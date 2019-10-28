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Все про:добровольці (356) Троян (150) Золоте (72)

 Добровольців не виселятимуть із Золотого-4, - Троян

Поліцейські і Військова служба правопорядку з метою перевірки відвідали будинок, в якому розмістилися представники "Національного корпусу". Виселяти їх ніхто не збирається.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Вадим Троян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Національної поліції.

"За словами Вадима Трояна, спільна група з поліцейських і військовослужбовців ВПС відвідала будинок, де розмістилися представники Національного корпусу, з метою звичайної перевірки. Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, належить до зони проведення операції Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

"Перевірила група ВСП і поліції, все нормально, це контакт, так і повинно бути. Ми перебуваємо в небезпечній зоні, тут потрібно так працювати щодня", - зазначив Троян.

Водночас він категорично спростовує чутки про наміри виселяти когось із Золотого. Заступник голови Нацполіції закликав не спекулювати на цій темі.

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"Я вважаю, що зараз спекулювати на будь-яких моментах, навіть у простих словах, мовляв, "хтось когось буде штурмувати", не можна", - підкреслив Троян.

Раніше журналіст Левін повідомив, що поліція збирається виселити добровольців із Золотого-4.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там з ветеранами.

Після цього штаб Операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються залишати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

За словами заступника голови Національної поліції Вадима Трояна, ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому-4 з легальною власною зброєю, вивезли її.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156352
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
(C)
@Rooftop564
🤔
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Проще их прописать как местных жителей.
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Тут не верить или верить нужно а ДУМАТЬ Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 7160это спектакль ,и хороший спектакль ,правильный спектакль ,но понимают это только те ,кто умеет думать . Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 7554
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Тут не верить или верить нужно а ДУМАТЬ Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 7160это спектакль ,и хороший спектакль ,правильный спектакль ,но понимают это только те ,кто умеет думать . Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 7554
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це один з варіантів.
і не факт, що так і є насправді.
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слава Богу,что хоть Троян умеет думать,в отличие от нашего президента
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Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
(C)
@Rooftop564
🤔
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Такий же зрізт у Путіна, їх можно скласти в одну упаковку типу солодка парочка два Вови два х-лалалалалала
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А я бы не верил тому, кто шестерит перед предателем Моникой Зеленски...
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Включите им аренду неподьемную и перекройте доступ в Золотое провизии, сами сдрыснут
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яка "подяка" ветеранам за країну...
ну, росіся, вона і є росіся... Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 8780
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или доступ предателей с оккупированных территорий.
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да? а письков сказал, что х.ло настаивает...
ибо эти "неуправляемые вооруженные националисты" ему не нравятся ))))
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Проще их прописать как местных жителей.
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согласен. Выдать лопаты и грабли, шоб копали и гребли и мысли дурные с головы ушли
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Будут жить там без оружия? Смысл?
Типа будут наблюдать за хорошей жизнью в Золотом без ВСУ и помогать легализировать в глазах общества отвод войск в угоду Ху ...
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"Если нужно, то мы с ним на позиции в Золотом можем вернуться", - признался он ( Денис Янтарь ).

То есть, они уже не в Золотом.
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я так понимаю, что оружие должны будут добыть в бою...
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В тамошних шахтах его - немеряно, вплоть до танков
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Владимир Александрович не для того ВСУ отводит, чтобы там были бои.
Он ВЕРИТ в миролюбие тезки из кремля и чуваков из лднэры.
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володька ссаныч скоро доиграется в свои многоходовочки.
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Вопрос в том, как его правильно, эффективно остановить, направить на путь истинный.
Не дай Бог!) с ним что-то случится, кто схватится за штурвал, его зебуины из Рады, канцлеры или, простите за грубость, ОПЗЖ?
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Как же зебоболики за своих ДНРовцев переживают, вот уже и еду просят не возить, патриотам которые остались защищать Золотое
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Після цієї задньоприводної заяви потрібно чекати подлянки від влади.
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к чему все это шоу? Их и так никто не имеет права выселить или выгнать.
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Я сразу так и сказал , Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян - Цензор.НЕТ 9648вы ребята, шо реально не врубаетесь ,что это шоу ...
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Некоторые журналисты в погоне за сенсацией напишут что угодно
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А можно и так: Живут себе в Золотом эдакие ополченцы- бандеровцы. Оружие нашли в шахтах. Зеленскому не подчиняются. И вообще,- их там нет...
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Ну да, так и должно быть, ведь каждый дом в зоне ООС проверяет замглавы Нацполиции)))
Сказочники)
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Місцеві, схоже, хочуть Рашу. Тому вони здадуть.
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Они помогут милиции ,оставленной после разводняка с односторонним отводом... И никакой нелох этому не помешает
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Там такие добровольцы , как я мост Патона . Отрыжки рыго- соевые .
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кто-то за это платит
а то как?
Вон на Яроша посмотрите
кто-то слышал голос этого депутата за 5-ть лет
чем его так заткнуло на пять лет
страна коллаборантов
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Ну то поцiлуйте их в сраку и оставте их там жить.
Такой махновщины не было даже при парашенке, который ссался добровольцев горячим кипятком.
Если власть в ближайшее время не наведёт порядок с этой вооруженной бандой хрен знает кого, то эта власть не заслуживает даже и малейшей толики сочувствия к себе. Хай лучше она сгинет.
Не, ну это интересно! Всем украинцам отказано в легальном праве владения оружием, а эти демоны ездят со своими автоматами! И хоть бы шо...
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Уваха! Хриша Черно цирковый - тролль фсб
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Зеленский,меньше слушай Ермака и Богдана,а лучше выгони их.Увидишь они тебе репутацию конкретно подмочат,пойдешь на рояле музицировать...
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Пам"ятаю,як тільки Зєля став презом його спитали - що робитимете,як збереться черговий Майдан?..Точну відповідь не пригадаю,відповів щось на кшталт "боротись з ним не буду,життя дорожче"...Як на президента - дуже хрєнова відповідь...я про життя...
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Пусть только попробуют стрелять в своих, майдан при Януковиче покажется детским лепетом.
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Насправді в Золотому була розмова Гідранта з Х..йлом.))) ---------------------------------------------------------------------------------------------- "Я пришел тебе сказал оружие убери, а ты переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны. Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему. Я услышал, что окей и все. Ты мне скажи «ок» и все. Это значит, что ты меня не услышал. Парни, я сейчас сказал серьезно. Смотри, есть демократия, а есть ситуация в стране. И вот демократия в какие-то серьезные вещи не заходит. Пожалуйста, мы сейчас к вам серьезно обратимся, просто по-человечески, просто уберите."
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Послали подразделение 80 чел посмотреть на вас красивых и все???
Слабо верится.
И вообще, где билецкий там провокации - не верю, что он патриот Украины. Скорее патриот авака и бабла,
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Це означає, що Зеленського наразі не будуть виселяти з Банкової.
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Правильний ход. Російський шпигун Порошенко сподівавсь збурити суспільне невдоволення діями Вовіка і розвалити країну, щоб не сидіти довічне з конфіскацією. А тут облом - треба відповідати і за Іловайськ, і за Гонтареву, і за Насірова...
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Если они прописаны в Золотом то это уже жители Золотого ..........
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