаю. Сьогодні жоден банк не кредитує фермерів, що сіють хліб у прифронтових районах Луганської та Донецької областей. Це робить лише ПАТ "Аграрний фонд", продовжуючи виконувати свою важку, але таку необхідну для хліборобів місію!", — інформували міністра Милованова українські фермери-партнери "Аграрного фонду".

Наприкінці звернення фермери наголошують, що чекають на публічне спростування заяви про ліквідацію держпідприємства, інакше погрожують прийти до Кабінету Міністрів "з вилами":

"Дуже сподіваємося на вашу мудрість та чекаємо на таку саму публічну заяву з Вашого боку про відміну Вашого рішення. Бо дуже не хотілося б іти до Києва з вилами, та як то кажуть в народі, "на пальцях" пояснювати вам, до якого горя в скількох українських селах та родинах фермерів-хліборобів воно може призвести!", — йдеться у заяві 300 українських фермерів-партнерів Аграрного фонду.

24 жовтня з’явилася інформація, що Кабінет міністрів за поданням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова відсторонив Голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

25 жовтня Тимофій Милованов заявив у ЗМІ, що держпідприємство буде взагалі ліквідовано, що викликало обурення з боку трудового колективу.

Крім того, в ЗМІ з’явились публікації про те, що міністра неправильно інформували щодо фінансового стану підприємства.

В прес-службі ПАТ "Аграрний фонд" нагадали, що Товариство є найуспішнішим з понад 200 підприємств агросектору і останні чотири роки не бере ні копійки грошей з бюджету, навпаки щорічно сплачуючи до бюджету понад мільярд гривень податків та дивідендів. "За останні чотири роки ПАТ "Аграрний фонд" сплатив до бюджету 4,2 млрд грн. податків, а також за 2015-2918 роки було сплачено державі дивідендів 545 млн грн дивідендів", — повідомляється офіційному сайті підприємства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156353
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Милованов, объясни, почему возникла необходимость в ликвидации этого фонда. Он же, по словам аграриев, реально работал. Бред в исполнении зебилов от власти. А, кстати об аграриях, кто знает, процент на выборах за зебилов?
 показати весь коментар
 
 
5 лярдов для распила отобрали. Вы читайте статью полностью,а не только заголовки.
Там черным по белому-ОАО агр.ф. берем 5 лярдов и платим налоги аж 1 лярд. Это во-первых. Во-вторых, кто эти 300 фермеров персонально,которые такой удачный агробизнес проворачивает. Косюк и иже с ним?
 показати весь коментар
 
 
Государственные аграрные ведомства и предприятия за все время существования умышленно уничтожали инфраструктуру сел, крышуя преступность и курируя назнчения в местные органы, и не для лядей, а для одного или двух ублюддков.
 показати весь коментар
 
 
В данный момент возможно проследить все негативные последствия от такого хозяйствования, что было уничтожено, раздано за взятки, кому создавали проблемы. Кто за кем стоит, тупые чиновники, вы настолько наивны, но вам пришел, проснитесь, век расплаты
 показати весь коментар
 
 
Неправильно "челобитную" подаєте. "Ми ж за вас голосували, ..."
 показати весь коментар
 
Всем плевать на тех фермеров . За те цены в магазинах на картоплю например , я б их всех на 12 лет с конфискацией .
 показати весь коментар
 
Милованов же сказал, шо он дыбил - так какие к нему могут быть вопросы? Лёня космос играя дыбила-космонавта со своей молодой командой ограбил Киев до нитки. Теперь и зё со своей молодой командой дыбилов в космонавтов с народом Украины играют. Доколе, народ?
 показати весь коментар
 
выбрали зебила - терпите теперь - кто вам виноват))
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору