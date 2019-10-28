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 Політика України
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Все про:Полтава (159) пропаганда (1270) Росія (20268) СБУ (4824)

 За завданням "кураторів" із РФ мешканець Полтави закликав неповнолітніх долучатися до радикальних формувань, - СБУ

Чергові спроби спецслужб РФ розхитати ситуацію в нашій країні через інспірації міжнаціональних конфліктів блокувала Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Мешканець Полтави в одній із заборонених соціальних мереж адміністрував п’ять інтернет-спільнот. Він розміщував на сторінках матеріали із закликами до молоді, зокрема неповнолітніх, приєднуватися до радикальних формувань", - йдеться в повідомленні.

Гроші за контент зловмисник отримував з РФ від адміністраторів шовіністичних спільнот, які контролюються спецслужбами країни-агресора.

Учасники груп мали провокувати міжетнічні конфлікти через силові провокації представників національних меншин.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали полтавчанина у його помешканні.

За матеріалами СБУ рішенням суду його визнано винним у скоєнні злочину. Також до відповідальності притягнуто інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також дивіться: Пропагандиста "русского мира", завербованого ФСБ РФ, затримано на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156337
 
 
 Топ коментарі
 
После того как СБУ стало филиалом 95 квартала. Эта организация утратила доверие, как и сам президент латентный коллаборационист. Так что ...
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підказали би ще до яких організацій закликали доєднуватись.
може теперішня сбу взагалі не кацапів арештовує...
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Похоже ботов "Слуга урода" повязали.
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и всех их поддерживает Порошенко и аваков
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підказали би ще до яких організацій закликали доєднуватись.
може теперішня сбу взагалі не кацапів арештовує...
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О, тут соя сегодня кричала, что пора свергать Зе. Совпадение?
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так этого агитатора все знают!это свинорылый хряк и ручной блохер андрей полтава
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После того как СБУ стало филиалом 95 квартала. Эта организация утратила доверие, как и сам президент латентный коллаборационист. Так что ...
 показати весь коментар
 
 
Похоже ботов "Слуга урода" повязали.
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