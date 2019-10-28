 Окупанти незаконно брали зразки ДНК у активіста Приходька. ФСБ висуноло йому обвинувачення нібито в підготовці теракту, - адвокат Шеіхмамбетов

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шеіхмамбетов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулися слідчі дії щодо політв'язнів громадянина України Приходька Олега Аркадійовича. Йому було пред'явлено обвинувачення, а також слідчий ознайомив нас з постановою щодо призначення низки експертиз - це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза. В частині обвинувачення Олега Приходька звинувачують у підготовці до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії", - розповів адвокат.

"Після фактичного затримання Олега Приходька 9 жовтня 2019 року, після обстеження в його гаражі і виявлення вибухових речовин, його, за словами самого Олега Аркадійовича, відвезли в будівлю управління ФСБ в Сімферополі, де до нього прийшла людина, яка представилася лікарем, і під приводом огляду, попросила відкрити рот і ватним тампоном взяла зразки ДНК. Ми припускаємо, що взявши ці зразки, співробітники ФСБ нанесуть біологічні зразки на самі вибухові речовини, направлять на експертизу і власне буде виявлено на цих вибухових речовинах сліди ДНК Олега Приходька", - стверджує Шеіхмамбетов.

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Адвокат припускає, що "слідство" використовує зразки ДНК Приходька для нібито доказу його провини.

"У матеріалах справи процедури відбору ДНК у Олега Приходька немає. Процесуально це ніде не зазначено. Відповідно, ми вважаємо, що це було зроблено з метою фальсифікації доказів, щоб нанести ці зразки і, по суті, це буде доказом, що вибухівка належить Олегу Аркадійовичу", - додав Шеіхмамбетов.

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують нібито у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.