 "Не дозволю, щоб Україна була пішаком", - Зеленський про відносини зі США

Про це він сказав у недавно опублікованому серпневому інтерв'ю журналісту The New Yorker, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це непроста історія, яка триває вже давно, - зазначав Зеленський. - Великі імперії завжди використовували менші країни у своїх інтересах. Але в цьому політичному шаховому матчі я не дозволю, щоб Україна була пішаком".
Більшу частину літа Зеленський і його радники провели в пошуках виходу зі свого скрутного становища, зазначає журналіст, цитуючи опис західним дипломатом у Києві його розмов з Адміністрацією Зеленського: "Українці запитували нас, чи є людина, з якою ми можемо поговорити в США. Вони шукали чарівне рішення, людину, яка зможе допомогти".
Він вважає, що "в якомусь сенсі Зеленський був врятований доповіддю інформатора, який, схоже, поклав край вимогам чиновників Трампа про проведення розслідувань".
"Але, поки розслідування імпічменту триває у Вашингтоні, перед Зеленським стоїть завдання не дратувати нестійкого американського президента і при цьому зберегти приязнь серед демократів", - підсумовує автор матеріалу.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
ну Вы бы тоже так уж не лизали ботоксному Сцарьку-педофилу кацапо-ордынскому.
в каком месте он великий, интересно?
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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Именно олигархам президент Украины должен был честно и громко сказать, и убедительно доказать своими делами: «я не лох!»…
После поездки президента Зеленского в АТО, весь Интернет бурлит и ищет ответа на вопрос - кто он? Хам или лох?
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке известный политолог Виктор Небоженко.
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А может просто талантливый артист, умело играющий свою роль и манипулирующий чувствами электората?
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Или случайный политик, неумело скрывающий свой страх перед будущим и тяжестью своей политической роли?
А нам сейчас, как воздух, нужен честный, мужественный и умный президент страны. Он должен быть жестоким, прежде всего, к олигархам, которые лихорадочно «доедают» Украину.
Именно олигархам президент Украины должен был честно и громко сказать, и убедительно доказать своими делами: «я не лох!», а настоящий президент Украины, которая верит мне, и я ее не подведу.
А всех остальных не надо убеждать, что «я не лох», - надо действовать как президент Украины.
И тогда никто не будет сомневаться и гадать, кто наш президент - лох, хам или слабый политик, марионетка, комик или талантливый драматический артист. Он президент Украины.
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Вы -зеленые *****, спокойно спите и сыто едите в том числе и потому,что Полк "Азов" в свое время остановил, а потом отбросил врага - (мокселей/кацапье/мокшей) на южном направлении фронта.