 Меркель і Путін телефоном обговорили транзит газу через Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"У зв'язку з проведенням сьогодні в Брюсселі чергового раунду тристоронніх міністерських консультацій Росія - ЄС - Україна відбувся обмін думками щодо продовження транзиту російського газу через територію України в Європу після закінчення в кінці 2019 року строку дії відповідного контракту", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні на тристоронній консультації директор НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв зустрінеться з директором "Газпрому" Олексієм Міллером.

Раніше, 19 жовтня, канцлер Німеччини Ангела Меркель також обговорювала з президентом РФ Путіним транзит газу через Україну і підготовку до саміту "нормандської четвірки".