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 Гончарук та Коляда відвідали КПВВ у Новотроїцькому: "Швидка робота, відсутність черг і незручностей"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда відвідали КПВВ у Новотроїцькому.

Про це Коляда написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Гончарук та Коляда відвідали КПВВ у Новотроїцькому: Швидка робота, відсутність черг і незручностей 01

"Швидка робота, відсутність черг і незручностей - те, що побачила сьогодні на КПВВ у Новотроїцькому. Разом з Олексієм Гончаруком - Прем'єр-міністром України оглянули роботу пункту. Поговорили з людьми, які їхали з окупованої території. Кажуть, все працює добре", - написала Коляда.

Гончарук та Коляда відвідали КПВВ у Новотроїцькому: Швидка робота, відсутність черг і незручностей 02

За її словами, чиновники також обговорили з прикордонниками важливість відстрочення норми щодо перетину КПВВ дітьми за закордонними паспортами. Поки є місяць на відпрацювання нового механізму, додала Коляда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів працює над законопроєктом про інтеграцію переселенців у місцеві громади, - Коляда

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156349
 
 
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Нормально...быстро пробежали участок разграничения, получили гривневую пенсию, добавили к рублевой, "скупились у хахлоф" и уехали путина ввести просить...
Не переубедите...
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