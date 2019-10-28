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Все про:США (5719) Азов (179) Слуга народу (400)

 "Слуга народу" закликає нардепів підписати звернення до американських конгресменів на захист "Азова"

У фракції "Слуга народу" ініціюють підписання звернення до Палати представників Конгресу США щодо окремого загону спеціального призначення "Азов".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в проєкті звернення, розісланому фракціям Верховної Ради.

"Цим листом ми, народні депутати України, представники різних політичних партій, звертаємося до вас, як до наших колег у Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, хто поставив свої підписи під зверненням до державного секретаря США Майка Помпео від 16.10.2019 щодо "батальйону Азов", - йдеться в тексті звернення.

У тексті зазначено офіційну назву "батальйону Азов": окремий загін спеціального призначення "Азов" - військова частина 3057 Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, а також наводиться історія підрозділу.

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"У вашому листі, а також з відкритих джерел інформації, ми не знайшли жодної інформації, яка могла б служити підтвердженням причетності підрозділу "Азов" до терористичних актів у Новій Зеландії, або щодо вербування в лави підрозділу "Азов" американських громадян та інших тверджень, що містяться в згаданому листі державного секретаря США пана Помпео від 16 жовтня 2019 року", - підкреслюється в проєкті звернення.

Крім того, наголошується, що нардепи мають намір звернутися до всіх правоохоронних органів і спецслужб України з проханням ретельного вивчення згаданих тверджень із подальшим оприлюдненням відповідних результатів.

"Спроби назвати один із офіційних... підрозділів Національної гвардії України терористичною організацією, або "overseas violent white supremacist extremist group", лягають важким тягарем на нашу совість і болем відгукуються в серцях українських військовослужбовців, ветеранів і добровольців, які брали участь у війні на Донбасі і продовжують захищати незалежність України від російської агресії. Ми закликаємо вас і всіх причетних посадових осіб Сполучених Штатів проявити стриманість і неупередженість у цьому питанні, і перед ухваленням будь-якого рішення провести ретельніше розслідування", - підкреслюється в проєкті звернення, запропонованому фракцією "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше сорок членів Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести український полк "Азов" і дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.

Пізніше керівництво полку "Азов" заявило, що це звернення є нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет і державну безпеку.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що бойова ефективність "Азова" - справжня причина спроб зупинити його.

Глава комітету з питань зовнішньої політики Ради Яременко звернувся на захист полку "Азов" до конгресу США.

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що потрібно їхати до Вашингтона і робити все, щоб "Азов" не визнали терористичною організацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156340
 
 
 Топ коментарі
 
і це після всієї неповаги до добровольців, яку проявив президент ?
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Мертвечук со своей шоблой-а ну быстро подписали,с@ки!
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Я щось логіку не можу прослідкувати, Спочатку головний слуга народу поливає брудом азовців у Золотому, а тепер його фракція стає на їх захист... Так коли ж вони щирими були - два дні тому чи зараз?
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Мертвечук со своей шоблой-а ну быстро подписали,с@ки!
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Билецкий с полусвастикой на стягах будет Украинским Бен Ладеном.Увы.Нужно не на качан капусты надевать бандитские колготы.
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і це після всієї неповаги до добровольців, яку проявив президент ?
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Тактика - перехоплення ініціативи у аваківських...
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Якщо затиснути у лещата бубенці, то будеш робити все як треба. Сьогодні соєві, порохотня та інша хунта мають прикручувати нелохам кожного дня. "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова" - Цензор.НЕТ 8873
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Ваша біда у тому, що ви в будь-якому маразмі знаходите раціо.
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посмотрите на национальность американских конгрессменов, которые эту идею двигают - и все поймете, это шныри, которые дуют в одну дудку с путлером
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Может всё таки Слуга Нарда Коломойского это террористическая организация ?
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Я щось логіку не можу прослідкувати, Спочатку головний слуга народу поливає брудом азовців у Золотому, а тепер його фракція стає на їх захист... Так коли ж вони щирими були - два дні тому чи зараз?
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Где и когда он поливал "брудом" азовцев?
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в Золотом это , типа преЗЕдент, быковало..
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Согласен, Тон и поведение Зе с добробатами были недопустимыми по форме. Переходить на такой тон с добробатами - ниже плинтуса. А поговорить - обязан. Раньше нужно было с Билецким и другими вырабатывать общую политику действий на Донбассе. Ещё не поздно и сейчас. Но то, что поднялось потом - просто дикость неадекватов порошенко.
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ну поливать грязью у порохобота получается лучше всего
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Одеяльце короткое: то ноги мерзнут, то нос синеет...
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Такие дела не происходят за пару месяцев ... в США эту тему лоббировали активно при Порошенко. И его это устраивало .. последний козырь в борьбе с Аваковым за коррупционные сферы влияния
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я еще года три тому писал, что убрать Порошенко будет легко... для этого достаточно обычных выборов .. А вот убрать Авакова от кормушки будет очень сложно ... Аваков - это настоящая мафия ... итальянцы десятилетия боролись с такой
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В чем сложность для Зе избавиться от настоящей мафии?
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А я бы с слугами Коломойского на одном гектаре срать не сел, не говоря уже о том, шоб что-то с ними вместе подписывать.
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Они тоже с кацапней не сядут на одном гектаре.
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Вот какраз с кацапней слуги Коломойского рвутся сесть за один стол, аж гай гудит.
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Совок чи кацапня? - ось у чому питання.
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Вопрос в том, что это должны делать патриоты, а не ватные гандоны Моники Зеленски.
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в каждой организации существуют агенты по подрыву и нанесению ущерба организации..они спецом проникают туда и наносят ущерб в целом по стране
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А МИД зачем что за очередная шоу программа после критики в соц сетях вдруг "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова" - Цензор.НЕТ 3101
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А где моментальная реакция и официальная позиция Президента, Главы АП, главы СБУ, Министра иностранных дел относительно попытки 40 американскими конгрессменами-авантюристами, внести Полк "Азов" по абсолютно надуманному поводу в список террористических организаций?
Вы -зеленые *****, спокойно спите и сыто едите в том числе и потому,что Полк "Азов" в свое время остановил, а потом отбросил врага - (мокселей/кацапье/мокшей) на южном направлении фронта.
И здесь именно тот случай ,когда свою позицию, Про-украинскую позицию обязан продемонстрировать наш ваш президент вАлодя мля..
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Теперь понятно пока под сраку не дашь хрен шевеляться

