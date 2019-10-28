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 Політика України
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Все про:Корчак (143) електронне декларування (624) НАЗК (664)

 НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак

Детективи НАБУ повідомили про підозру в недекларуванні статків на більш ніж 0,5 млн грн ексчленкині Національного агентства з питань запобігання корупції. За даними ЗМІ йдеться про Наталію Корчак.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"28 жовтня 2019 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про підозру в недекларуванні статків на понад 544 тис. грн. Слідство встановило, що колишня членкиня НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало в її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Отже, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК повідомить НАБУ про декларування недостовірних відомостей гендиректором "Борисполя" і головою Полтавської облради на 14,7 млн грн

За даними Українських новин, Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишній очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156321
 
 
 Топ коментарі
 
по єтой курве давно тюрьма плачет!
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вот эту тетю надо посадить 100% за её премии НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 811
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при Яценюку хоч не було своїх фірм які кришували силові органи за відкати.
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Да ти шо???
Слава Богу Кролик удержался не сфоткался
НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 9935
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- Да и родители не в порядке и сам он, между нами говоря, имел аптеку. Кто же мог знать, что будет революция? Люди устраивались, как могли, кто имел аптеку, а кто даже фабрику… (с)
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Спитай у Сявка, до чого він з сашком бєггинсом фоткався. Може вони сім`я...
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она и "морковных" и "шоколадных" крышевала
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Ну открой, она в доступе. Разница в том, что ты голосовало за учителя на велосипеде, а получило пархатого ублюдка, с кортежем охраны 60 человек, который за 5 лет заплатил налогов 0 (ноль), держит бабло в офшорах, и отмывал ворованное из Привата.
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я голосував проти петіної коррупції,це ж надо було настільки все просрати щоб програти кловану,наркоману,пісюнограю і далі по списку...
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та ты шо! давай попробуем сыграть в игру- кинь пару примеров что "Петя" украл, и как тебя это коснулдось. Сразу просьбы-отсылать в телевизор на Г+Г не надо, не смотрю.
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я працював з бюджетними коштами і бачив як пилилися мільони,наприклад під фейкові ремонти ці оборутки кришувалися згори тими чиновниками яке призначало порося.і не треба казати що бояри погані...і він не знав
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жги поконкретней. ты выбрал мэра, он назначил руководителей во все инстанции, от учителя и врача, до теплоэнернго, а депутаты голосуют бюджет. ты в министерстве работала? так там Гройсаман. и как то странно, ты вроде типа за все хорошее, и молчала, не обратилась в органы, было страшно? еще не поздно.
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я вообще мужчина а не женщина
поконкретней,демчина,и его строительные фирмы и настоятельные просьбы руководителям выбрать конкретную фирму то же с прокуратурой и убоп непонятливых дожимали проверками. вобщем 5 летняя имитация борьбы с коррупцией с полным ее крышеванием.
к меру за 5 лет у меня нет претензий несмотря на выписанные себе любимому крупной премии.
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Где то на грядке, грустно замер кролик Сеня с морковкой во рту....
НАБУ сообщило экс-члену НАПК о подозрении в декларировании недостоверных сведений. По данным СМИ, речь идет о Корчак - Цензор.НЕТ 3287
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А шо скажут Свинарчуки из Яценюковского воровского кодла?
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Бедная женщина недовыписала себе миллионных премий, а ее теперь за это по кабинетам таскают. Нехристи вы.
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Ну что за мрак с кадрами Порошенко творится, - кинь палку - в вора попадешь.
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Дело открыто в октябре 2017. Два года как. При клятом Порошенко. Или вы, зебилы, не только думать, но и читать не умеете?
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При Порошенко абсолютно все "дела" о коррупции открывались только на бумаге, но ни одно не дошло до суда ибо Порошенко через кума Луценко и Ко не давали им ходу, тем самым поощряя коррупцию,взяточничество и откровенный грабеж самыми грязными методами ибо сами воры и проходимцы высшей степени!! Ты и сам петушок такой же))
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Пацак, перечисли дела, доведенные до суде при зеленском.
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И, да, не забудь, по словам самого Щели, Рябошапка "на 100% мой человек". НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 6551
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А за получение премии "ни за что" когда?
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Особа одіозна. Але нічого їй не буде. Бо вже саме "звинувачення" кульгає.
Але ж блаЗЄнські поспішають до 1-го Листопада підкинути хоч щось.
Півмільйона гривень -- це менше, ніж блаЗЄнські беруть за одне голосування в Раді. І їм за це лише "поліґраф".
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вот эту тетю надо посадить 100% за её премии
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Всего то? И больше не за что вжарить эту "фронтовичку"?
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Ну, а Беню когда уже за шкирятник возьмут...!? Или ссыкотно всем НАБУ, СБУ, ГБР, МВД, ГПУ, САП, НАЗК..!? НАБУ повідомило ексчленкині НАЗК про підозру в декларуванні недостовірних відомостей. За даними ЗМІ, йдеться про Корчак - Цензор.НЕТ 7984
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Эту наглую шакАладную шалаву надо заставить го вно жрать на зоне.
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Тра не с Корчак починати, а з Мародьора Барижного! Це - головний ворог України і українців!!!
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