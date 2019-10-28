EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  4666  34
Все про:губернатор (32) Київ (6692) ОДА (688)

 Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА. ФОТО

Президент Володимир Зеленський призначив бізнесмена і фінансиста Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА 01

"Президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Олексія Чернишова. Відповідний указ підписано 28 жовтня. Під час зустрічі в Офісі Президента Глава держави вручив Олексію Чернишову службове посвідчення, побажав новому очільнику області успіхів та висловив сподівання, що Київщина отримає новий імпульс для розвитку", - повідомили на сайті ОП.

Зазначається, що новий голова Київської ОДА "подякував Президенту за довіру та можливість працювати в одній команді для досягнення спільної мети – зробити Україну інвестиційно привабливою та заможною".

Крім того, указами від 28 жовтня Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна, який раніше написав заяву про відставку.

Зазначимо, Олексій Чернишов народився в Харкові 4 вересня 1977 року. Він навчався в ХГУ "Народна українська академія" на спеціальності "економіка підприємництва". Крім того, здобув юридичну освіту в Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

Чернишов був помічником депутата Олександра Фельдмана на громадських засадах у трьох скликаннях, коли той обирався в народні депутати спочатку від "Блоку Юлії Тимошенко", а потім від Партії регіонів (з 2006 року по листопад 2014 року).

У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, і в 2017 році викупив на неї в "Ашан Україна" п'яту частину акцій супермаркетів "Фуршет". Також він заснував організацію Kyiv Vision Foundation, яка підтримує культурні проєкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив звільнення керівників Київської та Луганської ОДА та призначення голів ОДА в 5 областях

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156325
 
 
 Топ коментарі
 
Чернышов был помощником депутата Александра Фельдмана на общественных началах в трех созывах, когда тот избирался в народные депутаты сначала от "Блока Юлии Тимошенко", а потом от Партии регионов (с 2006 года по ноябрь 2014 года).

Такие кадры Моника Зеленски не упускает ни при каком раскладе.
 показати весь коментар
 
Есть физиономисты поблизости? Подтвердите мои опасения... Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 2916
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну... то були лузери і лохи...
Куди їм до блаЗЕня.
 показати весь коментар
 
 
впечатление что специально подбирают нелохов с дебильными харями.
 показати весь коментар
 
 
а що его так укоротили на Донбассе ,с головы надо было начинать - а то не порядок конкретный)))))
 показати весь коментар
 
 
Чернышов был помощником депутата Александра Фельдмана на общественных началах в трех созывах, когда тот избирался в народные депутаты сначала от "Блока Юлии Тимошенко", а потом от Партии регионов (с 2006 года по ноябрь 2014 года).

Такие кадры Моника Зеленски не упускает ни при каком раскладе.
 показати весь коментар
 
 
І знову з рюсськими корьнями ОВ керовнік... Савпаденіє? Не думаю....
 показати весь коментар
 
 
Так и рыгоанальная печать на все рыло. В самое хлебное время у Фельдмана подъедался. Кстати, нащот рузьге корней, я б не торопился. Просто так помощниками Фельдманов не становятся.
 показати весь коментар
 
 
Ржачная фотка. Впрочем, любые фотки с зе напоминают оптические иллюзии.

 показати весь коментар
 
 
Есть физиономисты поблизости? Подтвердите мои опасения...
 показати весь коментар
 
 
..."носатенький комарик. Вопьются в тело Украины и качают с неё как насосы.
 показати весь коментар
 
 
Будемо вважати, що це і є славянє. Нам достатньо, що ми українці.
 показати весь коментар
 
...походу, опять ему Порох в штаны навалил Зеленський призначив Олексія Чернишова новим головою Київської ОДА - Цензор.НЕТ 3200
 показати весь коментар
 
Бизнесмен и финансист в Украине значит жулик и вор !!!
 показати весь коментар
 
 
Ну если он тоже из команды-зё, то это трындец, бо умных там пока не было.
 показати весь коментар
 
 
Новое лицо, которое побывало во всех корытах разных партий, в том числе рыгов.
 показати весь коментар
 
 
всю этУ зелуную банду марадеров скоро погоним на ростов!
если постреляем.дело времени
 показати весь коментар
 
Какой национальности новый губернатор наверное говорить не надо - фото лучше слов .
 показати весь коментар
 
Ох, и хитрющая физия у этого Лёхи! Азохен вей! Видать, этот шлимазл долго был в поиске, его искали, искали и, наконец таки, нашли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору