 Добровольців не виселятимуть із Золотого-4, - Троян

Про це заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Національної поліції.
"За словами Вадима Трояна, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будинок, де розмістилися представники Національного корпусу, з метою звичайної перевірки. Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення операції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.
"Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня", - зазначив Троян.
Водночас він категорично спростовує чутки про наміри виселяти когось із Золотого. Заступник голови Нацполіції закликав не спекулювати на цій темі.
"Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна", - підкреслив Троян.
Раніше журналіст Левін повідомив, що поліція збирається виселити добровольців із Золотого-4.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.
Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".
За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.
і не факт, що так і є насправді.
(C)
@Rooftop564
🤔
ну, росіся, вона і є росіся...
ибо эти "неуправляемые вооруженные националисты" ему не нравятся ))))
Типа будут наблюдать за хорошей жизнью в Золотом без ВСУ и помогать легализировать в глазах общества отвод войск в угоду Ху ...
То есть, они уже не в Золотом.
Он ВЕРИТ в миролюбие тезки из кремля и чуваков из лднэры.
Не дай Бог!) с ним что-то случится, кто схватится за штурвал, его зебуины из Рады, канцлеры или, простите за грубость, ОПЗЖ?
Сказочники)
а то как?
Вон на Яроша посмотрите
кто-то слышал голос этого депутата за 5-ть лет
чем его так заткнуло на пять лет
страна коллаборантов
Такой махновщины не было даже при парашенке, который ссался добровольцев горячим кипятком.
Если власть в ближайшее время не наведёт порядок с этой вооруженной бандой хрен знает кого, то эта власть не заслуживает даже и малейшей толики сочувствия к себе. Хай лучше она сгинет.
Не, ну это интересно! Всем украинцам отказано в легальном праве владения оружием, а эти демоны ездят со своими автоматами! И хоть бы шо...
Слабо верится.
И вообще, где билецкий там провокации - не верю, что он патриот Украины. Скорее патриот авака и бабла,