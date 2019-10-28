 У Києві зафіксовано другий випадок захворювання на дифтерію, - лабораторний центр МОЗ

Жінку 1986 року народження з підозрою на дифтерію госпіталізували в Олександрівську лікарню в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сьогодні.

"Діагноз підтвердився. У суботу жінці ввели протидифтерійну сироватку. Жінка третій день перебуває в лікарні, вона в реанімації, і поки змін в її стані немає. Вона проживає в приватному будинку на столичних Осокорках, в Дарницькому районі. У будинку вчора провели заключну дезінфекцію. У хворої – троє дітей. Їм зробили посів, їх оглянув лікар. В однієї дитини – легке респіраторне захворювання, але діагноз "дифтерія" не підтвердився. Дітей дозволили відвезти до бабусі в Житомирську область", – розповіла сайту "Сьогодні" Наталія Гунченко, заступник директора Київського лабораторного центру МОЗ.

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Дифтерія - гостре інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом і через предмети побуту, посуд та іграшки. Найчастіше вражає ротоглотку, можуть постраждати гортань, бронхи, шкіра, інші органи. Єдиною профілактикою інфекції є вакцинація. Під час епідемії дифтерії в Україні в 1991-1998 роках, викликаної низьким охопленням вакцинацією і відсутністю ревакцинації, на дифтерію захворіло близько 20 тис. осіб, 696 з них померли.