Максим Жорін

@MaksymZhorin

·1 ч
Включався на 4 канал прямо з акції під стінами МЗС. Пояснив, чому ми, ветерани полку "Азов", сьогодні тут, та вимагаємо адекватної реакції на заяви американських конгресменів.
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"Азов" - ето бандиты, которыве прикрываются патриотическими лозунгами. В правовом,европейском государстве подобных вооруженных формирований быть не должно.
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Все-таки є формула, по якій з зебіків можна вибити користь для держави - це постійно давати їм піддупників, лящів і стусанів.
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И так все 5 лет? "Слуга народа" призывает нардепов подписать обращение к американским конгрессменам в защиту "Азова" - Цензор.НЕТ 4234 Т.е. вместо того, чтобы воевать с кацапней, постоянно заставлять предателей в тылу не сдавать Украину.
Не проще один раз собраться и дать так, чтобы из них дух вышел?
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Це потрібно робити, бо нема іншого виходу - не забувайте про 73%-ний нарід.
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Выход есть всегда.
Один безымянный выстрел, неделя траура для 73% имбицилов и вопрос закрыт.

Играть в демократию с бесчестными ватными подонками - абсолютно глупое и проигрышное занятие. Доказано Петей.
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Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці. (с)
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Мстить в свое удовольствие можно потом. А у нас нет на это времени.

Паразитов выводят, а не мстят им.
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Ну тіпа рєабілітіроваЦА за свАєВо ****** (ну ви пойняли)...
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"Относительно батальона Азов" - Азов снова батальоном стал? Это в СН такие перлы(что неудивительно), или журналисты переврали?
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Якби на акції "Ні капітуляції" Білецького заслужено погнали в шию замість "об'єднання", то вчорашнє Зе-кіно втратило б багато смислів. Фішка буа в тому, що аваківські в постановці "янєлох" представляли УСІХ, хто проти капітуляції. Саме так це вкладуть в голови українцям.
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Этот приём на упреждение - организовать управляемое "движение",- так всегда поступало кгб.
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Наріду втюхано: усі українці підтримують капітуляцію, лише проплачені порохоботи і заблудші екстремісти проти. "Єднатись" з продажними азовськими шлюхами на акції "Ні каптуляції" = давати ворогу ще один інструмент для нашого знищення.
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Спецоперация Авакова и Зеленского прошла успешно. "Ви зробили це разом"

Ну вот и все. Спецоперация Авакова и Зеленского прошла успешно!
"Не лох" пару часов поторговал е@алом перед камерами, похамил добровольцам в Золотом.
Из этого, нарезали пол-часа видео, смонтировали, и показали по 1+1, ICTV, каналам Медведчука плюс российское ТВ.
Целевая аудитория обработана в правильном направлении.
"Добровольцы - это зло, мешающие примирению".
А Зеленский для жителей Донбасса - свой парень, шпарящий на той же фене, что и местные гопники.
Это и Машка Захарова из российского МИДа подтвердила и подыграла Вове.
А после того, как подготовили общественное мнение, сегодня приехала полиция в Золотое, типа проверить машину с журналистами, и без шума и пыли разоружила азовцев.
Все, задание выполнено, проход свободен.
Теперь могут заходить автоматчики первого и второго российских армейских корпусов, с оккупированных территорий и крошить всех в мелкий винегрет.
Правда, по телевизору этого вам уже не покажут.
Слаженность и четкость проведенной операции, а также то что от участия в ней были практически отодвинуты СБУ и армейская контрразведка.
Поскольку это - их зона ответственности, а не полиции, то это позволяет предположить, что операция была разработана спецами из ФСБ.
Уж очень напоминает по информационной поддержке и четкости выполнения, "русскую весну" в Лугандоне.
Да и местных жителей изображали учителя несуществующей школы с российским гражданством. Которые поддерживали захват Золотого в четырнадцатом году. Все один к одному.
Зеля сделал свое дело - Зеля может уйти.
Теперь туда зайдут действительно не лохи!

Oleg Helgiv
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