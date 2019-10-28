EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  4287  37
Все про:злодій у законі (130) організована злочинність (22) вбивство (1932) Харків (1537) Харківщина (797) Аброськін (448)

 "Харківську злочинну еліту підтискає донецька", - Аброськін оприлюднив хронологію замовних вбивств і замахів у Харкові. ІНФОГРАФІКА

У Харківській області триває війна за переділ сфер злочинного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін

"25 жовтня цього року була вже не перша невдала спроба вбити "Жору" Ісакова, який є членом злочинного угруповання "Князя". Цей факт доводить, що триває довготривала війна за перерозподіл сфер злочинного контролю саме в Харківській області", - написав він.

Харківську злочинну еліту підтискає донецька, - Аброськін оприлюднив хронологію замовних вбивств і замахів у Харкові 01

За словами Аброськіна, сам кілер Олексій Тітов, мешканець Горлівки Донецькоі області. З 2003 року він відбував покарання за вбивство саме в Харківській області, Диканівська виправна колонія #12. На тюремном сленге мав статус "козла", працюючи в господарчій обслузі, й був достроково звільнений в 2009 році. Це підтверджує основну версію, що харьківську злочинну еліту підтискає донецька, вимушені "переселенці"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї. ФОТОрепортаж

"Аналізуючи всі події, які проходять в нашій країні останнім часом, можна сказати, що паралельно зі зміною політичного керівництва проходять відповідні зміни й в злочинному світі, змінюються сфери впливу "злодіїв в законі" і лідерів злочинних угруповань. Без зброї та вибухових пристроїв не обійдеться, будуть вбиті й не тільки з кола злочинців, а й випадкові громадяни", - зазначив він.

Харківську злочинну еліту підтискає донецька, - Аброськін оприлюднив хронологію замовних вбивств і замахів у Харкові 02

Крім того, Аброськін додав, що ще не поставлена остання крапка щодо позбавлення статусу "злодія в законі" Андрія "Львівського", коли три законника побили останнього та зняли "злодійську корону". До речі, зі слів присутніх "допоміг" їм в цьому злочинний авторитет на прізвисько "Юрко Молдован", який на "злодійській сходці" , був запрошений як "свідок", де надав правдиві "покази" відносно свого кума Андрія "Львівського". Ось ці "покази" можуть коштувати йому власного життя з подальшим перерозподілом його легального і тіньового бізнесу. До речі, в злочинному світі система захисту "свідків" не працює зовсім.

Харківську злочинну еліту підтискає донецька, - Аброськін оприлюднив хронологію замовних вбивств і замахів у Харкові 03

"Але, у побитого приниженого та "разкоронованного" законника Андрія "Львівського" є шанс повернути свій статус "злодія в законі". Й в злочинному світі є свого роду апеляція: для цього йому потрібно зібрати впливових законників, які вислухали би його пояснення, також трьох "злодіїв", причетних до його побиття, "Умку", "Нодара Руставського", "Дато", які повинні обґрунтувати свої дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура

Що цікаво, "Львівський"/"Нєдєля" повинен повністю профінансувати цю сходку, забезпечити безпеку, але саме головне - запевнити прибувших, що поліція або інші правоохоронні підрозділи не будуть їм протидіяти саме під час цього "заходу".

Зазвичай така "апеляція" коштує для законника до 10 млн долларів", - повідомив Аброськін.

"Для протидії не з рядовим складом злочинних угруповань, а саме з лідерами злочинних організацій, "злодіями в законі" нам потрібний новий інструмент - закон. Без цього не буде подальшого розвитку нашої країни, бо вони тягнуть нас всіх донизу", - резюмував ексзаступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.

Харківську злочинну еліту підтискає донецька, - Аброськін оприлюднив хронологію замовних вбивств і замахів у Харкові 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156326
 
   
 Топ коментарі
 
На фоне каепитулянтских инициатив Моники Зеленски это вполне закономерно.

Донбабве уже осваивает свои новые территории.
 показати весь коментар
 
А менты у нас что статисты ? "Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая", - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове - Цензор.НЕТ 1783
 показати весь коментар
 
Самый эффективный министр, чего уж там... бандитизм как в 90ых. Собаков - самое днище которое зебилы могли взять от предидущей власти и они справились с этим.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
кто бы поросей прорядил
 показати весь коментар
 
На фоне *************** инициатив Моники Зеленски это вполне закономерно.

