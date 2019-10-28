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Все про:НАБУ (2151) суд (5654) Гладковський (116)

 Гладковського не притягатимуть до відповідальності за неявку до слідчого влітку, - суд

Колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського не притягатимуть до відповідальності за неявку до слідчого НАБУ на допит у липні.

Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України. Про це повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу корпорації "Богдан".

Рішення суду остаточне і оскарженню не підлагає.

"Адвокат назвав це рішення першою перемогою в черзі перемог за всіма надуманими справами та безпідставними політично вмотивованими обвинуваченнями", - повідомляє пресслужба.

Національне антикорупційне бюро намагалося притягнути Олега Гладковського до відповідальності за те, що 19 липня він не з'явився у відомство для участі в слідчому експерименті. Захист Гладковського наполягає, що він був цього дня за кордоном і заздалегідь попередив слідчого, що не зможе з'явитися.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром".

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156342
 
 
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Чё, зелень коррупционная?!
Не может быть, это же ужас!!!!
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его вообще не будут привлекать, так как ничего не накопали
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Может разгоним все эти Суды, и заменим их толпой?
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Коли Вовіка будуть бити, ніхто з його прихильників не вийде толпою захищати свого лідера. Гладковского не станут привлекать к ответственности за неявку к следователю летом, - суд - Цензор.НЕТ 6433
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только найти никто не может что же они украли. Наскребли аж 400 тыс убытков и это при том что гладковский - мультимиллионер
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А тим часом Коломойському подарували ще 1,5 мільярди гривень!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Рябошапка сделал из свинарчукгейта большой пук.А народ надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными.Народ ошибся.Слуги вора Коломойского честными быть не могут .-Зеленский предал НАБУ: первый коррупционный скандал ЗЕ!Команды.
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Зебилы продажные, где ваш вереск по поводу свинарчуков, ваш Зеля - Щеля продажный барыга и офшорник! Гладковського не притягатимуть до відповідальності за неявку до слідчого влітку, - суд - Цензор.НЕТ 2539
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18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
gde statja po korruptzii,nashli uje ego milliardi vorovannie, a popovodu deklaratzii ZE toje zabil vnesti domik v Italii i vse vse shavali teper nado hot 4to to povesit na Gladkovskogo
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