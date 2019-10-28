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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3359) США (5719) Трамп (2176)

 "Не дозволю, щоб Україна була пішаком", - Зеленський про відносини зі США

Президент Володимир Зеленський називав заморожування Трампом військової допомоги США "технічним питанням", у вирішенні якого він не розміняє національний інтерес.

Про це він сказав у недавно опублікованому серпневому інтерв'ю журналісту The New Yorker, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це непроста історія, яка триває вже давно, - зазначав Зеленський. - Великі імперії завжди використовували менші країни у своїх інтересах. Але в цьому політичному шаховому матчі я не дозволю, щоб Україна була пішаком".

Більшу частину літа Зеленський і його радники провели в пошуках виходу зі свого скрутного становища, зазначає журналіст, цитуючи опис західним дипломатом у Києві його розмов з Адміністрацією Зеленського: "Українці запитували нас, чи є людина, з якою ми можемо поговорити в США. Вони шукали чарівне рішення, людину, яка зможе допомогти".

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Він вважає, що "в якомусь сенсі Зеленський був врятований доповіддю інформатора, який, схоже, поклав край вимогам чиновників Трампа про проведення розслідувань".

"Але, поки розслідування імпічменту триває у Вашингтоні, перед Зеленським стоїть завдання не дратувати нестійкого американського президента і при цьому зберегти приязнь серед демократів", - підсумовує автор матеріалу.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156313
 
   
 Топ коментарі
 
...грозно сказал приЗЕрватив коломойского...
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Пешка может стать ферзём, а вот фигляр без диплома клоуна и имитатор игры х..м на рояле - нет.
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я не позволю-аплодисменты, зрители катаются по полу от смеха
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Израиль и тот согласен быть пешкой на Ближнем Востоке,понимая,что без поддержки США он никто,при всей его гамме талантов--быть сильным в экономике и искусным в ведении войны. А что же предлагает этот политикошахматный гроссмейстер ??? --сильную экономику?--нет,--ЯО,которое проворонили???--тоже нет...наверное себя с 95 кварталом,-- в ближайшем будущем достичь,обязательно--96-го квартала и конечно же что-то не позволить..только кому????))))
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Еще один повод Владимиру великому поржать над Владимиром малым
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валадимЕру вЯликаму

ну Вы бы тоже так уж не лизали ботоксному Сцарьку-педофилу кацапо-ордынскому.
в каком месте он великий, интересно?
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Это мэм от Портникова - таким его считает малый и учится наследовать
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Ну для Зебила цель жизни быть пешкой у пути))) - это понятно
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"- І пєчєнькі на Майданє я штатовскім імпєріалістам раздавать тоже нє пазволю", сказав Зеленський, тупнувши ніжкою. "Ну і что, что пєшка - самая малєнькая фігурка на шахматной даскє?"
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какими рычагами ? Где аргументы для этого ?
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.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
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ВОПРОСС-
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Интересно...???.
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Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
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не ну правильно*порноактриса* так порноактриса,и никахих шашек -пецок,да вова?
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А помнишь, когда ты позорил Украину, называя её проституткой, и что ты теперь скажешь насчёт этого, а - президент проституток?
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Кто вы, «мистер Зе»? Хам или лох? Октябрь 28, 2019Без рубрикиКомментарии

Именно олигархам президент Украины должен был честно и громко сказать, и убедительно доказать своими делами: «я не лох!»…
После поездки президента Зеленского в АТО, весь Интернет бурлит и ищет ответа на вопрос - кто он? Хам или лох?
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке известный политолог Виктор Небоженко.
В тему:
- «Я ж не лох». Зеленский наехал на военного из-за вопроса о протестах. Видео
- «Мы здесь останемся до последнего»: ветеран назвал поведение Зеленского хамским. Видео
А может просто талантливый артист, умело играющий свою роль и манипулирующий чувствами электората?





Экстрасенс Хаял ошеломил Украину гороскопом. В ноябре начнется...




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Или случайный политик, неумело скрывающий свой страх перед будущим и тяжестью своей политической роли?
А нам сейчас, как воздух, нужен честный, мужественный и умный президент страны. Он должен быть жестоким, прежде всего, к олигархам, которые лихорадочно «доедают» Украину.
Именно олигархам президент Украины должен был честно и громко сказать, и убедительно доказать своими делами: «я не лох!», а настоящий президент Украины, которая верит мне, и я ее не подведу.

А всех остальных не надо убеждать, что «я не лох», - надо действовать как президент Украины.
И тогда никто не будет сомневаться и гадать, кто наш президент - лох, хам или слабый политик, марионетка, комик или талантливый драматический артист. Он президент Украины.
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Нахер ты со своим лохо-гороскопо разводами.ру тут лезеш?
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Что Вам так не нравиться что Вы так возбудились скопировалась случайно а у Вас истерика
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А где моментальная реакция и официальная позиция Президента, Главы АП, главы СБУ, Министра иностранных дел относительно попытки 40 американскими конгрессменами-авантюристами, внести Полк "Азов" по абсолютно надуманному поводу в список террористических организаций?

Вы -зеленые *****, спокойно спите и сыто едите в том числе и потому,что Полк "Азов" в свое время остановил, а потом отбросил врага - (мокселей/кацапье/мокшей) на южном направлении фронта.
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Порошенко за 6 часов прогнулся под Байдена, а Зеленский под Трампа нет, хотя тот жал на него гораздо больше
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