Донбабве уже осваивает свои новые территории.
 показати весь коментар
 
 
Самый эффективный министр, чего уж там... бандитизм как в 90ых. Собаков - самое днище которое зебилы могли взять от предидущей власти и они справились с этим.
 показати весь коментар
 
 
Менты - блогеры, может лучше с преступностью бороться, а не генеалогическое древо "воров в законе" расписывать...?
 показати весь коментар
 
 
Ммм илиту да еще и бандитскую. Але, никакие обколотые герычем васяны государству не конкурент. При желании их ********* сараи градом ваще изи. И выловить в кабаках да вырезать.
Короче срочно донатим бомжу Сане иначе он не выпишется за вас при ******** с божем Олегом
 показати весь коментар
 
А ты,вообще,за кого будешь?За коммунистов или большевиков? (CCCCC)
 показати весь коментар
 
Каких еще комми? Насколько я помню осетрина Джуга шапки крал и барсетки до вербовки лордом Бивербруком. Будет он с братанами боротся шоле?
 показати весь коментар
 
Может и верно, что менты не вмешиваются, пока воры и бандиты сами сокращают своё поголовье во внутренних разборках.
 показати весь коментар
 
 
Обколоть герычем и мифом этих грузин да посадить на ботоферму вертухаям. Пускай СИ занимаются и на олх баянами торгуют.
 показати весь коментар
 
а аброськин кресло поджимает и статистику ведет
 показати весь коментар
 
>Кроме того, Аброськин добавил, что еще не поставлена ​​последняя точка о лишении статуса вора в законе Андрея Львовского, когда три законника избили последнего и сняли "воровскую корону"
Я таких воров видел целый табун или ****** велики во Франции чтобы упоротся или в Польше на почте телефоны воруют.
 показати весь коментар
 
Получается, ему нужно 30.000-50.000 велосипедов во Франции или телефонов в Польше украсть, чтобы сходку провести.
 показати весь коментар
 
так подойди в "Парус" и скажи всё это Львовскому ….
 показати весь коментар
 
Побежит потом к ментам плакатся или сразу крыше позвонит? Я воров в законе видал не 1 штуку. А грузинских, школу закончил и сразу коронуют, под каждой пальмой их по 3 штуки сидят в нарды играют.
 показати весь коментар
 
Такое впечатление от прочитанного, что Аброськин и сам часть преступного мира.
 показати весь коментар
 
 
какой на *** закон! к СТЕНКЕ ВСЮ ЭТУ ПАДАЛЬ И ДЕЛО С КОНЦОМ! Ведь все, мусора, всё знают, а делать не хотят и не желают! Вместе с авторитетами и мусоров - пассивных, судей слепых , к стенке , которые это все покрывают! А то от судов да от ваших законов столетиями суды длятся, и по итогу еще и невиновными признаются...
 показати весь коментар
 
 
Нихочу никого обвинять (или отбеливать) НО. Читаю г-на Андре 2014 и недоумеваю((
Вы в "теме" или в "доле"??????
Вы призываете "мусоров" щимить "авторитетов".......
Стесняюсь спросить- а с какой стороны Вы "такій обізнаний"????
 показати весь коментар
 
а я стесняюсь спросить... вы статью читали? и вообще вы из какой страны вещаете? Или вы думаете расклад авторитетов в статье это чисто выдумка чья то? А вообще рекомендую с данной темой ознакомиться получше! Или вы не в курсе кто у вас в городе заправляет всем? или вы просто хатаскрайник! И вообще то у нас идет извечная борьба с коррупцией))) и бандитами... Хотя бы читайте больше)))
 показати весь коментар
 
Ну що зебіли - при Пороху таке було ?? Привіт 90 -Іі - ЗЕБІЛИ це ви зробили РАЗОМ !!
 показати весь коментар
 
 
О дидя кинорежисера, плез. То что камера не видит того нету?
 показати весь коментар
 
При петі вони данину головному злодію відносили і все було тишком нишком. Головного злодія подвинули, і все поламалося. Тепер кожен мітить на місце "головного". А той , кого "подвинули" на кожному перетині волая "политический заказ".
 показати весь коментар
 
А "покушение" на Гепу чё не нарисовали?
 показати весь коментар
 
 
Захват Харькова донецкими начался сразу после смерти Кушнарёва,глваря местной ОПГ.Который был весьма самостоятельным мафиозо.Он на паритетных началах сотрудничал с донецкими хряками,но донецких в Харьков не пускал.Дупа и Гепа полностью сдали Харьков шапкокраду.Их дуплили самым бесстыдным образом за сухарь.
 показати весь коментар
 
 
Похоже, раскруткой негатива слуги готовят захват Харькова под себя, как уже полным ходом делают это с Киевом.
 показати весь коментар
 
 
бач ти.. мало шо в нас Ылита свиней в нас ще Ылита преступная... вчора мєнти бабок на ринку ганяли аж дим йшов.. ото мабуть були представники злочинної Ылиты
 показати весь коментар
 
 
и это вещает Амброськин-севастопольский мусор(защитник,*****,Украины)...
 показати весь коментар
 
 
распустили сепаров по всей территории, теперь радуйтесь.
 показати весь коментар
 
Не припоминаю в Беларуси воров в законе.Лет 15-20 как исчезли.
 показати весь коментар
 
Лохи кончились Лучше корочку купить и стать прапором, на крайняк ментом.
 показати весь коментар
 
Элементарная ротация --были Винницкие ,будут Харьковские евреи.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору