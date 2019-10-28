EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  915  30
Все про:Геращенко Ірина (947) НАТО (2119) ПДЧ (12)

 Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко

Партія "Європейська солідарність" пропонує Верховній Раді підтримати напрацьований нею проект заяви про отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Україна зробила багато кроків у проведенні реформ і наближення до стандартів Альянсу в різних сферах суспільного життя, а тому має наполягати на підтвердженні своїх перспектив.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

За її словами, нині на порядок денний ще більше виходить питання безпеки України та воно має залишатися ключовим у переговорах у Мінську.

"В цьому контексті очевидно, що сталий мир і надійна безпека можливі лише якщо Україна стане членом НАТО. Ми як парламент маємо зробити все для того, щоб Україна отримала членство в Альянсі", – підкреслила Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що у 2008 році Бухарестський саміт вирішив, що Україна стане членом НАТО, хоча там нам не надали План дій щодо членства.

Політик підкреслила, що тоді це була позиція наших найближчих партнерів – Німеччини і Франції, яка обернулася величезною історичною помилкою, і потім призвела до агресії Російської Федерації проти Грузії, а потім і проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перейде на новий формат роботи з НАТО, - міністр оборони Загороднюк

"Сьогодні, на жаль, так само, коли наші партнери говорять, що ми вийдемо на новий спеціальний формат з країною-аспірантом, на мою думку і на глибоке переконання "Європейської Солідарності", так само роблять велику помилку", – зауважила співголова фракції.

"Ми з вами маємо наполягати на тому, що Україна зробили багато серйозних важливих кроків у сфері боротьби з корупцією, екології, дотримання стандартів НАТО у Збройних силах, для того, щоб ми не вимолювали отримання ПДЧ, а щоб НАТО підтвердило намір України отримати План дій щодо членства", – заявила Ірина Геращенко.

Вона додала: "І твердо показувати, що в Україні сьогодні існує єдність щодо вступу до Альянсу. Тим більше 54% українців підтримують цей шлях".

Ірина Геращенко наголосила, що фракція "ЄС" пропонує Верховній раді України ухвалити відповідну заяву і звернення, яке є особливо актуальним враховуючи майбутній візит до України Генерального секретаря НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156317
 
   
 Топ коментарі
 
5 років влада вибивала таку, як ти, кацапню з України.
 показати весь коментар
 
порошенко и его шобло, по-твоему истинные патриоты? Они и довели Украину до ручки, и пора этим уродам отвечать по закону, как и всем их адвокатам.
 показати весь коментар
 
Отправьте Ирку в НАТО, пускай настаивает ..... а если не сможет настоять, тогда на кол .. Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8305
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а Германия и Франция не согласны...
к тому же чем 5 лет занималась прошлая влада и до чего договор7илась с НАТО?
 показати весь коментар
 
 
5 років влада вибивала таку, як ти, кацапню з України.
 показати весь коментар
 
 
как видишь проданца порохобота из меня не получилось
 показати весь коментар
 
 
США не когда не соглашутся вместе с Германией и Францией
 показати весь коментар
 
"а Германия и Франция не согласны..."
Хіба голобородька цю херню не порішає, він же Зенелох, а не якийсь марадьор...
 показати весь коментар
 
невесёлое видео, что мертведчатина что зекоманда одна хрень,
 показати весь коментар
 
 
порошенко и его шобло, по-твоему истинные патриоты? Они и довели Украину до ручки, и пора этим уродам отвечать по закону, как и всем их адвокатам.
 показати весь коментар
 
 
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.

.
 показати весь коментар
 
До якої ручки? Конкретно. З прикладами. Чи, як завжди збрехало й здриснуло?
 показати весь коментар
 
и что это изменит? ну подтвердят, и дальше что? все равно х.й возьмут
 показати весь коментар
 
Как бы петя-путе боты не старались заморозить конфликт и не пустить Украину в НАТО а Зеленский прекратит войну восстановит границу и принесет в Украину МИР и НАТО!
 показати весь коментар
 
 
Ххахахахха веселый касапчик ТОП ГАН пытается - картинками остановить НАТО причем через интернет!)))
 показати весь коментар
 
 
...зелепузик, твоя тупость - это генетическое или просто в трамвае заразился? Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9332
 показати весь коментар
 
Ха ватный пупсичек топ ган в истерике не скули шлюшка петя-путинская терпи !))
 показати весь коментар
 
...а твоя мамочка не обидится, что ты меня пытаешься называть ее домашним прозвищем, вася? Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3649
 показати весь коментар
 
Шо? Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 305 А тепер по пунках. Розкажіть, будь ласка, як же він буде зупиняти війну, відновлувати кордони. Кордони, це ви про ордло, чи й про повернення криму. І детальніше про "принесення" НАТО та ЄС.
 показати весь коментар
 
Гугл - искать - нормандский формат - там сложного ничего нет - если попробовать почитать !)
 показати весь коментар
 
Вам би не завадило перечитати ці "домовленності", без домовленності. І де ви там знайшли про "принесення ЕАТО та ЄС? Всі поставлені мною питання, так і залишились без відповіді. То як, у вас є конкретні відповіді, чи самі лозунги? До речі, підписана бубочкою "формула штайнмаєра", це і є втілення кацапської версії "домовленностей", та здача інтересів України. "По версии Украины, целью этого документа должна была стать передача неконтролируемого участка границы под контроль Украины. По версии России, участники переговоров договорились продолжить работу над принятием на Украине закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
 показати весь коментар
 
НАТО должна подтвердить намерение Украины?
 показати весь коментар
 
Скорее всего чтобы НАТО подвердил согласны ли они предоставить пдч и в какие сроки !Кстати Зеленский говорил с Генсеком НАТО в сентябре ! Он отметил, что для Украины важно провести реформы - модернизировать и укреплять украинские институты безопасности и обороны, бороться с коррупцией, усиливать верховенство права.
 показати весь коментар
 
 
Все таки это разные вещи. Не могли в Будке найти человека, который может нормально выразить мысли
 показати весь коментар
 
А почему и нет, принимайте, заявляйте . Только не создавайте структуру по распилу денег народных .
 показати весь коментар
 
Отправьте Ирку в НАТО, пускай настаивает ..... а если не сможет настоять, тогда на кол .. Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8305
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору