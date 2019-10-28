 Меркель і Путін телефоном обговорили транзит газу через Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія - ЄС - Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення в кінці 2019 року строку дії відповідного контракту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні на тристоронній консультації директор НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв зустрінеться з директором "Газпрому" Олексієм Міллером.
Раніше, 19 жовтня, канцлер Німеччини Ангела Меркель також обговорювала з президентом РФ Путіним транзит газу через Україну і підготовку до саміту "нормандської четвірки".
(женщина женщину скорее поймет!)
Зебіли, ви зробили це разом.
Хоча воно і ясно. Він же не Лох. Нащо його питати.
- смотрящие с каждой стороны.
Hello, herr ******!
Ich kann Probleme mit Ihnen nicht lösen, ein neuer Anführer ist in der Ukraine aufgetaucht, er ist kein "Loch" (Trottel)!