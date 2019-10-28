 "Харківську злочинну еліту підтискає донецька", - Аброськін оприлюднив хронологію замовних вбивств і замахів у Харкові. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив ексзаступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін

"25 жовтня цього року була вже не перша невдала спроба вбити "Жору" Ісакова, який є членом злочинного угруповання "Князя". Цей факт доводить, що триває довготривала війна за перерозподіл сфер злочинного контролю саме в Харківській області", - написав він.

За словами Аброськіна, сам кілер Олексій Тітов, мешканець Горлівки Донецькоі області. З 2003 року він відбував покарання за вбивство саме в Харківській області, Диканівська виправна колонія #12. На тюремном сленге мав статус "козла", працюючи в господарчій обслузі, й був достроково звільнений в 2009 році. Це підтверджує основну версію, що харьківську злочинну еліту підтискає донецька, вимушені "переселенці"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Харківський стрілець Титов зберігав на дачі арсенал зброї. ФОТОрепортаж

"Аналізуючи всі події, які проходять в нашій країні останнім часом, можна сказати, що паралельно зі зміною політичного керівництва проходять відповідні зміни й в злочинному світі, змінюються сфери впливу "злодіїв в законі" і лідерів злочинних угруповань. Без зброї та вибухових пристроїв не обійдеться, будуть вбиті й не тільки з кола злочинців, а й випадкові громадяни", - зазначив він.

Крім того, Аброськін додав, що ще не поставлена остання крапка щодо позбавлення статусу "злодія в законі" Андрія "Львівського", коли три законника побили останнього та зняли "злодійську корону". До речі, зі слів присутніх "допоміг" їм в цьому злочинний авторитет на прізвисько "Юрко Молдован", який на "злодійській сходці" , був запрошений як "свідок", де надав правдиві "покази" відносно свого кума Андрія "Львівського". Ось ці "покази" можуть коштувати йому власного життя з подальшим перерозподілом його легального і тіньового бізнесу. До речі, в злочинному світі система захисту "свідків" не працює зовсім.

"Але, у побитого приниженого та "разкоронованного" законника Андрія "Львівського" є шанс повернути свій статус "злодія в законі". Й в злочинному світі є свого роду апеляція: для цього йому потрібно зібрати впливових законників, які вислухали би його пояснення, також трьох "злодіїв", причетних до його побиття, "Умку", "Нодара Руставського", "Дато", які повинні обґрунтувати свої дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура

Що цікаво, "Львівський"/"Нєдєля" повинен повністю профінансувати цю сходку, забезпечити безпеку, але саме головне - запевнити прибувших, що поліція або інші правоохоронні підрозділи не будуть їм протидіяти саме під час цього "заходу".

Зазвичай така "апеляція" коштує для законника до 10 млн долларів", - повідомив Аброськін.

"Для протидії не з рядовим складом злочинних угруповань, а саме з лідерами злочинних організацій, "злодіями в законі" нам потрібний новий інструмент - закон. Без цього не буде подальшого розвитку нашої країни, бо вони тягнуть нас всіх донизу", - резюмував ексзаступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула, інша доставлена в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху.