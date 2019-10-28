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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:Київ (6692) дифтерія (22)

 У Києві зафіксовано другий випадок захворювання на дифтерію, - лабораторний центр МОЗ

Столичні медики офіційно підтвердили другий випадок захворювання на дифтерію в Києві.

Жінку 1986 року народження з підозрою на дифтерію госпіталізували в Олександрівську лікарню в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"Діагноз підтвердився. У суботу жінці ввели протидифтерійну сироватку. Жінка третій день перебуває в лікарні, вона в реанімації, і поки змін в її стані немає. Вона проживає в приватному будинку на столичних Осокорках, в Дарницькому районі. У будинку вчора провели заключну дезінфекцію. У хворої – троє дітей. Їм зробили посів, їх оглянув лікар. В однієї дитини – легке респіраторне захворювання, але діагноз "дифтерія" не підтвердився. Дітей дозволили відвезти до бабусі в Житомирську область", – розповіла сайту "Сьогодні" Наталія Гунченко, заступник директора Київського лабораторного центру МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині виявили дифтерію, захворів дорослий, - МОЗ

Дифтерія - гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і через предмети побуту, посуд та іграшки. Найчастіше вражає ротоглотку, можуть постраждати гортань, бронхи, шкіра, інші органи. Єдиною профілактикою інфекції є вакцинація. Під час епідемії дифтерії в Україні в 1991-1998 роках, викликаної низьким охопленням вакцинацією і відсутністю ревакцинації, на дифтерію захворіло близько 20 тис. осіб, 696 з них померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156330
 
 
 Топ коментарі
 
Помните, мамочек опущих " ВАКЦИНАЦИЯ УБИВАЕТ".. Так как дела мамочки? Норм? ПрЭлЭстно
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Сыаоротки противодифтерийной нет, супруноиды разрушили все что можно было, загнали страну в дифтерию и не способны закупить даже сыворотку, без которой и привитым будет такой же пиз..ц как и невакцинированным
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Вакцинация единственное решение по предотвращении подобных болезней. Этотваше дело вакцинировать или нет, но вакциеацию придумали не идиоты с подворотни и она ничего ужасного из себя не представляет. А ваша дочь может с легкостью подцепить без вакцинации что угодно, это не просто так в МОЗ ввели.
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Помните, мамочек опущих " ВАКЦИНАЦИЯ УБИВАЕТ".. Так как дела мамочки? Норм? ПрЭлЭстно
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ну а причины отказа ? у меня одна дочка не привита ни одной вакциной \ уже взрослая\ аллергетик . а в городе ни одного аллерголога не было пульмонолог за него и дохтура прямо говорили . что будет в случае вакцинации мы не знаем но подпиши . что согласен с любыми последствиями
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Вакцинация единственное решение по предотвращении подобных болезней. Этотваше дело вакцинировать или нет, но вакциеацию придумали не идиоты с подворотни и она ничего ужасного из себя не представляет. А ваша дочь может с легкостью подцепить без вакцинации что угодно, это не просто так в МОЗ ввели.
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вы не поняли . я не против вакцинации \ хотя мне ещё ни кто не объяснил как вакцинация от столбняка даёт иммунитет если переболевший столбняком его не приобретает абсолютно \ я про соблюдение норм МОЗ о том . что перед прививкой должен быть осмотр у аллерголога это ведь тоже не просто так ввели
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Как бы вся эта история не закончилась приходом к власти Товарищей Большевиков ,людям уже ВСЁ в печёнках сидит ! В Киеве зафиксирован второй случай заболевания на дифтерию, - лабораторный центр МОЗ - Цензор.НЕТ 6881
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Сыаоротки противодифтерийной нет, супруноиды разрушили все что можно было, загнали страну в дифтерию и не способны закупить даже сыворотку, без которой и привитым будет такой же пиз..ц как и невакцинированным
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192 дозы на страну))))ксения,обновите методичку. 192 дозы (на 86 пациентов) - это ничто в условиях эпидемии. корь - это цветочки по сравнению с дифтерией. а официально даже кори у нас 46000 случаев. а смертность от дифтерии кудааааа выше. кстати о вакцинированных? вы адс-м сделали, Ксения? а то я за вас волнуюсь - форум в вас нуждается, берегите себя и ревакцинируйтесь срочно!!!
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ви готові витратити мільйони гривень на те що може і не знадобитись ?
і хто вам сказав, що сиворотку вводять всім ?
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протоколы по лечению дифтерии вам в помощь. и да,я готов. это "нэ втратити", это быть готовым к тому,что сами и прогнозировали.
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прогнозували ще рік тому.
було достатньо часу та вакцини, щоб зробити щеплення.
сиворотка ввдиться по різному, залежно від форми та інтоксикаційних явищ.
а ви самі зробили щеплення ?
якщо так, то можете дуже не хвилюватись.
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я вам говорю А, а вы мне вслед вторите,что А - это А. сыворотка оказывается вводится?))))) ну хоть тут у нас консенсус. а вы в курсе,что многим деткам смещают вакцинацию на года-два в связи с противопоказаниями. вот например год назад 2-месячному малышу педиатр сказал ,что надо прививаться по индивидуальному календарю и ребенок не привит - это на самом деле очень распространенное явление...и много чего еще можно рассказать. но с вами бесполезно: слава кпсс - значит слава кпсс. слава супрун-значит слава супрун. а оно оказывается Украина совсем не похожа на омэрыку,и количество привитых не такое как в штатах, и министр должен был это учесть, оно же МОЗ України возглавляло, а не CDC
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так то Супрун винна, що повно нещеплених "дітей", яким вже бозна скільки років ?
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супрун виновата в том,что нет препарата,для оказания помощи гражданам страны,министерство здравоохранения которой она возглавляла. и это не оговаривается. ты возглавляешь МОЗ страны со специфическими гражданами - значит должна была сделать так,чтобы был препарат, а не так чтобы этих граждан стало меньше. вы тут умничаете, а на самом деле 8/10 взрослых АДС-м не делало раз в 10 лет после окончания школы/армии. в том числе таких неревакцинированных полно и среди ваших родных и близких.и их тоже поставил под удар министр,который к вопросу подошел так: я сказала вакцинироваться - пусть вакцинируются, а нет - пусть дохнут
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ви якийсь дивний...
простіше та дешевше зробити вакцину і забути.
чи ви думаєте, дифтерія та сиворотка безпечніші за вакцину ???
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вы притворяетесь или как. я привит и мои родные привиты. речь не обо мне, а о миллионах непривитых украинцев. вакцин не было нормальных. я там ниже написал, пентаксим, гексаксим и аналоги месяцами отсутствовали в Киеве,а когда появлялись и х разгребали и снова пустота месяцами.я понимаю работа такая - топить за, но есть вопросы.в которых ваша некомпетентность зашкаливает и лучше помолчать.
даже в штатах 5% населения не привито в связи с противопоказаниями и хотя бы для них должны быть препараты.
и самое главное: вакцинация не исключает возможности заболеть дифтерией, ест вероятность заболеть. но заболевание протекает легче... но сыворотка тоже нужна
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зі щепленими буде все нормально.
навряд чи їм знадобиться сиворотка.
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страну таки загнали в дифтерию 10-11 лет назад и как раз таки Супрун про это говорила о необходимости вакцинации сроки действия вакцины у привитых истекают в этом - следующем году
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прогнозируя эпидемию,в угаре бестолкового реформаторства, забыли закупить единственный действенный препарат. лучше пусть окочурится десяток-другой тысяч плебеев, но рассея не заработает на копеечной сыворотке - это пэрэмога
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Супрун - моей первой инициативой после прихода было созыв СНБО по поводу вакцинации в стране и . что ситуация с вакцинами имеет угрожающий характер . мои обращения ни официальные ни публичные не помогли. Между прочим только зеля стал президентом она опять требовала созвать СНБО на эту тему и опять её проигнорировали .
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Ни вакцин, ни сывороток при супрун и не хватало, а если и были, то запрещённые на Западе, абы не из раши.
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пентаксим и т.п. по 4-6 месяцев нельзя было в аптеках найти... в частных клиниках в очередь
записывались желающие на прививки в ожидании препарата
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А хто рекомендує?

Якщо Супрун, то вмиратимуть, але будуть проти.

Будуть транслювати кацапську брехню про "шкоду" щеплень.
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Не брехню, а правду. Но это понимание доступно только для образованных.
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Будут немцы опять без штанов воевать? Во славу нургла.
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Ми ще довго будем згадувати Супрун, навезла гав-няної прививки проти дифтерії від побочок яких люди бояться іншими вакцинувати. Пентаксим блокують на кордоні при розтаможці, довго моз дає дозвіл на ввезення, чекали на замовлення місяць інакше тільки в приватних клініках за дикою ціною. Кому не треба 6 в одному то 4 в одному моз не дав дозволу, інфранктенс вроді називється, тільки можна індійське гав...но колоти воно є всюди..
А ще про маразм у нас багато змій в області але сироватки немає, сироватки проти бутулізму завезли тільки цього року, до цього часу з 2014 не було поставок.
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